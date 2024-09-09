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https://sarabic.ae/20240909/الخارجية-الروسية-لا-توجد-عقبات-سياسية-أمام-اتفاقية-الشراكة-الشاملة-بين-روسيا-وإيران-1092560291.html
الخارجية الروسية: لا توجد عقبات سياسية أمام اتفاقية الشراكة الشاملة بين روسيا وإيران
الخارجية الروسية: لا توجد عقبات سياسية أمام اتفاقية الشراكة الشاملة بين روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، بأن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران في قمة "بريكس" المرتقبة في قازان... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T20:45+0000
2024-09-09T20:45+0000
روسيا
إيران
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وقال رودينكو لوكالة"سبوتنيك": "هذه فرصة جيدة، لكن كل شيء سيعتمد على السرعة التي سنكمل بها جميع إجراءاتنا الداخلية بحلول ذلك الوقت، وهنا لا توجد أي عقبات سياسية".وأضاف: "يتم النظر في كل هذه القضايا كحزمة كاملة، لذلك أعتقد أنه إذا اجتمع قادتنا في قازان، ونأمل في هذا الخيار، سيتم بحث كل هذه المسائل، وأنا متأكد من أنه سيتم التوصل إلى حل".يذكر أن رودينكو كان قد أعلن، في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، استكمال روسيا وإيران لكافة التحضيرات من أجل "التوقيع التاريخي" على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران. يشار إلى أن الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان أكد، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن طهران مستعدة لتوقيع الاتفاق المذكور مع موسكو، خلال قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
https://sarabic.ae/20240908/إيران-تكرار-مزاعم-إرسالنا-صواريخ-بالستية-إلى-روسيا-وراءه-أهداف-سياسية-لبعض-الدول-الغربية-1092503904.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

الخارجية الروسية: لا توجد عقبات سياسية أمام اتفاقية الشراكة الشاملة بين روسيا وإيران

20:45 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، بأن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران في قمة "بريكس" المرتقبة في قازان فرصة جيدة، لكن كل شيء سيعتمد على الإجراءات داخل الدولتين، وأنه لا توجد عقبات سياسية أمامها.
وقال رودينكو لوكالة"سبوتنيك": "هذه فرصة جيدة، لكن كل شيء سيعتمد على السرعة التي سنكمل بها جميع إجراءاتنا الداخلية بحلول ذلك الوقت، وهنا لا توجد أي عقبات سياسية".

ورداً على سؤال توضيحي حول إمكانية التوقيع على وثيقة بشأن دمج نظام الدفع الروسي "مير" مع نظام "شيتاب" الإيراني، أوضح رودينكو أن هذه المسائل تسير ضمن حزمة جنباً إلى جنب.

وأضاف: "يتم النظر في كل هذه القضايا كحزمة كاملة، لذلك أعتقد أنه إذا اجتمع قادتنا في قازان، ونأمل في هذا الخيار، سيتم بحث كل هذه المسائل، وأنا متأكد من أنه سيتم التوصل إلى حل".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
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أمس, 05:47 GMT
يذكر أن رودينكو كان قد أعلن، في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، استكمال روسيا وإيران لكافة التحضيرات من أجل "التوقيع التاريخي" على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران.

وقال رودينكو، في هذا الصدد: "في ختام المشاورات المثمرة للغاية بين خبراء الهيئات القانونية في البلدين، أقر الجانبان في موسكو بتاريخ 21 يونيو/حزيران، نص الاتفاقية الاستراتيجية الثنائية".

يشار إلى أن الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان أكد، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن طهران مستعدة لتوقيع الاتفاق المذكور مع موسكو، خلال قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
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