انفجار صنبور مياه يتسبب باقتلاع رأس "بيغ بوي"... فيديو

عربي
لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240909/انفجار-صنبور-مياه-يتسبب-باقتلاع-رأس-بيغ-بوي-فيديو-1092537422.html
انفجار صنبور مياه يتسبب باقتلاع رأس "بيغ بوي"... فيديو
انفجار صنبور مياه يتسبب باقتلاع رأس "بيغ بوي"... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب حادث سيارة في انفجار صنبور مياه إطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية وتطايره إلى رأس تمثال مطعم "بيغ بوي". 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T10:55+0000
2024-09-09T10:55+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102644/37/1026443702_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_595593c513fcc8ce1e206bc0a963423b.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية أن سائقا فقد السيطرة على سيارته، فاصطدم بصنبور مياه مخصص للإطفاء، ما تسبب في اندفاع وتطاير المياه منه في الهواء نحو رأس تمثال مطعم "بيغ بوي" خارج مطعم "داوني"، في مدينة لوس أنجلوس بالولاية الأمريكية.وأكد شهود عيان أن السائق اصطدم بصنبور مياه الإطفاء ما تسبب في إصابة المعلم الشهير في أحد مطاعم "بوب بيغ بوي" للدجاج، حيث نتج عن الحادث فقدان التمثال نصف رأسه.وأشار إلى أن السائق ظل محاصرا داخل سيارته لبعض الوقت، حتى تم إخراجه في النهاية ونقله إلى المستشفى، في وقت لم يعلن عن إصابة يصب أي شخص آخر. ولم يتضح سبب وقوع الحادث بين السيارتين.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102644/37/1026443702_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_1a50a1f2c3e6f58001a48de2efc51a03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, الأخبار

انفجار صنبور مياه يتسبب باقتلاع رأس "بيغ بوي"... فيديو

10:55 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورصنبور مياه
صنبور مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تسبب حادث سيارة في انفجار صنبور مياه إطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية وتطايره إلى رأس تمثال مطعم "بيغ بوي".
وذكرت وسائل إعلام غربية أن سائقا فقد السيطرة على سيارته، فاصطدم بصنبور مياه مخصص للإطفاء، ما تسبب في اندفاع وتطاير المياه منه في الهواء نحو رأس تمثال مطعم "بيغ بوي" خارج مطعم "داوني"، في مدينة لوس أنجلوس بالولاية الأمريكية.
وأكد شهود عيان أن السائق اصطدم بصنبور مياه الإطفاء ما تسبب في إصابة المعلم الشهير في أحد مطاعم "بوب بيغ بوي" للدجاج، حيث نتج عن الحادث فقدان التمثال نصف رأسه.
وأشار إلى أن السائق ظل محاصرا داخل سيارته لبعض الوقت، حتى تم إخراجه في النهاية ونقله إلى المستشفى، في وقت لم يعلن عن إصابة يصب أي شخص آخر. ولم يتضح سبب وقوع الحادث بين السيارتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала