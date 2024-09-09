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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240909/بوتين-يهنئ-كيم-جونغ-أون-بمناسبة-الذكرى-الـ76-لتأسيس-كوريا-الشمالية-1092524282.html
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس كوريا الشمالية
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T00:07+0000
2024-09-09T00:06+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نص البرقية، حيث قال بوتين فيها:وأعرب الرئيس الروسي في البرقية عن ثقته في أنه من خلال الجهود المشتركة ستواصل الدول تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة.وأبرمت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة، كي تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في 9 فبراير/ شباط 2000.وتنص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة على أنه في حالة وجود "تهديد وشيك" بالعدوان المسلح على أحد البلدين، فإن الجانب الآخر "عند الطلب" سيستخدم على الفور قنوات الاتصال الثنائية، للتشاور من أجل تنسيق المواقف والاتفاق على "التدابير الممكنة" للتعاون المشترك بالقضاء "على التهديد الناشئ".
https://sarabic.ae/20240908/زعيم-كوريا-الشمالية-يتفقد-3-منشآت-عسكرية-لتعزيز-الاستعداد-للحرب-في-الوقت-الحاضر-1092502647.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين, روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس كوريا الشمالية

00:07 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي نيابة على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي نيابة على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نص البرقية، حيث قال بوتين فيها:

"عزيزي الرفيق كيم جونغ أون، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. إن العلاقات بين بلدينا، القائمة على التقاليد الجيدة للصداقة وحسن الجوار، في أفضل حالاتها وعلى مستوى عال، وقد تم تأكيد ذلك بالكامل من خلال مفاوضاتنا البناءة والهادفة الأخيرة في بيونغ يانغ".

وأعرب الرئيس الروسي في البرقية عن ثقته في أنه من خلال الجهود المشتركة ستواصل الدول تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأبرمت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة، كي تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في 9 فبراير/ شباط 2000.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
زعيم كوريا الشمالية يتفقد 3 منشآت عسكرية "لتعزيز الاستعداد للحرب في الوقت الحاضر"
أمس, 04:32 GMT
وتنص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة على أنه في حالة وجود "تهديد وشيك" بالعدوان المسلح على أحد البلدين، فإن الجانب الآخر "عند الطلب" سيستخدم على الفور قنوات الاتصال الثنائية، للتشاور من أجل تنسيق المواقف والاتفاق على "التدابير الممكنة" للتعاون المشترك بالقضاء "على التهديد الناشئ".
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