https://sarabic.ae/20240909/إعلام-مصري-لا-صحة-لما-تداولته-وسائل-إعلام-إسرائيلية-بشأن-إطلاق-نار-على-الحدود-المصرية-الإسرائيلية-1092560534.html
مصدر مصري رفيع: لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن إطلاق نار على الحدود مع إسرائيل
مصدر مصري رفيع: لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن إطلاق نار على الحدود مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال مصدر مصري رفيع المستوى إنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T20:52+0000
2024-09-09T20:52+0000
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وتابع المصدر، لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، مساء اليوم الاثنين، إن ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب، مضيفا: "لا يوجد أي حوادث وقعت على الحدود المصرية".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، مساء اليوم، بإصابة جنود إسرائيليين دهسا خلال إحباط ما زعمت أنها "عملية تهريب على الحدود مع مصر".وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش أحبط محاولة تهريب مخدرات وأن عملية إطلاق نار وقعت مع المهربين إضافة إلى محاولة دهس جنود على الحدود المصرية".
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مصدر مصري رفيع: لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن إطلاق نار على الحدود مع إسرائيل
20:52 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 21:02 GMT 09.09.2024)
قال مصدر مصري رفيع المستوى إنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وتابع المصدر، لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، مساء اليوم الاثنين، إن ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود
الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب، مضيفا: "لا يوجد أي حوادث وقعت على الحدود المصرية".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، مساء اليوم، بإصابة جنود إسرائيليين دهسا خلال إحباط ما زعمت أنها "عملية تهريب على الحدود مع مصر".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش أحبط محاولة تهريب مخدرات وأن عملية إطلاق نار وقعت مع المهربين إضافة إلى محاولة دهس جنود على الحدود المصرية
".