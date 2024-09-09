https://sarabic.ae/20240909/لافروف-مقترحات-واشنطن-في-غزة-دعوة-لاستمرار-إراقة-الدماء-1092552912.html

لافروف: مقترحات واشنطن في غزة دعوة لاستمرار إراقة الدماء

لافروف: مقترحات واشنطن في غزة دعوة لاستمرار إراقة الدماء

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن المقترحات النهائية للولايات المتحدة الأمريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط تعني استمرار إراقة الدماء في... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T15:42+0000

2024-09-09T15:42+0000

2024-09-09T15:48+0000

روسيا

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

اشتباكات غزة

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وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، حظرت المبادرات المتعددة التي قدمتها دول مختلفة إلى مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا الاتحادية.ويذكر أن مصادر إعلامية كشفت أن السلطات الأمريكية تخطط لتقديم اتفاق نهائي يسمى "خذه أو اتركه" في الأسابيع المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي وقت سابق، أكد الوزير سيرغي لافروف في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة، أن "وقف إطلاق النار والعنف في غزة والضفة الغربية، يمكن أن يخلق ظروفا ليس فقط لإيجاد حل مأمون للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولكن أيضا للتغلب على بؤر الأزمات الأخرى على مدى محيط الشرق الأوسط الواسع".وتشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل نحو 41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 94 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال في قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين في الضفة الغربية والقدس الشرقية .

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روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة