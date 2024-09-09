https://sarabic.ae/20240909/وزير-سوداني-الخرطوم-رفضت-دعوة-أمريكا-للمشاركة-في-محادثات-السلام-بسبب-الإجراءات-الأحادية-للدول-1092544226.html

وزير سوداني: الخرطوم رفضت دعوة أمريكا للمشاركة في محادثات السلام بسبب الإجراءات الأحادية للدول

وزير سوداني: الخرطوم رفضت دعوة أمريكا للمشاركة في محادثات السلام بسبب الإجراءات الأحادية للدول

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام في السودان، ووزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو، اليوم الاثنين،أن الخرطوم رفضت دعوة الولايات المتحدة للمشاركة في... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T13:30+0000

2024-09-09T13:30+0000

2024-09-09T14:15+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/13/1085180482_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ab60e82f42c7e43258e06b9f5cb1e8f2.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير السوداني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أولاً نحن لم نعلن عن وقف التفاوض، ما قلناه هو أن هنالك منبر متفق عليه فى جدة بأطرافه المتصارعة ووسطائه من السعوديين والأمريكان، وهنالك اتفاق موقع فى انتظار تنفيذ ما اتفق عليه والطرف الاخر رافض التنفيذ".وفي تعليقه على تصريحات لمستشار لحميدتي حول أن التنقيب عن الذهب في ولاية البحر الأحمر كان سببا في انهيار سد أربعات، قال الورزير: "مستشارو حميدتى هم أنسب من يطلق عليهم "مغردون خارج السرب" يأتون دائماً بغرائب القول وجميعهم مفطورون على الكذب البواح، وللتدليل على ذلك قولهم هذا".وحول طريقة تقييمه للأوضاع الإنسانية في مناطق القتال بصفته عضوا في الحكومة، قال: "الأوضاع الإنسانية سيئة للأسف فى كل مواقع تواجد المليشيا وذلك لسبب أساسى وهو لأن الهدف الأول للمليشيا هو استهداف المواطن لإجباره على النزوح ونهب ممتلكاته بما فيها المؤن الغذائية، واستهداف المواطن وتهجيره هو هدف استراتيجى للمليشيا وذلك لارتباط ذلك بمشروع الميلشيا بتهجير سكان السودان".

https://sarabic.ae/20240909/وزير-سوداني-روسيا-تدعم-الحكومة-الشرعية-في-بلادنا-والعلاقات-بين-البلدين-في-أفضل-حالاتها-1092542296.html

https://sarabic.ae/20240909/منظمة-إنسانية-الأطفال-يموتون-جوعا-في-السودان-ووزير-الزراعة-يرد-1092525958.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, روسيا