"حزب الله" يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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البرنامج المسائي
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خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
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مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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12:30 GMT
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https://sarabic.ae/20240910/حزب-الله-يعلن-استهداف-11-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية---1092563316.html
"حزب الله" يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T04:04+0000
2024-09-10T04:04+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات متتالية إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، من بينها هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا، مما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الضباط والجنود.كما أشار البيان إلى تصدي وحدة الدفاع الجوي في حزب الله لطائرة حربية إسرائيلية، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية، إلى جانب استهداف عدة مواقع أخرى، منها مقر اللواء الغربي في ثكنة يعرا، ومواقع في معيان باروخ، حبوشيت، وجل العلام.في المقابل، ذكر حزب الله أن الجيش الإسرائيلي قصف 15 بلدة جنوبي لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة على بلدات مثل كفركلا، الطيبة، الطلوسة، والناقورة.وتتواصل المعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ 11 شهراً، وازدادت التوترات مؤخراً بعد استهداف الجيش الإسرائيلي القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر يوليو، دون تحقيق أي تقدم دبلوماسي نحو التهدئة.
https://sarabic.ae/20240909/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لديه-خططا-عملياتية-جاهزة-أمام-حزب-الله-1092552125.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله" يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

04:04 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات متتالية إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، من بينها هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا، مما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الضباط والجنود.
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لديه خطط عملياتية جاهزة أمام "حزب الله"
أمس, 15:00 GMT
كما أشار البيان إلى تصدي وحدة الدفاع الجوي في حزب الله لطائرة حربية إسرائيلية، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية، إلى جانب استهداف عدة مواقع أخرى، منها مقر اللواء الغربي في ثكنة يعرا، ومواقع في معيان باروخ، حبوشيت، وجل العلام.
في المقابل، ذكر حزب الله أن الجيش الإسرائيلي قصف 15 بلدة جنوبي لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة على بلدات مثل كفركلا، الطيبة، الطلوسة، والناقورة.
وتتواصل المعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ 11 شهراً، وازدادت التوترات مؤخراً بعد استهداف الجيش الإسرائيلي القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر يوليو، دون تحقيق أي تقدم دبلوماسي نحو التهدئة.
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