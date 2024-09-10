https://sarabic.ae/20240910/بريطانيا-توقف-التأشيرة-الإلكترونية-للأردنيين-وتكشف-السبب-1092591653.html

بريطانيا توقف "التأشيرة الإلكترونية" للأردنيين.. وتكشف السبب

بريطانيا توقف "التأشيرة الإلكترونية" للأردنيين.. وتكشف السبب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن السفارة البريطانية في عمّان أبلغتها رسميا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارا من 10 أيلول/ سبتمبر... 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T18:06+0000

2024-09-10T18:06+0000

2024-09-10T18:06+0000

العالم

أخبار الأردن

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن السلطات البريطانية عزَت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما أسمته في الرسالة "سوء استخدام" هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة".وقال المتحدث الرسمي "إن الوزارة كانت قد شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالميا، حيث تكللت جهودها بالنجاح برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام 2017 حتى عام 2024 وبما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر، وستواصل الوزارة جهودها لتحقيق مزيد من التقدم ضمن التصنيفات العالمية لجواز السفر الأردني".

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