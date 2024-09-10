"خطر شديد" داخل إيران.. الشرطة تكشف عن تفاصيل صادمة

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بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
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ع الموجة مع ايلي
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05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
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مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
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بلا قيود
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تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
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مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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https://sarabic.ae/20240910/خطر-شديد-داخل-إيران-الشرطة-تكشف-عن-تفاصيل-صادمة-1092579314.html
"خطر شديد" داخل إيران.. الشرطة تكشف عن تفاصيل صادمة
"خطر شديد" داخل إيران.. الشرطة تكشف عن تفاصيل صادمة
سبوتنيك عربي
حذرت الشرطة الإيرانية من زيادة ملحوظة في حالات الانتحار بين فئة الشباب، حيث تشير إحصائيات إلى أن نحو 4 آلاف شخص يفقدون حياتهم كل عام. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T13:38+0000
2024-09-10T13:38+0000
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يتزامن ذلك مع الاحتفال باليوم العالمي لمنع الانتحار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسان"، التي أشارت إلى قول المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد سعيد منتظر المهدي، إن حالات الإصابة الخطيرة المرتبطة بالانتحار يمكن أن تصل إلى 20 ضعف حالات الانتحار.ولفتت الوكالة إلى أن أسباب الانتحار في إيران تشمل اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والفشل والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والدوافع الانتقامية.واقترح منتظر المهدي، تعزيز خدمات الهاتف الطارئ ومراكز الصحة النفسية وتدريب المهارات الحياتية كوسائل للوقاية.وتشير تقارير إلى أن الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية قد زادت من معدلات الانتحار، خاصة بين الشباب والفئات الضعيفة.وبحسب الوكالة، ارتفعت معدلات الانتحار بنحو 40 في المئة خلال العقد الماضي، وتم تسجيل نحو 6 آلاف حالة وفاة بسبب الانتحار بين مارس/ آذار 2022 ومارس 2023، معظمها بين الشباب والمراهقين.وتمثل الضغوط الاقتصادية وعدم وجود تأمين اجتماعي من أبرز أسباب الانتحار بين العمال وأصحاب المهن ذات الدخل المنخفض.ولفتت الوكالة إلى قول نائب رئيس جمعية الوقاية من الانتحار حميد بيروي، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، إن الأسباب الاقتصادية تلعب دورا رئيسيا في زيادة حالات الانتحار، مشيرا إلى أن كل حالة انتحار يقابلها ما بين 20 إلى 30 محاولة كان أصحابها يحاولون إنهاء حياتهم لأسباب مختلفة.
https://sarabic.ae/20240817/أمسكها-من-شعرها-في-لحظة-حاسمة-سائق-ينقذ-حياة-امرأة-حاولت-الانتحار-من-فوق-جسر-فيديو---1091844714.html
https://sarabic.ae/20240815/تقرير-إسرائيلي-الخوف-من-رد-إيران-وحزب-الله-يضاعف-حالات-الانتحار-وأعداد-المرضى-النفسيين-في-البلاد-1091765375.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران

"خطر شديد" داخل إيران.. الشرطة تكشف عن تفاصيل صادمة

13:38 GMT 10.09.2024
© Photo / Unsplash/PRIYANSHUالتفكير في الانتحار
التفكير في الانتحار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Photo / Unsplash/PRIYANSHU
تابعنا عبر
حذرت الشرطة الإيرانية من زيادة ملحوظة في حالات الانتحار بين فئة الشباب، حيث تشير إحصائيات إلى أن نحو 4 آلاف شخص يفقدون حياتهم كل عام.
يتزامن ذلك مع الاحتفال باليوم العالمي لمنع الانتحار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسان"، التي أشارت إلى قول المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد سعيد منتظر المهدي، إن حالات الإصابة الخطيرة المرتبطة بالانتحار يمكن أن تصل إلى 20 ضعف حالات الانتحار.
أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة... سائق سيارة ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق الجسر... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
مجتمع
أمسكها من شعرها في لحظة حاسمة.. سائق ينقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من فوق جسر.. فيديو
17 أغسطس, 12:44 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن أسباب الانتحار في إيران تشمل اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والفشل والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والدوافع الانتقامية.
واقترح منتظر المهدي، تعزيز خدمات الهاتف الطارئ ومراكز الصحة النفسية وتدريب المهارات الحياتية كوسائل للوقاية.
وتشير تقارير إلى أن الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية قد زادت من معدلات الانتحار، خاصة بين الشباب والفئات الضعيفة.
وبحسب الوكالة، ارتفعت معدلات الانتحار بنحو 40 في المئة خلال العقد الماضي، وتم تسجيل نحو 6 آلاف حالة وفاة بسبب الانتحار بين مارس/ آذار 2022 ومارس 2023، معظمها بين الشباب والمراهقين.
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
تقرير إسرائيلي: الخوف من رد إيران و"حزب الله" يضاعف حالات الانتحار وأعداد المرضى النفسيين في البلاد
15 أغسطس, 10:05 GMT
وتمثل الضغوط الاقتصادية وعدم وجود تأمين اجتماعي من أبرز أسباب الانتحار بين العمال وأصحاب المهن ذات الدخل المنخفض.
ولفتت الوكالة إلى قول نائب رئيس جمعية الوقاية من الانتحار حميد بيروي، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، إن الأسباب الاقتصادية تلعب دورا رئيسيا في زيادة حالات الانتحار، مشيرا إلى أن كل حالة انتحار يقابلها ما بين 20 إلى 30 محاولة كان أصحابها يحاولون إنهاء حياتهم لأسباب مختلفة.
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