https://sarabic.ae/20240909/الخارجية-الروسية-لا-توجد-عقبات-سياسية-أمام-اتفاقية-الشراكة-الشاملة-بين-روسيا-وإيران-1092560291.html

الخارجية الروسية: لا توجد عقبات سياسية أمام اتفاقية الشراكة الشاملة بين روسيا وإيران

الخارجية الروسية: لا توجد عقبات سياسية أمام اتفاقية الشراكة الشاملة بين روسيا وإيران

سبوتنيك عربي

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، بأن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران في قمة "بريكس" المرتقبة في قازان... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T20:45+0000

2024-09-09T20:45+0000

2024-09-09T20:45+0000

روسيا

إيران

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وقال رودينكو لوكالة"سبوتنيك": "هذه فرصة جيدة، لكن كل شيء سيعتمد على السرعة التي سنكمل بها جميع إجراءاتنا الداخلية بحلول ذلك الوقت، وهنا لا توجد أي عقبات سياسية".وأضاف: "يتم النظر في كل هذه القضايا كحزمة كاملة، لذلك أعتقد أنه إذا اجتمع قادتنا في قازان، ونأمل في هذا الخيار، سيتم بحث كل هذه المسائل، وأنا متأكد من أنه سيتم التوصل إلى حل".يذكر أن رودينكو كان قد أعلن، في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، استكمال روسيا وإيران لكافة التحضيرات من أجل "التوقيع التاريخي" على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران. يشار إلى أن الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان أكد، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن طهران مستعدة لتوقيع الاتفاق المذكور مع موسكو، خلال قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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