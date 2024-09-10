https://sarabic.ae/20240910/فيروس-جديد-يصيب-الخفافيش-وينتقل-إلى-البشر-وسط-مخاوف-من-تكرار-كارثة-كورونا-1092579684.html
فيروس جديد يصيب الخفافيش وينتقل إلى البشر وسط مخاوف من تكرار كارثة "كورونا"
فيروس جديد يصيب الخفافيش وينتقل إلى البشر وسط مخاوف من تكرار كارثة "كورونا"
سبوتنيك عربي
كشف وسائل إعلام أجنبية أن أبحاثا حديثة في الصين أثبتت وجود فيروس جديد في الخفافيش مرتبط بفيروس "كورونا" ذو احتمالات وبائية. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T13:26+0000
2024-09-10T13:26+0000
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مجتمع
فيروس كورونا
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وحسب ما نشرته وسائل إعلامية، فقد "اكتشف العلماء فيروسا جديدا يُصيب رئة الخفافيش يُدعى HKU5".وأشارت الدراسة إلى أنه "على الرغم من صعوبة التنبؤ بالفيروسات التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إلا أن الفيروسات المنتشرة بين الحيوانات تشكل تهديدًا خطيرًا".وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أكد عالم الفيروسات في جامعة سيدني، وأحد مؤلفي الدراسة الدكتور إيدي هولمز، "على ضرورة إدراج فيروس HKU5 فورًا في قائمة الفيروسات التي تستوجب المراقبة"، مؤكدا أنه يعد تحذيرًا جديًا.ويعتبر فيروس "HKU5" قريبا من فيروس كورونا الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS"، والذي يعرف أيضًا باسم إنفلونزا الإبل وله قدرة على إصابة البشر بمضاعفات مميتة.وتشير التقديرات إلى أن هناك آلاف الفيروسات غير المكتشفة تنتشر بين الثدييات البرية، ويخشى العلماء أن مزارع الفراء قد تكون بيئة خصبة لتلك الفيروسات، ما يزيد من خطر انتقالها للبشر.
https://sarabic.ae/20220310/المعامل-الأمريكية-تنفذ-مشروعا-بالقرب-من-روسيا-تعتبر-فيه-الخفافيش-ناقلات-أسلحة-بيولوجية-1059725156.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصين, منوعات, الأخبار
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصين, منوعات, الأخبار
فيروس جديد يصيب الخفافيش وينتقل إلى البشر وسط مخاوف من تكرار كارثة "كورونا"
كشف وسائل إعلام أجنبية أن أبحاثا حديثة في الصين أثبتت وجود فيروس جديد في الخفافيش مرتبط بفيروس "كورونا" ذو احتمالات وبائية.
وحسب ما نشرته وسائل إعلامية، فقد "اكتشف العلماء فيروسا جديدا يُصيب رئة الخفافيش
يُدعى HKU5".
وأشارت الدراسة إلى أنه "على الرغم من صعوبة التنبؤ بالفيروسات التي قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إلا أن الفيروسات المنتشرة بين الحيوانات تشكل تهديدًا خطيرًا".
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أكد عالم الفيروسات في جامعة سيدني، وأحد مؤلفي الدراسة الدكتور إيدي هولمز، "على ضرورة إدراج فيروس HKU5 فورًا في قائمة الفيروسات التي تستوجب المراقبة"، مؤكدا أنه يعد تحذيرًا جديًا.
ويعتبر فيروس "HKU5" قريبا من فيروس كورونا
الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS"، والذي يعرف أيضًا باسم إنفلونزا الإبل وله قدرة على إصابة البشر بمضاعفات مميتة.
وتشير التقديرات إلى أن هناك آلاف الفيروسات غير المكتشفة تنتشر بين الثدييات البرية، ويخشى العلماء أن مزارع الفراء قد تكون بيئة خصبة لتلك الفيروسات، ما يزيد من خطر انتقالها للبشر.