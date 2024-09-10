https://sarabic.ae/20240910/حزب-الله-يعلن-استهداف-11-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية---1092563316.html
"حزب الله" يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T04:04+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات متتالية إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، من بينها هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا، مما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الضباط والجنود.كما أشار البيان إلى تصدي وحدة الدفاع الجوي في حزب الله لطائرة حربية إسرائيلية، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية، إلى جانب استهداف عدة مواقع أخرى، منها مقر اللواء الغربي في ثكنة يعرا، ومواقع في معيان باروخ، حبوشيت، وجل العلام.في المقابل، ذكر حزب الله أن الجيش الإسرائيلي قصف 15 بلدة جنوبي لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة على بلدات مثل كفركلا، الطيبة، الطلوسة، والناقورة.وتتواصل المعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ 11 شهراً، وازدادت التوترات مؤخراً بعد استهداف الجيش الإسرائيلي القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر يوليو، دون تحقيق أي تقدم دبلوماسي نحو التهدئة.
https://sarabic.ae/20240909/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لديه-خططا-عملياتية-جاهزة-أمام-حزب-الله-1092552125.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حزب الله" يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك
. وقال حزب الله في عدة بيانات متتالية إن عناصره استهدفوا أمس الاثنين 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، من بينها هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا، مما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الضباط والجنود.
كما أشار البيان إلى تصدي وحدة الدفاع الجوي في حزب الله لطائرة حربية إسرائيلية، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية، إلى جانب استهداف عدة مواقع أخرى، منها مقر اللواء الغربي في ثكنة يعرا، ومواقع في معيان باروخ، حبوشيت، وجل العلام.
في المقابل، ذكر حزب الله أن الجيش الإسرائيلي قصف 15 بلدة جنوبي لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة على بلدات مثل كفركلا، الطيبة، الطلوسة، والناقورة.
وتتواصل المعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ 11 شهراً، وازدادت التوترات مؤخراً بعد استهداف الجيش الإسرائيلي
القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر يوليو، دون تحقيق أي تقدم دبلوماسي نحو التهدئة.