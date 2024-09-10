ثعبان بحر يهرب من معدة سمكة مفترسة... فيديو وصور
09:13 GMT 10.09.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 10.09.2024)
© Photo / Unsplash/Ellephantأسماك مفترسة
© Photo / Unsplash/Ellephant
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كشفت صور ومقاطع فيديو لقطات مذهلة رصدها باحثون لطريقة هروب ثعابين البحر الصغيرة من معدة مفترسها بطريقة غير متوقعة.
وطور الباحثون بجامعة ناغازاكي اليابانية تقنية فيديو تم تسجيله بالأشعة السينية لرصد استخدام ثعابين البحر الصغيرة ذيولها للاندفاع من معدة الأسماك المفترسة عبر المريء إلى خياشيمها في رحلة الهروب.
X-ray video from a new study reveals an eel’s daring escape from a predator’s stomach.— News from Science (@NewsfromScience) September 9, 2024
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وبحسب ما رصده الباحثون، فإن تلك الثعابين الصغيرة تقوم بهذه العملية على مراحل تتضمن الالتفاف بأجسامها لتوجه رؤوسها في الاتجاه الصحيح نحو المريء قبل أن تبدأ الحركة.
ويقول الباحثون إن 13 ثعبانا تمكنوا من القيام بمهمة الدوران داخل معد أسماك مفترسة من بين 32 ثعبانا شاركت في الاختبار، بينما لم يتمكن سوى 9 فقط من الهروب إلى الخارج.
Eelicious— James Hughes (@JamesHu29812484) September 9, 2024
After being swallowed and deposited into the fish’s stomach, the young eels swam up the hunter’s esophagus and escaped through an opening in its gills, much to the fish’s displeasure.
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وبحسب الباحثين، فإن رحلة الثعابين الصغيرة، التي أكملت عملية الهروب استغرقت نحو 56 ثانية بعد ابتلاعها مباشرة.
وأوضح الباحثون أن "الأسماك المفترسة تكون على دراية بمحاولة الهروب، التي تقوم بها الثعابين الصغيرة وغالبا ما تحاول إعادة ابتلاعها، ما يزيد من تدفق الماء عبر الخياشيم بصورة تزيد فرص بعض ثعابين البحر في الهروب"، بحسب الباحثين.