رياح من الحديد تعصف بكوكب قريب في آخر اكتشاف غريب

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بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
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ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240910/رياح-من-الحديد-تعصف-بكوكب-قريب-في-آخر-اكتشاف-غريب---1092578397.html
رياح من الحديد تعصف بكوكب قريب في آخر اكتشاف غريب
رياح من الحديد تعصف بكوكب قريب في آخر اكتشاف غريب
سبوتنيك عربي
اكتشف فريق من الباحثين ظاهرة في غاية الغرابة، مرتبطة بنجم خارجي، تحيط به رياح شديدة تحتوي على كميات عالية من ذرات الحديد، التي تتدفق من الطبقات السفلية إلى... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T13:28+0000
2024-09-10T13:28+0000
مجتمع
علوم
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توجد الكواكب الخارجية خارج نظامنا الشمسي وتدور حول نجوم أخرى، وكان أول اكتشاف مؤكد في تسعينيات القرن العشرين ومنذ ذلك الحين تم اكتشاف أكثر من 5200 كوكب، والعديد منها عبارة عن كواكب غازية عملاقة مثل المشتري أو زحل والبعض الآخر عبارة عن كواكب صخرية صغيرة تشبه الأرض، ربما بدون حالة قابليتها للسكن.حظي أحد هذه الكواكب الخارجية، WASP-76b، بقدر كبير من الاهتمام في الآونة الأخيرة، وهو كوكب غازي فائق الحرارة يبعد عن الأرض 640 سنة ضوئية، وتم اكتشافه في عام 2013 وله مدار قريب جدًا من نجمه المضيف، حيث يكمل مدارًا واحدًا في 1.8 يوم أرضي فقط.إن القرب من النجم هو الذي أدى إلى درجات حرارة نهارية شديدة تتجاوز 2000 درجة، ويُعتقد أن الحرارة الشديدة تبخر الحديد الذي يتكثف بعد ذلك إلى سائل على الجانب الليلي الأكثر برودة ويسقط على شكل أمطار حديدية.ركز الفريق انتباهه على جانب النهار حيث تكون درجات الحرارة أعلى بكثير. استخدموا مطياف "إسبريسو" الذي تم تركيبه على التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (نعم، هذا هو اسمه!) وهو معروف بثباته ودقته الطيفية العالية بحيث يمكنه تمييز مستويات دقيقة بشكل رائع من التفاصيل في طيف النجوم.باستخدام تقنية تُعرف باسم مطيافية الانبعاث عالية الدقة، درس الفريق طيف الضوء المرئي. يعتمد النهج على اكتشاف خطوط الانبعاث في الطيف وتمكين فك تشفير التركيب الكيميائي. هنا اكتشفوا التوقيع الكيميائي للحديد ووجدوا أنه يتحرك من مستويات أدنى إلى طبقات أعلى من الغلاف الجوي.
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علوم
علوم

رياح من الحديد تعصف بكوكب قريب في آخر اكتشاف غريب

13:28 GMT 10.09.2024
© Photo / Unsplashتكون المجرات في الفضاء
تكون المجرات في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Photo / Unsplash
تابعنا عبر
اكتشف فريق من الباحثين ظاهرة في غاية الغرابة، مرتبطة بنجم خارجي، تحيط به رياح شديدة تحتوي على كميات عالية من ذرات الحديد، التي تتدفق من الطبقات السفلية إلى العليا حول الغلاف الجوي.
توجد الكواكب الخارجية خارج نظامنا الشمسي وتدور حول نجوم أخرى، وكان أول اكتشاف مؤكد في تسعينيات القرن العشرين ومنذ ذلك الحين تم اكتشاف أكثر من 5200 كوكب، والعديد منها عبارة عن كواكب غازية عملاقة مثل المشتري أو زحل والبعض الآخر عبارة عن كواكب صخرية صغيرة تشبه الأرض، ربما بدون حالة قابليتها للسكن.
مع تطوير المزيد من التلسكوبات وتقنيات الكشف المتقدمة، لن تزيد مستويات الكشف فحسب، بل ستزداد أيضًا قدرتنا على استكشاف هذه العوالم الغريبة، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.
حظي أحد هذه الكواكب الخارجية، WASP-76b، بقدر كبير من الاهتمام في الآونة الأخيرة، وهو كوكب غازي فائق الحرارة يبعد عن الأرض 640 سنة ضوئية، وتم اكتشافه في عام 2013 وله مدار قريب جدًا من نجمه المضيف، حيث يكمل مدارًا واحدًا في 1.8 يوم أرضي فقط.
نقطة دم من المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
مجتمع
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12:24 GMT
إن القرب من النجم هو الذي أدى إلى درجات حرارة نهارية شديدة تتجاوز 2000 درجة، ويُعتقد أن الحرارة الشديدة تبخر الحديد الذي يتكثف بعد ذلك إلى سائل على الجانب الليلي الأكثر برودة ويسقط على شكل أمطار حديدية.
ركز علماء الفلك على هذا الكوكب منذ اكتشافه لمحاولة فهم الآليات في الغلاف الجوي لهذا العالم شديد الحرارة الذي يشبه كوكب المشتري، إنه حقًا عالم رائع وحتى قوس قزح تم رصده هناك في أبريل/نيسان الماضي، وفقا للدراسة.
ركز الفريق انتباهه على جانب النهار حيث تكون درجات الحرارة أعلى بكثير. استخدموا مطياف "إسبريسو" الذي تم تركيبه على التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (نعم، هذا هو اسمه!) وهو معروف بثباته ودقته الطيفية العالية بحيث يمكنه تمييز مستويات دقيقة بشكل رائع من التفاصيل في طيف النجوم.
باستخدام تقنية تُعرف باسم مطيافية الانبعاث عالية الدقة، درس الفريق طيف الضوء المرئي. يعتمد النهج على اكتشاف خطوط الانبعاث في الطيف وتمكين فك تشفير التركيب الكيميائي. هنا اكتشفوا التوقيع الكيميائي للحديد ووجدوا أنه يتحرك من مستويات أدنى إلى طبقات أعلى من الغلاف الجوي.
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