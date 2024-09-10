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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
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مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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البرنامج الصباحي
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ماسك يحذر من خطر داهم على الولايات المتحدة الأمريكية
ماسك يحذر من خطر داهم على الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
حذّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أن بلاده تتجه نحو الإفلاس بشكل سريع، لافتًا إلى أن مدفوعات الفوائد والديون المتراكمة تجاوزت ميزانية الدفاع للولايات... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T05:56+0000
2024-09-10T05:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماسك، خلال مقابلة على منصة إعلامية أمريكية، إنه في حال "فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، فستتاح لنا الفرصة لتنفيذ نوع نادر للغاية من إلغاء القيود التنظيمية وتقليص حجم الحكومة".وتابع ماسك، قائلا: "إلى جانب القواعد التنظيمية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو الإفلاس بسرعة وميزانية وزارة الدفاع هي ميزانية كبيرة جدًا، تبلغ تريليون دولار سنويا، وقد تجاوزت مدفوعات الفائدة على الدين الوطني ميزانية الدفاع للتو".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، وعن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240907/إيلون-ماسك-يسخر-من-هاريس-ويصفها-بـالدمية-1092472517.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ماسك يحذر من خطر داهم على الولايات المتحدة الأمريكية

05:56 GMT 10.09.2024
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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حذّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أن بلاده تتجه نحو الإفلاس بشكل سريع، لافتًا إلى أن مدفوعات الفوائد والديون المتراكمة تجاوزت ميزانية الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ماسك، خلال مقابلة على منصة إعلامية أمريكية، إنه في حال "فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، فستتاح لنا الفرصة لتنفيذ نوع نادر للغاية من إلغاء القيود التنظيمية وتقليص حجم الحكومة".
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
إيلون ماسك يسخر من هاريس ويصفها بـ"الدمية"
7 سبتمبر, 07:55 GMT
وتابع ماسك، قائلا: "إلى جانب القواعد التنظيمية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو الإفلاس بسرعة وميزانية وزارة الدفاع هي ميزانية كبيرة جدًا، تبلغ تريليون دولار سنويا، وقد تجاوزت مدفوعات الفائدة على الدين الوطني ميزانية الدفاع للتو".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، وعن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
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