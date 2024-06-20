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روسيا وفيتنام تؤكدان التركيز على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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29 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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كواليس السينما
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20240620/علماء-روس-يطورون-أجهزة-إطفاء-حرائق-صديقة-للبيئة--1090007875.html
علماء روس يطورون أجهزة إطفاء حرائق صديقة للبيئة
علماء روس يطورون أجهزة إطفاء حرائق صديقة للبيئة
سبوتنيك عربي
قام فريق من العلماء الروس من جامعة تومسك بوليتكنك، بتطوير جهاز لإطفاء الحرائق صديق للبيئة، مملوء بثاني أكسيد الكربون. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T10:16+0000
2024-06-20T10:16+0000
مجتمع
علوم
إخماد حرائق
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اليوم، يتم استخدام ما يسمى بالأجهزة المقذوفة لإطفاء الحرائق، والتي تقوم بإلقاء مقذوف يحتوي على عوامل إطفاء الحريق على مصدر النار.وكما أوضح متخصصون من جامعة "تومسك بوليتكنك"، فإن المركّبات المستخدمة في مثل هذه الأنظمة سامة للكائنات الحية، كما تسبب أضرارًا كبيرة للأشياء المحيطة بمصدر الإشعال، بغض النظر عن مادة التصنيع.ووفقا للعلماء الروس، فإن الجهاز الجديد يتصدى للهب الناتج عن الحريق، وتعمل الموجة التي تحدث أثناء انفجار الهيدرات على تقليل درجة حرارة النار، كما يقوم الغاز الخامل بإزاحة الأكسجين من منطقة الاحتراق. ويمكن أن يصبح هذا الجهاز بديلا صديقا للبيئة وفعالا للطرق الحالية لمكافحة الحرائق.وأوضحت الجامعة أن هيدرات الغاز، وهي مركبات الغاز الموجودة في غلاف من الجليد والماء، يمكن أن تكون "مواد مالئة" واعدة لأجهزة إطفاء الحرائق.واختبر العلماء النموذج الأولي في ظروف مختلفة، عند حرق الخشب، وألواح "PVC"، والمشمع، ومنتجات الكابلات، والزيوت، والكحوليات، والسوائل القابلة للاشتعال، وكانت النتائج جيدة وفقا للدراسة.وأكد الخبراء أنها تشكل رغوة في المحاليل المائية، مما يسرع في إخماد الحرائق، وليس لها أي تأثير على البيئة وصحة الإنسان، كما أنها منخفضة التكلفة.السماء على موعد مع انفجار نجم يمكنك مشاهدته لمرة واحدة في حياتك... فيديو الحمض النووي المأخوذ من شعر بيتهوفن يكشف عن مفاجأة بعد حوالي 200 عام
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علوم, إخماد حرائق
علوم, إخماد حرائق

علماء روس يطورون أجهزة إطفاء حرائق صديقة للبيئة

10:16 GMT 20.06.2024
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministryإطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
تابعنا عبر
قام فريق من العلماء الروس من جامعة تومسك بوليتكنك، بتطوير جهاز لإطفاء الحرائق صديق للبيئة، مملوء بثاني أكسيد الكربون.
اليوم، يتم استخدام ما يسمى بالأجهزة المقذوفة لإطفاء الحرائق، والتي تقوم بإلقاء مقذوف يحتوي على عوامل إطفاء الحريق على مصدر النار.
وكما أوضح متخصصون من جامعة "تومسك بوليتكنك"، فإن المركّبات المستخدمة في مثل هذه الأنظمة سامة للكائنات الحية، كما تسبب أضرارًا كبيرة للأشياء المحيطة بمصدر الإشعال، بغض النظر عن مادة التصنيع.
ووفقا للعلماء الروس، فإن الجهاز الجديد يتصدى للهب الناتج عن الحريق، وتعمل الموجة التي تحدث أثناء انفجار الهيدرات على تقليل درجة حرارة النار، كما يقوم الغاز الخامل بإزاحة الأكسجين من منطقة الاحتراق. ويمكن أن يصبح هذا الجهاز بديلا صديقا للبيئة وفعالا للطرق الحالية لمكافحة الحرائق.
عينة دموية في المختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
مجتمع
علماء روس يطورون تركيبة لحفظ الدم وبنيته بشكل آمن
09:56 GMT
وأوضحت الجامعة أن هيدرات الغاز، وهي مركبات الغاز الموجودة في غلاف من الجليد والماء، يمكن أن تكون "مواد مالئة" واعدة لأجهزة إطفاء الحرائق.
واختبر العلماء النموذج الأولي في ظروف مختلفة، عند حرق الخشب، وألواح "PVC"، والمشمع، ومنتجات الكابلات، والزيوت، والكحوليات، والسوائل القابلة للاشتعال، وكانت النتائج جيدة وفقا للدراسة.
وأكد الخبراء أنها تشكل رغوة في المحاليل المائية، مما يسرع في إخماد الحرائق، وليس لها أي تأثير على البيئة وصحة الإنسان، كما أنها منخفضة التكلفة.
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الحمض النووي المأخوذ من شعر بيتهوفن يكشف عن مفاجأة بعد حوالي 200 عام
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