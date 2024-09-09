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مقتل ضابط تركي شمالي العراق
مقتل ضابط تركي شمالي العراق
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل ضابط بالجيش التركي في اشتباكات اندلعت بين جنود أتراك وعناصر من حزب العمال الكردستاني، في منطقة غارا شمالي... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T08:57+0000
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "ضابط تركي برتبة ملازم أول، قُتل في اشتباكات اندلعت بين جنود أتراك وعناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني، خلال أعمال البحث والتمشيط في منطقة غارا شمالي العراق".وقالت الوزارة التركية، إن "الغارات حيّدت عددا كبيرا من عناصر التنظيم، بينهم قياديون".ولم يحدد البيان عدد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذين تم تحييدهم في الغارات الجوية، التي نفذها سلاح الجو التركي شمالي العراق.وتشنّ تركيا عمليات عسكرية وأمنية منذ فترة طويلة شمالي العراق وسوريا، ضد عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، المصنفين "كيانين إرهابيين" في تركيا.
https://sarabic.ae/20240907/بعد-زيارة-السيسي-لأنقرة-تركيا-تعتزم-مشاركة-القبة-الفولاذية-مع-الدول-الحليفة-1092476885.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, العراق
أخبار تركيا اليوم, العالم, العراق
مقتل ضابط تركي شمالي العراق
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل ضابط بالجيش التركي في اشتباكات اندلعت بين جنود أتراك وعناصر من حزب العمال الكردستاني، في منطقة غارا شمالي العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "ضابط تركي برتبة ملازم أول، قُتل في اشتباكات اندلعت بين جنود أتراك وعناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني، خلال أعمال البحث والتمشيط في منطقة غارا شمالي العراق".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن "غارات جوية تم تنفيذها على 21 موقعا لحزب العمال الكردستاني المصنف "تنظيما إرهابيا" في تركيا، على غارا وهاكورك وقنديل شمالي العراق".
وقالت الوزارة التركية، إن "الغارات حيّدت عددا كبيرا من عناصر التنظيم، بينهم قياديون".
ولم يحدد البيان عدد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذين تم تحييدهم في الغارات الجوية، التي نفذها سلاح الجو التركي شمالي العراق.
وتشنّ تركيا عمليات عسكرية وأمنية منذ فترة طويلة شمالي العراق وسوريا، ضد عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، المصنفين "كيانين إرهابيين" في تركيا.