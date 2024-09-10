https://sarabic.ae/20240910/كم-طنا-من-المتفجرات-أسقطت-إسرائيل-على-قطاع-غزة-1092584800.html
كم طنا من المتفجرات أسقطت إسرائيل على قطاع غزة؟
كم طنا من المتفجرات أسقطت إسرائيل على قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
كم طنا من المتفجرات أسقطت إسرائيل على قطاع غزة
2024-09-10T14:35+0000
2024-09-10T14:35+0000
2024-09-10T14:35+0000
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كم طنا من المتفجرات أسقطت إسرائيل على قطاع غزة
كم طنا من المتفجرات أسقطت إسرائيل على قطاع غزة
كم طنا من المتفجرات أسقطت إسرائيل على قطاع غزة؟
يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" كم طنا من المتفجرات أسقطت إسرائيل على قطاع غزة، وفق بيانات نشرها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية اعتبارا من 6 يوليو/ تموز 2024.