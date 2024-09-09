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الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع الهند بشأن التسوية الأوكرانية
الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع الهند بشأن التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الإثنين، بأن روسيا على اتصال بالهند بشأن مبادرات مختلفة بشأن التسوية الأوكرانية. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T17:46+0000
2024-09-09T18:05+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال رودنيكو لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على الأنباء حول اقتراح كييف على رئيس الوزراء الهندي عقد مؤتمر حول أوكرانيا في الهند: "لدينا حوار مستمر مع نظرائنا في الهند حول هذا الموضوع، ونتبادل تقييماتنا، فيما يتعلق بالمبادرات الأوكرانية (التسوية) وغيرها من المبادرات".وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا، خلال زيارة إلى السعودية التقى فيها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض. وقال: "مبادرة زيلينسكي المعروفة منذ فترة طويلة، قد أصبحت مملة للجميع بالفعل، هذا إنذار نهائي، حقيقة أن الغرب يتمسك بهذا الإنذار يعني شيئًا واحدًا فقط، الغرب لا يريد التفاوض بصدق، ويريد الغرب أن يواصل بذل كل ما في وسعه لكي تقترب روسيا، كما يأملون، من وضع يمكن فيه الإعلان عن تعرضنا لهزيمة استراتيجية في ساحة المعركة".
https://sarabic.ae/20240909/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-السعودية-فيديو--1092544786.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع الهند بشأن التسوية الأوكرانية

17:46 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 18:05 GMT 09.09.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الإثنين، بأن روسيا على اتصال بالهند بشأن مبادرات مختلفة بشأن التسوية الأوكرانية.
وقال رودنيكو لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على الأنباء حول اقتراح كييف على رئيس الوزراء الهندي عقد مؤتمر حول أوكرانيا في الهند: "لدينا حوار مستمر مع نظرائنا في الهند حول هذا الموضوع، ونتبادل تقييماتنا، فيما يتعلق بالمبادرات الأوكرانية (التسوية) وغيرها من المبادرات".

وشدد رودينكو أنه كما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو لا تعتبر الصيغة التي تروج لها كييف أساسا محتملا لأي نوع من مفاوضات السلام.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
لافروف: الصراع في أوكرانيا يدور حول حقوق الناس وليس حول مسألة "تبادل الأراضي"... فيديو
13:23 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا، خلال زيارة إلى السعودية التقى فيها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي أن الغرب لا يريد التفاوض بصدق لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال: "مبادرة زيلينسكي المعروفة منذ فترة طويلة، قد أصبحت مملة للجميع بالفعل، هذا إنذار نهائي، حقيقة أن الغرب يتمسك بهذا الإنذار يعني شيئًا واحدًا فقط، الغرب لا يريد التفاوض بصدق، ويريد الغرب أن يواصل بذل كل ما في وسعه لكي تقترب روسيا، كما يأملون، من وضع يمكن فيه الإعلان عن تعرضنا لهزيمة استراتيجية في ساحة المعركة".
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