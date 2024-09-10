فيروس جديد يصيب الخفافيش وينتقل إلى البشر وسط مخاوف من تكرار كارثة "كورونا"

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بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
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08:19 GMT
41 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
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20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
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تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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https://sarabic.ae/20240910/فيروس-جديد-يصيب-الخفافيش-وينتقل-إلى-البشر-وسط-مخاوف-من-تكرار-كارثة-كورونا-1092579684.html
فيروس جديد يصيب الخفافيش وينتقل إلى البشر وسط مخاوف من تكرار كارثة "كورونا"
فيروس جديد يصيب الخفافيش وينتقل إلى البشر وسط مخاوف من تكرار كارثة "كورونا"
سبوتنيك عربي
كشف وسائل إعلام أجنبية أن أبحاثا حديثة في الصين أثبتت وجود فيروس جديد في الخفافيش مرتبط بفيروس "كورونا" ذو احتمالات وبائية. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T13:26+0000
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مجتمع
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
الصين
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وحسب ما نشرته وسائل إعلامية، فقد "اكتشف العلماء فيروسا جديدا يُصيب رئة الخفافيش يُدعى HKU5".وأشارت الدراسة إلى أنه "على الرغم من صعوبة التنبؤ بالفيروسات التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إلا أن الفيروسات المنتشرة بين الحيوانات تشكل تهديدًا خطيرًا".وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أكد عالم الفيروسات في جامعة سيدني، وأحد مؤلفي الدراسة الدكتور إيدي هولمز، "على ضرورة إدراج فيروس HKU5 فورًا في قائمة الفيروسات التي تستوجب المراقبة"، مؤكدا أنه يعد تحذيرًا جديًا.ويعتبر فيروس "HKU5" قريبا من فيروس كورونا الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS"، والذي يعرف أيضًا باسم إنفلونزا الإبل وله قدرة على إصابة البشر بمضاعفات مميتة.وتشير التقديرات إلى أن هناك آلاف الفيروسات غير المكتشفة تنتشر بين الثدييات البرية، ويخشى العلماء أن مزارع الفراء قد تكون بيئة خصبة لتلك الفيروسات، ما يزيد من خطر انتقالها للبشر.
https://sarabic.ae/20220310/المعامل-الأمريكية-تنفذ-مشروعا-بالقرب-من-روسيا-تعتبر-فيه-الخفافيش-ناقلات-أسلحة-بيولوجية-1059725156.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصين, منوعات, الأخبار
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصين, منوعات, الأخبار

فيروس جديد يصيب الخفافيش وينتقل إلى البشر وسط مخاوف من تكرار كارثة "كورونا"

13:26 GMT 10.09.2024
© Photo / unsplash/Todd Cravensخفاش بني وأسود
خفاش بني وأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Photo / unsplash/Todd Cravens
تابعنا عبر
كشف وسائل إعلام أجنبية أن أبحاثا حديثة في الصين أثبتت وجود فيروس جديد في الخفافيش مرتبط بفيروس "كورونا" ذو احتمالات وبائية.
وحسب ما نشرته وسائل إعلامية، فقد "اكتشف العلماء فيروسا جديدا يُصيب رئة الخفافيش يُدعى HKU5".
وأشارت الدراسة إلى أنه "على الرغم من صعوبة التنبؤ بالفيروسات التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إلا أن الفيروسات المنتشرة بين الحيوانات تشكل تهديدًا خطيرًا".
هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
المعامل الأمريكية تنفذ مشروعا بالقرب من روسيا تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية
10 مارس 2022, 13:31 GMT
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أكد عالم الفيروسات في جامعة سيدني، وأحد مؤلفي الدراسة الدكتور إيدي هولمز، "على ضرورة إدراج فيروس HKU5 فورًا في قائمة الفيروسات التي تستوجب المراقبة"، مؤكدا أنه يعد تحذيرًا جديًا.
ويعتبر فيروس "HKU5" قريبا من فيروس كورونا الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS"، والذي يعرف أيضًا باسم إنفلونزا الإبل وله قدرة على إصابة البشر بمضاعفات مميتة.
وتشير التقديرات إلى أن هناك آلاف الفيروسات غير المكتشفة تنتشر بين الثدييات البرية، ويخشى العلماء أن مزارع الفراء قد تكون بيئة خصبة لتلك الفيروسات، ما يزيد من خطر انتقالها للبشر.
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