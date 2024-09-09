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30 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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29 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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قوانين الاقتصاد
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240909/اكتشفت-بالصدفة-مادة-واقية-من-الحرائق-موجودة-في-الحفاضات-1092545990.html
اكتشفت بالصدفة... مادة واقية من الحرائق موجودة في الحفاضات
اكتشفت بالصدفة... مادة واقية من الحرائق موجودة في الحفاضات
سبوتنيك عربي
طورت مجموعة من الباحثين من جامعة ستانفورد مادة هلامية قادرة على الوقاية من الحرائق المدمرة، حيث تم اكتشاف هذه المادة بالصدفة إذ أنها مماثلة لمادة موجودة في... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T13:44+0000
2024-09-09T13:44+0000
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ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية عن الفريق البحثي بقيادة إريك أبيل، الأستاذ المشارك في علوم وهندسة المواد، نتائج أبحاثهم في مجلة "المواد المتقدمة، وأوضح الباحثون أنه يمكن رش المادة الجديدة، التي توصف بأنها "معززة للمياه"، على المباني لإنشاء حاجز يدوم لفترة أطول من المنتجات الموجودة بالفعل. كلمة السر في هذه المادة تكمن في مكوناتها، حيث أن المنتجات الموجودة حاليا في السوق تميل إلى التبخر في أقل من ساعة في ظروف الحرارة والجفاف الشديدة المعتادة في الحرائق، فإن المادة التي طورتها جامعة ستانفورد تظل نشطة لفترة طويلة جدا.وتشتمل تركيبتها على بوليمرات فائقة الامتصاص، مماثلة لتلك المستخدمة في الحفاضات، والتي تتمدد عند مزجها بالماء، مما يخلق حاجزًا هلاميًا عن النار يلتصق بالأسطح. يضاف إلى ذلك أن جزيئات السيليكا التي، عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، تتحول إلى "إيروجيل"، وهي مادة صلبة ومسامية معروفة بخصائصها العازلة، تستمر في حماية الطبقة الأساسية حتى بعد استخدام كل الماء والسليلوز. وكما حدث عدة مرات في تاريخ البحث العلمي، كان اكتشاف هذه المادة بالصدفة، حيث كان إريك أبيل وفريقه يعملون منذ سنوات على مادة من شأنها أن تمنع الحرائق، وكانت مصممة في البداية للحفاظ على مثبطات المواد الكيميائية في النباتات.وفي أثناء إحدى التجارب، عالج الباحثون قطعة من الخشب بأحد هذه المواد الهلامية وعرّضوها للهيب، وكانت المفاجأة أن هذه المادة لم تقاوم الحرارة فحسب، بل تحولت إلى رغوة قادرة على زيادة الحماية ضد النار. مهد هذا الاكتشاف الطريق لنهج جديد لمكافحة الحرائق، مما يدل على أنه إذا تم تطبيقه مبكرًا على المنازل والبنية التحتية، يمكن للمنتج أن يوفر دفاعًا نشطًا وطويل الأمد ضد النيران.يشار إلى أن هذه المادة سهلة التطبيق وتلتصق جيدًا بالأسطح المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، فهي مصنوعة من مواد غير سامة، وقد تمت الموافقة عليها بالفعل على استخدامها من قبل خدمة الغابات الأمريكية، ويتحلل بسهولة في التربة دون الإضرار بالبيئة.وستكون الخطوة التالية، وفقًا لأبيل، هي اختبار المادة الهلامية على نطاق أوسع، بهدف استخدامه لحماية البنية التحتية الحيوية في المناطق المعرضة للحرائق.
https://sarabic.ae/20240804/أكثر-من-6-آلاف-رجل-إطفاء-يحاولون-إخماد-أحد-أكبر-الحرائق-في-تاريخ-كاليفورنيا-1091399081.html
https://sarabic.ae/20240620/علماء-روس-يطورون-أجهزة-إطفاء-حرائق-صديقة-للبيئة--1090007875.html
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علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

اكتشفت بالصدفة... مادة واقية من الحرائق موجودة في الحفاضات

13:44 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة ماكييفكا، رجال الإطفاء يحاولون إطفاء الحريق، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مارس 2022
مدينة ماكييفكا، رجال الإطفاء يحاولون إطفاء الحريق، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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تابعنا عبر
طورت مجموعة من الباحثين من جامعة ستانفورد مادة هلامية قادرة على الوقاية من الحرائق المدمرة، حيث تم اكتشاف هذه المادة بالصدفة إذ أنها مماثلة لمادة موجودة في الحفاضات.
ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية عن الفريق البحثي بقيادة إريك أبيل، الأستاذ المشارك في علوم وهندسة المواد، نتائج أبحاثهم في مجلة "المواد المتقدمة، وأوضح الباحثون أنه يمكن رش المادة الجديدة، التي توصف بأنها "معززة للمياه"، على المباني لإنشاء حاجز يدوم لفترة أطول من المنتجات الموجودة بالفعل.
كلمة السر في هذه المادة تكمن في مكوناتها، حيث أن المنتجات الموجودة حاليا في السوق تميل إلى التبخر في أقل من ساعة في ظروف الحرارة والجفاف الشديدة المعتادة في الحرائق، فإن المادة التي طورتها جامعة ستانفورد تظل نشطة لفترة طويلة جدا.
يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
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وتشتمل تركيبتها على بوليمرات فائقة الامتصاص، مماثلة لتلك المستخدمة في الحفاضات، والتي تتمدد عند مزجها بالماء، مما يخلق حاجزًا هلاميًا عن النار يلتصق بالأسطح.
يضاف إلى ذلك أن جزيئات السيليكا التي، عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، تتحول إلى "إيروجيل"، وهي مادة صلبة ومسامية معروفة بخصائصها العازلة، تستمر في حماية الطبقة الأساسية حتى بعد استخدام كل الماء والسليلوز.
وكما حدث عدة مرات في تاريخ البحث العلمي، كان اكتشاف هذه المادة بالصدفة، حيث كان إريك أبيل وفريقه يعملون منذ سنوات على مادة من شأنها أن تمنع الحرائق، وكانت مصممة في البداية للحفاظ على مثبطات المواد الكيميائية في النباتات.
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20 يونيو, 10:16 GMT
وفي أثناء إحدى التجارب، عالج الباحثون قطعة من الخشب بأحد هذه المواد الهلامية وعرّضوها للهيب، وكانت المفاجأة أن هذه المادة لم تقاوم الحرارة فحسب، بل تحولت إلى رغوة قادرة على زيادة الحماية ضد النار.
مهد هذا الاكتشاف الطريق لنهج جديد لمكافحة الحرائق، مما يدل على أنه إذا تم تطبيقه مبكرًا على المنازل والبنية التحتية، يمكن للمنتج أن يوفر دفاعًا نشطًا وطويل الأمد ضد النيران.
يشار إلى أن هذه المادة سهلة التطبيق وتلتصق جيدًا بالأسطح المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، فهي مصنوعة من مواد غير سامة، وقد تمت الموافقة عليها بالفعل على استخدامها من قبل خدمة الغابات الأمريكية، ويتحلل بسهولة في التربة دون الإضرار بالبيئة.
وستكون الخطوة التالية، وفقًا لأبيل، هي اختبار المادة الهلامية على نطاق أوسع، بهدف استخدامه لحماية البنية التحتية الحيوية في المناطق المعرضة للحرائق.
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