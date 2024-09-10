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الإنسان والثقافة
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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"قيمتها 30 مليون دولار"... "أنصار الله" تسقط "القناصة الجوية" الأمريكية رقم 9
"قيمتها 30 مليون دولار"... "أنصار الله" تسقط "القناصة الجوية" الأمريكية رقم 9
سبوتنيك عربي
أسقطت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تاسع طائرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9 ريبر" وهي الطائرة المسيرة الضخمة، التي نفذت بها واشنطن عددا من عمليات الاغتيال في الشرق... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T09:19+0000
2024-09-10T09:19+0000
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يشار إلى أن هذه الطائرة تعتبر كذلك ثاني مسيرة من الطراز ذاته، التي أعلنت الجماعة عن إسقاطها، في غضون 3 أيام، حيث قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، يوم السبت الماضي، إن الجماعة "أسقطت طائرة من طراز "إم.كيو-9 ريبر" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن سلاح الجو الأمريكي يستخدم الطائرة المسيرة "إم.كيو-9 ريبر" بغرض جمع المعلومات، في حين يمكن أيضا تسليحها واستخدامها ضد أهداف "متحركة عالية القيمة وحساسة"، نظرا لأنظمة أسلحتها وقدرتها على مراقبة المنطقة المستهدفة لفترة طويلة من الزمن.تمتاز الطائرة كذلك بقدرتها العالية على مراقبة الهدف وضربه، حيث أكسبتها هذه الاستخدامات المزدوجة لقب "الصياد القاتل"، وقد تم استخدامها بشكل مكثف في أفغانستان، وتم استخدامها كذلك في اغتيال مصطفى أبو اليزيد القيادي في تنظيم "القاعدة" الإرهابي.وورد اسم هذه الطائرة كذلك ضمن عملية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم ‏سليماني، بصاروخ عالي الدقة أطلق من هذه الطائرة في أوائل عام 2020، في العراق.وعمدت شركة "جنيرال أتوميكس" في عام 2000، إلى تطوير طائرتها المسيرة من طراز "إم كيو-1 ريبر" لتصبح "إم.كيو-9 ريبر"، التي تمتاز عن سابقتها بقدرة على حمل القذائف، كما أنها تنطلق بمحرك توربو قدرته 900 حصان (670 كيلووات).يشار إلى أن الولايات المتحدة دشنت أول سرب من هذه الطائرة من نوع"ريبر" في قاعدة "كريخ" للقوات الجوية بنيفادا عام 2006، وتمتلك القوات الجوية الأمريكية منها 28 طائرة، ومن المنتظر زيادة عددها إلى نحو 90 طائرة، خلال السنوات المقبلة.
https://sarabic.ae/20240907/اليمن-أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-1092500606.html
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رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"قيمتها 30 مليون دولار"... "أنصار الله" تسقط "القناصة الجوية" الأمريكية رقم 9

09:19 GMT 10.09.2024
© Photo / Public domain/U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Prattطائرة "إم كيو-1 بريداتور"
طائرة إم كيو-1 بريداتور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Photo / Public domain/U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt
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أسقطت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تاسع طائرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9 ريبر" وهي الطائرة المسيرة الضخمة، التي نفذت بها واشنطن عددا من عمليات الاغتيال في الشرق الأوسط، والتي تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار أمريكي تقريبا.
يشار إلى أن هذه الطائرة تعتبر كذلك ثاني مسيرة من الطراز ذاته، التي أعلنت الجماعة عن إسقاطها، في غضون 3 أيام، حيث قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، يوم السبت الماضي، إن الجماعة "أسقطت طائرة من طراز "إم.كيو-9 ريبر" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن سلاح الجو الأمريكي يستخدم الطائرة المسيرة "إم.كيو-9 ريبر" بغرض جمع المعلومات، في حين يمكن أيضا تسليحها واستخدامها ضد أهداف "متحركة عالية القيمة وحساسة"، نظرا لأنظمة أسلحتها وقدرتها على مراقبة المنطقة المستهدفة لفترة طويلة من الزمن.
تمتاز الطائرة كذلك بقدرتها العالية على مراقبة الهدف وضربه، حيث أكسبتها هذه الاستخدامات المزدوجة لقب "الصياد القاتل"، وقد تم استخدامها بشكل مكثف في أفغانستان، وتم استخدامها كذلك في اغتيال مصطفى أبو اليزيد القيادي في تنظيم "القاعدة" الإرهابي.
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
اليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية
7 سبتمبر, 23:50 GMT
وورد اسم هذه الطائرة كذلك ضمن عملية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم ‏سليماني، بصاروخ عالي الدقة أطلق من هذه الطائرة في أوائل عام 2020، في العراق.
وعمدت شركة "جنيرال أتوميكس" في عام 2000، إلى تطوير طائرتها المسيرة من طراز "إم كيو-1 ريبر" لتصبح "إم.كيو-9 ريبر"، التي تمتاز عن سابقتها بقدرة على حمل القذائف، كما أنها تنطلق بمحرك توربو قدرته 900 حصان (670 كيلووات).
يشار إلى أن الولايات المتحدة دشنت أول سرب من هذه الطائرة من نوع"ريبر" في قاعدة "كريخ" للقوات الجوية بنيفادا عام 2006، وتمتلك القوات الجوية الأمريكية منها 28 طائرة، ومن المنتظر زيادة عددها إلى نحو 90 طائرة، خلال السنوات المقبلة.
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