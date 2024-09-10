https://sarabic.ae/20240910/بريطانيا-توقف-التأشيرة-الإلكترونية-للأردنيين-وتكشف-السبب-1092591653.html
بريطانيا توقف "التأشيرة الإلكترونية" للأردنيين.. وتكشف السبب
بريطانيا توقف "التأشيرة الإلكترونية" للأردنيين.. وتكشف السبب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن السفارة البريطانية في عمّان أبلغتها رسميا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارا من 10 أيلول/ سبتمبر... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T18:06+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن السلطات البريطانية عزَت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما أسمته في الرسالة "سوء استخدام" هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة".وقال المتحدث الرسمي "إن الوزارة كانت قد شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالميا، حيث تكللت جهودها بالنجاح برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام 2017 حتى عام 2024 وبما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر، وستواصل الوزارة جهودها لتحقيق مزيد من التقدم ضمن التصنيفات العالمية لجواز السفر الأردني".
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العالم, أخبار الأردن
بريطانيا توقف "التأشيرة الإلكترونية" للأردنيين.. وتكشف السبب
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن السفارة البريطانية في عمّان أبلغتها رسميا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارا من 10 أيلول/ سبتمبر 2024، بنظام التأشيرة الإلكترونية "إي تي إيه"، الذي كانت السلطات البريطانية قد أعلنت عنه في مطلع فبراير/ شباط الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن السلطات البريطانية عزَت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما أسمته في الرسالة "سوء استخدام" هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة".
وأوضح القضاة أن الوزارة قامت بإجراء حوارٍ مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة المملكة في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض المواطنين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولا به ما قبل مطلع شباط الماضي.
وأكد القضاة أن القرار البريطاني قابل للتعديل بالمستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق "إي تي إيه" ضمن شروط تلبي المتطلبات، مبينا أن الغاية من هذا النظام هو تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.
وقال المتحدث الرسمي "إن الوزارة كانت قد شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالميا، حيث تكللت جهودها بالنجاح برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام 2017 حتى عام 2024 وبما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر، وستواصل الوزارة جهودها لتحقيق مزيد من التقدم ضمن التصنيفات العالمية لجواز السفر الأردني".