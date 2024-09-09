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الاتحاد الأوروبي: إسرائيل ترفض إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة
الاتحاد الأوروبي: إسرائيل ترفض إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة
سبوتنيك عربي
أكد مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن نحو 1200 شاحنة مساعدات تابعة للاتحاد الأوروبي متوقفة في الجانب المصري، وتنتظر... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T16:21+0000
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وقال بوريل، خلال جولته في مدينة رفح المصرية: "نحو 1200 شاحنة مساعدات تابعة للاتحاد الأوروبي متوقفة في الجانب المصري وتنتظر الدخول لغزة وسط رفض إسرائيلي، وإسرائيل ترفض إدخال شاحنات المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي بينما يعاني الفلسطينيون في غزة من مجاعة".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240909/لافروف-مقترحات-واشنطن-في-غزة-دعوة-لاستمرار-إراقة-الدماء-1092552912.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الاتحاد الأوروبي: إسرائيل ترفض إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة

16:21 GMT 09.09.2024
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . abedal kader albai
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أكد مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن نحو 1200 شاحنة مساعدات تابعة للاتحاد الأوروبي متوقفة في الجانب المصري، وتنتظر الدخول إلى قطاع غزة وسط رفض إسرائيلي.
وقال بوريل، خلال جولته في مدينة رفح المصرية: "نحو 1200 شاحنة مساعدات تابعة للاتحاد الأوروبي متوقفة في الجانب المصري وتنتظر الدخول لغزة وسط رفض إسرائيلي، وإسرائيل ترفض إدخال شاحنات المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي بينما يعاني الفلسطينيون في غزة من مجاعة".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدرس مقترح فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين وعدة منظمات لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
لافروف: مقترحات واشنطن في غزة دعوة لاستمرار إراقة الدماء
15:42 GMT
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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