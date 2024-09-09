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وزير سوداني: الخرطوم رفضت دعوة أمريكا للمشاركة في محادثات السلام بسبب الإجراءات الأحادية للدول
وزير سوداني: الخرطوم رفضت دعوة أمريكا للمشاركة في محادثات السلام بسبب الإجراءات الأحادية للدول
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام في السودان، ووزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو، اليوم الاثنين،أن الخرطوم رفضت دعوة الولايات المتحدة للمشاركة في... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T13:30+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير السوداني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أولاً نحن لم نعلن عن وقف التفاوض، ما قلناه هو أن هنالك منبر متفق عليه فى جدة بأطرافه المتصارعة ووسطائه من السعوديين والأمريكان، وهنالك اتفاق موقع فى انتظار تنفيذ ما اتفق عليه والطرف الاخر رافض التنفيذ".وفي تعليقه على تصريحات لمستشار لحميدتي حول أن التنقيب عن الذهب في ولاية البحر الأحمر كان سببا في انهيار سد أربعات، قال الورزير: "مستشارو حميدتى هم أنسب من يطلق عليهم "مغردون خارج السرب" يأتون دائماً بغرائب القول وجميعهم مفطورون على الكذب البواح، وللتدليل على ذلك قولهم هذا".وحول طريقة تقييمه للأوضاع الإنسانية في مناطق القتال بصفته عضوا في الحكومة، قال: "الأوضاع الإنسانية سيئة للأسف فى كل مواقع تواجد المليشيا وذلك لسبب أساسى وهو لأن الهدف الأول للمليشيا هو استهداف المواطن لإجباره على النزوح ونهب ممتلكاته بما فيها المؤن الغذائية، واستهداف المواطن وتهجيره هو هدف استراتيجى للمليشيا وذلك لارتباط ذلك بمشروع الميلشيا بتهجير سكان السودان".
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, روسيا

وزير سوداني: الخرطوم رفضت دعوة أمريكا للمشاركة في محادثات السلام بسبب الإجراءات الأحادية للدول

13:30 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 14:15 GMT 09.09.2024)
© AP Photo / Marwan Aliتصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Marwan Ali
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حصري
أكد رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام في السودان، ووزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو، اليوم الاثنين،أن الخرطوم رفضت دعوة الولايات المتحدة للمشاركة في محادثات السلام في جنيف بسبب الإجراءات الأحادية للدول.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير السوداني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أولاً نحن لم نعلن عن وقف التفاوض، ما قلناه هو أن هنالك منبر متفق عليه فى جدة بأطرافه المتصارعة ووسطائه من السعوديين والأمريكان، وهنالك اتفاق موقع فى انتظار تنفيذ ما اتفق عليه والطرف الاخر رافض التنفيذ".

وتابع: "بدل الضغط على الطرف الرافض وحمله لتنفيذ الاتفاق، الوسيط الأمريكى ابتدع منبر جديد من غير مشورتنا واراد لنا الذهاب بوفد سودانى من اختياره ( وفد عسكرى وليس وفد ممثل للحكومة السودانية ) ورفضنا ذلك وأخطرنا الطرف الأمريكى بأننا مستعدين للعودة للتفاوض مرة أخرى فى أى توقيت ولا حساسية لنا للذهاب إلى أى منبر بشرط إلزام الطرف الآخر بتنفيذ مقررات جدة أولا ومن ثم الانطلاق لأي قضايا عالقة فى إطار تحقيق السلام الدائم".

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وأوضح الوزير السوداني في حديته عن "أطماع على ثروات السودان وخاصة المعدنية وهذه أحد أسباب هذه الحرب المدمرة، وأهم الثروات المعدنية " المستكشفة" الآن فى ولايات آمنة ولم ولن تطالها المليشيا ان شاء الله، والحكومة الآن ساعية بقوة لتحرير المناطق التى دنستها المليشيا المرتزقة والشعب السودانى موعود بأخبار سارة إن شاء الله فى مقبل الأسابيع".

وفي تعليقه على تصريحات لمستشار لحميدتي حول أن التنقيب عن الذهب في ولاية البحر الأحمر كان سببا في انهيار سد أربعات، قال الورزير: "مستشارو حميدتى هم أنسب من يطلق عليهم "مغردون خارج السرب" يأتون دائماً بغرائب القول وجميعهم مفطورون على الكذب البواح، وللتدليل على ذلك قولهم هذا".

وتابع: "كيف يتسبب التعدين على انهيار السد، أيعقل أن تترك الحكومة أحد بالتنقيب على موقع سد مثل سد اربعات؟ ويمكن سؤالهم من المتسبب فى السيول المدمرة التى اجتاحت اليمن فى كثير من مقاطعاتها أهو التنقيب أيضاً هناك؟!

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وحول طريقة تقييمه للأوضاع الإنسانية في مناطق القتال بصفته عضوا في الحكومة، قال: "الأوضاع الإنسانية سيئة للأسف فى كل مواقع تواجد المليشيا وذلك لسبب أساسى وهو لأن الهدف الأول للمليشيا هو استهداف المواطن لإجباره على النزوح ونهب ممتلكاته بما فيها المؤن الغذائية، واستهداف المواطن وتهجيره هو هدف استراتيجى للمليشيا وذلك لارتباط ذلك بمشروع الميلشيا بتهجير سكان السودان".
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