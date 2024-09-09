https://sarabic.ae/20240909/انفجار-صنبور-مياه-يتسبب-باقتلاع-رأس-بيغ-بوي-فيديو-1092537422.html
انفجار صنبور مياه يتسبب باقتلاع رأس "بيغ بوي"... فيديو
انفجار صنبور مياه يتسبب باقتلاع رأس "بيغ بوي"... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب حادث سيارة في انفجار صنبور مياه إطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية وتطايره إلى رأس تمثال مطعم "بيغ بوي". 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T10:55+0000
2024-09-09T10:55+0000
2024-09-09T10:55+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية أن سائقا فقد السيطرة على سيارته، فاصطدم بصنبور مياه مخصص للإطفاء، ما تسبب في اندفاع وتطاير المياه منه في الهواء نحو رأس تمثال مطعم "بيغ بوي" خارج مطعم "داوني"، في مدينة لوس أنجلوس بالولاية الأمريكية.وأكد شهود عيان أن السائق اصطدم بصنبور مياه الإطفاء ما تسبب في إصابة المعلم الشهير في أحد مطاعم "بوب بيغ بوي" للدجاج، حيث نتج عن الحادث فقدان التمثال نصف رأسه.وأشار إلى أن السائق ظل محاصرا داخل سيارته لبعض الوقت، حتى تم إخراجه في النهاية ونقله إلى المستشفى، في وقت لم يعلن عن إصابة يصب أي شخص آخر. ولم يتضح سبب وقوع الحادث بين السيارتين.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, الأخبار
انفجار صنبور مياه يتسبب باقتلاع رأس "بيغ بوي"... فيديو
تسبب حادث سيارة في انفجار صنبور مياه إطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية وتطايره إلى رأس تمثال مطعم "بيغ بوي".
وذكرت وسائل إعلام غربية أن سائقا فقد السيطرة على سيارته، فاصطدم بصنبور مياه مخصص للإطفاء، ما تسبب في اندفاع وتطاير المياه منه في الهواء نحو رأس تمثال مطعم "بيغ بوي" خارج مطعم "داوني"، في مدينة لوس أنجلوس
بالولاية الأمريكية.
وأكد شهود عيان أن السائق اصطدم بصنبور مياه الإطفاء ما تسبب في إصابة المعلم الشهير في أحد مطاعم
"بوب بيغ بوي" للدجاج، حيث نتج عن الحادث فقدان التمثال نصف رأسه.
وأشار إلى أن السائق ظل محاصرا داخل سيارته لبعض الوقت، حتى تم إخراجه في النهاية ونقله إلى المستشفى، في وقت لم يعلن عن إصابة يصب أي شخص آخر. ولم يتضح سبب وقوع الحادث بين السيارتين.