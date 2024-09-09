لافروف: مقترحات واشنطن في غزة دعوة لاستمرار إراقة الدماء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240909/لافروف-مقترحات-واشنطن-في-غزة-دعوة-لاستمرار-إراقة-الدماء-1092552912.html
لافروف: مقترحات واشنطن في غزة دعوة لاستمرار إراقة الدماء
لافروف: مقترحات واشنطن في غزة دعوة لاستمرار إراقة الدماء
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن المقترحات النهائية للولايات المتحدة الأمريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط تعني استمرار إراقة الدماء في... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T15:42+0000
2024-09-09T15:48+0000
روسيا
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
اشتباكات غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1b/1092131153_0:358:960:898_1920x0_80_0_0_b482aabea2008a7635ab7a7696d44e04.jpg
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، حظرت المبادرات المتعددة التي قدمتها دول مختلفة إلى مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا الاتحادية.ويذكر أن مصادر إعلامية كشفت أن السلطات الأمريكية تخطط لتقديم اتفاق نهائي يسمى "خذه أو اتركه" في الأسابيع المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي وقت سابق، أكد الوزير سيرغي لافروف في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة، أن "وقف إطلاق النار والعنف في غزة والضفة الغربية، يمكن أن يخلق ظروفا ليس فقط لإيجاد حل مأمون للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولكن أيضا للتغلب على بؤر الأزمات الأخرى على مدى محيط الشرق الأوسط الواسع".وتشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل نحو 41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 94 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال في قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين في الضفة الغربية والقدس الشرقية .
https://sarabic.ae/20240909/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لديه-خططا-عملياتية-جاهزة-أمام-حزب-الله-1092552125.html
https://sarabic.ae/20240909/مصر-تدرس-سيناريوهات-للتصعيد-مع-إسرائيل-بينها-إمكانية-إعادة-السفير-والتوجه-إلى-مجلس-الأمن-1092550543.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1b/1092131153_0:268:960:988_1920x0_80_0_0_accce3d62064e2aabb19e4b6ab761e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة

لافروف: مقترحات واشنطن في غزة دعوة لاستمرار إراقة الدماء

15:42 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 15:48 GMT 09.09.2024)
© Sputnik . Nagham Kabbasوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن المقترحات النهائية للولايات المتحدة الأمريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط تعني استمرار إراقة الدماء في غزة، مؤكدا أن "المقترحات هي دعوة لاستمرار سفك الدماء".
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، حظرت المبادرات المتعددة التي قدمتها دول مختلفة إلى مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا الاتحادية.

وتابع الوزير: "لقد طرحوا مؤخرًا ما يسمى بخطة بايدن ثلاثية المراحل، ودفعوا القرارات ذات الصلة إلى مجلس الأمن، والتي يتم تجاهلها تمامًا، وفي المقام الأول من قبل إسرائيل، مضيفاً "في كل مرة يحاول الوسطاء الدوليون، ومن بينهم قطر ومصر عرض حل وسط معقول، مثل التوصل إلى اتفاق مبدئي، وبعد ذلك ستطرح القيادة الإسرائيلية شروطا إضافية".

تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لديه خطط عملياتية جاهزة أمام "حزب الله"
15:00 GMT

وبيّن الوزير خلال الاجتماع أن روسيا تعمل مع جميع أطراف الصراع – سواء مع الجماعات الفلسطينية أو مع إسرائيل، فضلاً عن القوى الإقليمية الأخرى لحل النزاع بين الأطراف.

ويذكر أن مصادر إعلامية كشفت أن السلطات الأمريكية تخطط لتقديم اتفاق نهائي يسمى "خذه أو اتركه" في الأسابيع المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أكد الوزير سيرغي لافروف في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة، أن "وقف إطلاق النار والعنف في غزة والضفة الغربية، يمكن أن يخلق ظروفا ليس فقط لإيجاد حل مأمون للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولكن أيضا للتغلب على بؤر الأزمات الأخرى على مدى محيط الشرق الأوسط الواسع".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
مصر تدرس سيناريوهات للتصعيد مع إسرائيل.. بينها إمكانية إعادة السفير والتوجه إلى مجلس الأمن
14:24 GMT
وتشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل نحو 41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 94 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال في قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين في الضفة الغربية والقدس الشرقية .
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала