توقيف رياض سلامة.. خطوة أولى في مسار العدالة أم عقبات جديدة أمام القضاء؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240909/توقيف-رياض-سلامة-خطوة-أولى-في-مسار-العدالة-أم-عقبات-جديدة-أمام-القضاء؟-1092556406.html
توقيف رياض سلامة.. خطوة أولى في مسار العدالة أم عقبات جديدة أمام القضاء؟
توقيف رياض سلامة.. خطوة أولى في مسار العدالة أم عقبات جديدة أمام القضاء؟
سبوتنيك عربي
أوقف القضاء اللبناني الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بعد استجوابه في قصر العدل في بيروت، على خلفية اتهامات موجهة إليه تشمل "سرقة الأموال العامة، وتبييض... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T17:18+0000
2024-09-09T17:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092556250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5de917bd954e38dce8374797fa785dea.jpg
ووسط إجراءات أمنية مشددة خارج قصر العدل وداخله، وصل رياض سلامة إلى الجلسة بالتزامن مع اعتصام عشرات المودعين الذين فقدوا أموالهم جراء الأزمة المالية أمام مدخل قصر العدل، حيث رفعوا لافتات ورددوا هتافات تتهم سلامة بسرقة أموالهم، محاولين اعتراض موكبه.وفي السياق ذاته، قال النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادة، وهو أحد المدعين على الحاكم السابق رياض سلامة، لـ"سبوتنيك": "أنا أمثّل كل لبناني أذلّ أمام المصارف وأذلّ أمام المستشفيات لأنه لا يملك المال للعلاج، وكل شاب لبناني لم يستطع الذهاب إلى جامعته لإكمال دراسته، وأمثل كل طفل وشاب وشابة قُتلت أحلامهم في هذه البلاد".وتابع: "نعم، خطوة الألف ميل بدأت، ولو متأخرة. نراهن على القضاء أولًا وآخرًا، وعلى القضاة الشرفاء الموجودين، وهم ملح الأرض. نحن هنا لدعم أي خطوة في القضاء من أجل المضي في هذا المسار القانوني والحقوقي للوصول إلى خواتيم الأمور، أي كشف ما حصل، واستعادة الأموال المنهوبة، والأموال التي هُرّبت من أموال المودعين إلى الخارج، وطبعًا اقتياد كل المتورطين إلى العدالة".المودعين... سنفقد الأملوقال المودع إبراهيم عبد الله: "ما نطلبه اليوم من القضاء اللبناني بكل بساطة هو العدل. نحن، بعد خمس سنوات، نشعر بخيبة أمل من القضاء كمودعين لأنه لا يوجد عدل؛ يوجد قصر للعدل، لكن لا توجد عدالة، لهذا السبب، في ملف أوبتيوم، توجد أدلة دامغة على تورط رياض سلامة، وقد يكون هذا الملف أصغر ما ارتكبه رياض سلامة فهو مسؤول عن ممارسات كبيرة أدت إلى الانهيار الاقتصادي في البلاد، ولكن في هذا الملف تحديدًا هو مسؤول عن اختلاس وسرقة أموال".وتابع: "لذلك نحن نتوقع ونطالب القضاء بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، لكي نشعر بأن هناك عدلًا في لبنان، لأنه في حال أخلي سبيله اليوم، ستكون هذه رصاصة الرحمة على العدالة، وسنفقد الأمل كمودعين بأن يتم إنصافنا في قضية سرقة أموالنا وودائعنا".أجواء الجلسة كانت جدّيةقال المحامي والمدعي حسن بزّي: "ما حصل اليوم هو خضوع الموقوف رياض سلامة للاستجواب، حضر برفقة ثكنة عسكرية كاملة، أكثر من خمسين ضابطًا وعسكريًا حضروا، وتم إخلاء المبنى بشكل كامل. تم استجوابه دون حضور الجهة المدعية، حيث اعتبر القاضي أن الدولة اللبنانية لم تستكمل مستنداتها، وهذا أمر مستغرب، والجهة المدعية، مثل حالتنا، استأخرت البت بطلبها إلى ما بعد انتهاء الاستجواب".وقال: "سلامة كان قد قدم سابقًا دعاوى مخاصمة ضد عشر غرف من أصل اثنتي عشرة غرفة، ويتبقى غرفتان فقط، أخشى ما أخشاه اليوم أن يكون عدم قبول ادعاء الدولة لعرقلة بعض التفاصيل، أي أن الدولة هي من تخاصم هذه الهيئات لإبقائه موقوفًا، لذلك لكي لا نبني أي سوء ظن، سوف ننتظر أربعة وعشرين ساعة، إذا لم يحصل شيء، نكون أمام مسلك قضائي قانوني وصحيح، وإذا حصل، سيكون لنا كلام آخر في الوقت المناسب".
https://sarabic.ae/20240903/عمولات-غير-مشروعة-ما-سبب-توقيف-الحاكم-السابق-لمصرف-لبنان-المركزي-رياض-سلامة؟-1092371049.html
https://sarabic.ae/20230814/لبنان-يجمد-الحسابات-المصرفية-لحاكم-المصرف-المركزي-السابق-رياض-سلامة-1080079079.html
https://sarabic.ae/20240903/توقيف-حاكم-مصرف-لبنان-السابق-رياض-سلامة-1092355465.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092556250_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_7fa4dca3f8867c67134c488b083ff0af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم العربي

توقيف رياض سلامة.. خطوة أولى في مسار العدالة أم عقبات جديدة أمام القضاء؟

17:18 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتوقيف رياض سلامة.. خطوة أولى في مسار العدالة أم عقبات جديدة أمام القضاء؟
توقيف رياض سلامة.. خطوة أولى في مسار العدالة أم عقبات جديدة أمام القضاء؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
أوقف القضاء اللبناني الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بعد استجوابه في قصر العدل في بيروت، على خلفية اتهامات موجهة إليه تشمل "سرقة الأموال العامة، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع".
ووسط إجراءات أمنية مشددة خارج قصر العدل وداخله، وصل رياض سلامة إلى الجلسة بالتزامن مع اعتصام عشرات المودعين الذين فقدوا أموالهم جراء الأزمة المالية أمام مدخل قصر العدل، حيث رفعوا لافتات ورددوا هتافات تتهم سلامة بسرقة أموالهم، محاولين اعتراض موكبه.
وفي السياق ذاته، قال النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادة، وهو أحد المدعين على الحاكم السابق رياض سلامة، لـ"سبوتنيك": "أنا أمثّل كل لبناني أذلّ أمام المصارف وأذلّ أمام المستشفيات لأنه لا يملك المال للعلاج، وكل شاب لبناني لم يستطع الذهاب إلى جامعته لإكمال دراسته، وأمثل كل طفل وشاب وشابة قُتلت أحلامهم في هذه البلاد".
الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
عمولات غير مشروعة.. ما سبب توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة؟
3 سبتمبر, 20:23 GMT
وتابع: "نعم، خطوة الألف ميل بدأت، ولو متأخرة. نراهن على القضاء أولًا وآخرًا، وعلى القضاة الشرفاء الموجودين، وهم ملح الأرض. نحن هنا لدعم أي خطوة في القضاء من أجل المضي في هذا المسار القانوني والحقوقي للوصول إلى خواتيم الأمور، أي كشف ما حصل، واستعادة الأموال المنهوبة، والأموال التي هُرّبت من أموال المودعين إلى الخارج، وطبعًا اقتياد كل المتورطين إلى العدالة".

المودعين... سنفقد الأمل

وقال المودع إبراهيم عبد الله: "ما نطلبه اليوم من القضاء اللبناني بكل بساطة هو العدل. نحن، بعد خمس سنوات، نشعر بخيبة أمل من القضاء كمودعين لأنه لا يوجد عدل؛ يوجد قصر للعدل، لكن لا توجد عدالة، لهذا السبب، في ملف أوبتيوم، توجد أدلة دامغة على تورط رياض سلامة، وقد يكون هذا الملف أصغر ما ارتكبه رياض سلامة فهو مسؤول عن ممارسات كبيرة أدت إلى الانهيار الاقتصادي في البلاد، ولكن في هذا الملف تحديدًا هو مسؤول عن اختلاس وسرقة أموال".
حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
لبنان يجمد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة
14 أغسطس 2023, 18:11 GMT
وتابع: "لذلك نحن نتوقع ونطالب القضاء بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، لكي نشعر بأن هناك عدلًا في لبنان، لأنه في حال أخلي سبيله اليوم، ستكون هذه رصاصة الرحمة على العدالة، وسنفقد الأمل كمودعين بأن يتم إنصافنا في قضية سرقة أموالنا وودائعنا".

أجواء الجلسة كانت جدّية

قال المحامي والمدعي حسن بزّي: "ما حصل اليوم هو خضوع الموقوف رياض سلامة للاستجواب، حضر برفقة ثكنة عسكرية كاملة، أكثر من خمسين ضابطًا وعسكريًا حضروا، وتم إخلاء المبنى بشكل كامل. تم استجوابه دون حضور الجهة المدعية، حيث اعتبر القاضي أن الدولة اللبنانية لم تستكمل مستنداتها، وهذا أمر مستغرب، والجهة المدعية، مثل حالتنا، استأخرت البت بطلبها إلى ما بعد انتهاء الاستجواب".
الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
3 سبتمبر, 13:21 GMT

وتابع: "كان واضحًا من الأجواء أن الاستجواب كان جادًا، وصدر على إثره قرار وجاهي بتوقيف رياض سلامة. وبالتالي، نحن أمام حالة معينة، حيث يحق لرياض سلامة استئناف قرار التوقيف، ولديه أربعة وعشرون ساعة من هذه اللحظة، وإذا تم استئناف قرار التوقيف، تبت فيه الهيئة الاتهامية".

وقال: "سلامة كان قد قدم سابقًا دعاوى مخاصمة ضد عشر غرف من أصل اثنتي عشرة غرفة، ويتبقى غرفتان فقط، أخشى ما أخشاه اليوم أن يكون عدم قبول ادعاء الدولة لعرقلة بعض التفاصيل، أي أن الدولة هي من تخاصم هذه الهيئات لإبقائه موقوفًا، لذلك لكي لا نبني أي سوء ظن، سوف ننتظر أربعة وعشرين ساعة، إذا لم يحصل شيء، نكون أمام مسلك قضائي قانوني وصحيح، وإذا حصل، سيكون لنا كلام آخر في الوقت المناسب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين16:48 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала