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مصدر أمني عراقي يكشف عن احتمالين لأسباب انتشار رائحة الكبريت في بغداد
مصدر أمني عراقي يكشف عن احتمالين لأسباب انتشار رائحة الكبريت في بغداد
سبوتنيك عربي
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، عن احتمالين لأسباب انتشار رائحة الكبريت في مناطق عدة من العاصمة بغداد. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T05:19+0000
2024-09-10T05:19+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله إن "رائحة الكبريت تنتشر في عدد من مناطق العاصمة وتحديدا الدورة والكرادة ومعسكر الرشيد، فضلا عن المنصور"، ورجّح المصدر إما أن "تكون تلك الرائحة ناتجة عن عملية تكرار في المصفى أو طمر صحي".يذكر أن سكان العاصمة العراقية بغداد كانوا قد شكوا، ليل أمس الاثنين، من رائحة وصفت بأنها "كريهة" غطت الأجواء، وانتشرت في مناطق عدة وكانت أشبه برائحة الكبريت.وأوضحت مصادر لوكالة "شفق نيوز"، أن "الدخان ورائحة الكبريت، التي غطت بعض مناطق العاصمة بغداد تتكرر بين حين وآخر، وهي نتيجة عمليات الطمر الصحي ضمن موقع معسكر الرشيد (سابقاً)، جنوبي العاصمة".وفي وقت سابق، ناشد مواطنون عراقيون الجهات الحكومية المختصة لإيجاد حل للانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في موقع معسكر الرشيد سابقاً، والذي يقع على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من العاصمة، والتي تقع على عاتق ومسؤولية أمانة بغداد.يشار إلى أن الجهات الرسمية العراقية لم تصدر حتى الآن أي توضيح بخصوص انتشار الرائحة الغريبة في جميع مناطق العاصمة.
https://sarabic.ae/20240812/مصدر-أمني-عراقي-يكشف-تفاصيل-انفجار-جنوب-بغداد-1091634691.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

مصدر أمني عراقي يكشف عن احتمالين لأسباب انتشار رائحة الكبريت في بغداد

05:19 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Igor Mikhalev / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بغداد
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Igor Mikhalev
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تابعنا عبر
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، عن احتمالين لأسباب انتشار رائحة الكبريت في مناطق عدة من العاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله إن "رائحة الكبريت تنتشر في عدد من مناطق العاصمة وتحديدا الدورة والكرادة ومعسكر الرشيد، فضلا عن المنصور"، ورجّح المصدر إما أن "تكون تلك الرائحة ناتجة عن عملية تكرار في المصفى أو طمر صحي".
يذكر أن سكان العاصمة العراقية بغداد كانوا قد شكوا، ليل أمس الاثنين، من رائحة وصفت بأنها "كريهة" غطت الأجواء، وانتشرت في مناطق عدة وكانت أشبه برائحة الكبريت.
متظاهرون أمام السفارة السويدية في بغداد، العراق 20 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
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12 أغسطس, 06:01 GMT
وأوضحت مصادر لوكالة "شفق نيوز"، أن "الدخان ورائحة الكبريت، التي غطت بعض مناطق العاصمة بغداد تتكرر بين حين وآخر، وهي نتيجة عمليات الطمر الصحي ضمن موقع معسكر الرشيد (سابقاً)، جنوبي العاصمة".
وفي وقت سابق، ناشد مواطنون عراقيون الجهات الحكومية المختصة لإيجاد حل للانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في موقع معسكر الرشيد سابقاً، والذي يقع على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من العاصمة، والتي تقع على عاتق ومسؤولية أمانة بغداد.
يشار إلى أن الجهات الرسمية العراقية لم تصدر حتى الآن أي توضيح بخصوص انتشار الرائحة الغريبة في جميع مناطق العاصمة.
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