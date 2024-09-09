https://sarabic.ae/20240909/العثور-على-أداة-حربية-في-قاع-البحر-الأبيض-المتوسط-بموقع-معركة-بين-قرطاج-وروما-صور-1092531829.html
العثور على أداة حربية في قاع البحر الأبيض المتوسط بموقع معركة بين قرطاج وروما... صور
العثور على أداة حربية في قاع البحر الأبيض المتوسط بموقع معركة بين قرطاج وروما... صور
سبوتنيك عربي
عثر مستكشفون على أداة حربية في قاع البحر الأبيض المتوسط، عبارة عن مطرقة هدم يبلغ عمرها 2300 عام، كانت على متن سفينة حربية رومانية، قُبالة سواحل صقلية. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T09:05+0000
2024-09-09T09:05+0000
2024-09-09T09:05+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
إيطاليا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092531399_0:423:2049:1575_1920x0_80_0_0_47224bbe3cdd943775b5c7013bab8341.jpg
وقال موقع "ياهو" إن "السفينة التي تنتمي لها مطرقة الهدم، اشتركت في معركة عام 241 قبل الميلاد، كانت قد اندلعت في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من صقلية، حيث انتصرت الإمبراطورية الرومانية الناشئة على منافستها الهائلة قرطاج، خلال معركة "إيجاتيس".وبعد عقدين من تمشيط قاع البحر بحثًا عن بقايا هذه المعركة التاريخية، اكتشف الباحثون مطرقة هدم برونزية استخدمتها البحرية الرومانية ذات يوم لتدمير سفن العدو".كما تم العثور على القطعة الأثرية على عمق نحو 80 مترا في المياه بين جزيرتي ليفانزو وفافيجنانا، قبالة الساحل الغربي لصقلية، وكانت مطارق التدمير هذه "أسلحة تدمير مميتة"، مثبتة على أقواس السفن الحربية لتمكينها من صدم وإغراق السفن المعادية، وفقا لهيئة الإشراف على بحر منطقة صقلية.وكانت إمبراطورية قرطاج، التي وجدت في تونس الحالية، حضارة سيطرت على البحر الأبيض المتوسط منذ ما يقرب من 2000 عام واكتسبت قوة كبيرة من خلال التجارة البحرية.وكانت قرطاج في خلاف مع الجمهورية الرومانية في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد حول الهيمنة على غرب البحر الأبيض المتوسط، وشهدت ثلاث فترات حروبا طويلة من الحرب بين القوتين، هُزمت قرطاج في كل من هذه الحروب الثلاث، والتي عُرفت باسم الحروب الـ"بونيقية".يقول الخبراء إن الأداة التدميرية المكتشفة كانت تابعة لسفينة في معركة "إيجاتيس"، التي كانت بمثابة نهاية الحرب الـ"بونيقية" الأولى بين القوتين العظميين، والتي استمرت 23 عامًا وأسفرت في النهاية عن استسلام قرطاج لروما.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الباحثون قطعًا أثرية بما في ذلك السيوف والعملات المعدنية في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط.
https://sarabic.ae/20240823/بعد-13-عاما-نواعير-حماة-الأثرية-تستعيد-سائحيها-الأجانب-1092052271.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092531399_0:231:2049:1767_1920x0_80_0_0_290f7d47aeffd93bff06935ba4f7ec43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, إيطاليا, أخبار العالم الآن
منوعات, الأخبار, إيطاليا, أخبار العالم الآن
العثور على أداة حربية في قاع البحر الأبيض المتوسط بموقع معركة بين قرطاج وروما... صور
عثر مستكشفون على أداة حربية في قاع البحر الأبيض المتوسط، عبارة عن مطرقة هدم يبلغ عمرها 2300 عام، كانت على متن سفينة حربية رومانية، قُبالة سواحل صقلية.
وقال موقع
"ياهو" إن "السفينة التي تنتمي لها مطرقة الهدم، اشتركت في معركة عام 241 قبل الميلاد، كانت قد اندلعت في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من صقلية، حيث انتصرت الإمبراطورية الرومانية الناشئة على منافستها الهائلة قرطاج، خلال معركة "إيجاتيس".
وبعد عقدين من تمشيط قاع البحر بحثًا عن بقايا هذه المعركة التاريخية، اكتشف الباحثون مطرقة هدم برونزية استخدمتها البحرية الرومانية ذات يوم لتدمير سفن العدو".
كما تم العثور على القطعة الأثرية على عمق نحو 80 مترا في المياه بين جزيرتي ليفانزو وفافيجنانا، قبالة الساحل الغربي لصقلية، وكانت مطارق التدمير هذه "أسلحة تدمير مميتة"، مثبتة على أقواس السفن الحربية لتمكينها من صدم وإغراق السفن المعادية، وفقا لهيئة الإشراف على بحر منطقة صقلية.
وكانت إمبراطورية قرطاج، التي وجدت في تونس الحالية، حضارة سيطرت على البحر الأبيض المتوسط منذ ما يقرب من 2000 عام واكتسبت قوة كبيرة من خلال التجارة البحرية.
وكانت قرطاج في خلاف مع الجمهورية الرومانية في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد حول الهيمنة على غرب البحر الأبيض المتوسط، وشهدت ثلاث فترات حروبا طويلة من الحرب بين القوتين، هُزمت قرطاج في كل من هذه الحروب الثلاث، والتي عُرفت باسم الحروب الـ"بونيقية".
يقول الخبراء إن الأداة التدميرية المكتشفة كانت تابعة لسفينة في معركة "إيجاتيس"، التي كانت بمثابة نهاية الحرب الـ"بونيقية" الأولى بين القوتين العظميين، والتي استمرت 23 عامًا وأسفرت في النهاية عن استسلام قرطاج لروما.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الباحثون قطعًا أثرية
بما في ذلك السيوف والعملات المعدنية في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط.