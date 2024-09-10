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مقتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على رامينسكوي بمنطقة موسكو
مقتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على رامينسكوي بمنطقة موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، صباح اليوم الثلاثاء، تعرض مبانٍ سكنية في منطقة رامينسكويه لأضرار جراء هجوم ليلي بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتل طفل يبلغ... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T03:12+0000
2024-09-10T03:16+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقال فوروبيوف عبر تطبيق "تلغرام": "خلال هجوم ليلي بطائرة مسيرة، تضررت مبانٍ سكنية في رامينسكويه، وللأسف، توفي طفل يبلغ من العمر تسع سنوات".وأشار الحاكم إلى أن شققاً في مبنى سكني بشارع سبورتيفني بروسبيكت في رامينسكويه اشتعلت فيها النيران على الطابقين 11 و12.وأضاف فوروبيوف: "وصلت جميع خدمات الطوارئ بسرعة إلى الموقع، كما حضر رئيس المنطقة، وتم إنشاء مقر طوارئ".ويقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق، فيما تتواجد سيارات الإسعاف ووحدات العناية المركزة بالقرب من المبنى، وفقاً لما أعلنه حاكم المنطقة.وفي نفس السياق، أعلن فوروبييف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت 14 طائرة بدون طيار ليلاً في المناطق الحضرية في بودولسك ورامينسكوي وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا.وقال فوروبييف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في المجمل، أسقط الدفاع الجوي هذه الليلة 14 طائرة بدون طيار في المناطق الحضرية في بودولسك ورامينسكوي وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا".وأضاف في بيان آخر: "خلال هجوم ليلي بطائرة بدون طيار، تضررت المباني السكنية في رامينسكوي. أصابت طائرة بدون طيار منزلاً في شارع فيسوكوفولتنايا ولحقت أضرار بشقة في الطابق التاسع، كما تضررت جميع الخدمات هناك".يذكر أن كييف تحاول بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والمركزية لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة، وتتمكن قوات الدفاع الجوي من اعتراض هذه الطائرات بنجاح.
https://sarabic.ae/20240910/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-59-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-بريانسك-1092562611.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

مقتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على رامينسكوي بمنطقة موسكو

03:12 GMT 10.09.2024 (تم التحديث: 03:16 GMT 10.09.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورهجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري "موسكو - سيتي" (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، صباح اليوم الثلاثاء، تعرض مبانٍ سكنية في منطقة رامينسكويه لأضرار جراء هجوم ليلي بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات.
وقال فوروبيوف عبر تطبيق "تلغرام": "خلال هجوم ليلي بطائرة مسيرة، تضررت مبانٍ سكنية في رامينسكويه، وللأسف، توفي طفل يبلغ من العمر تسع سنوات".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك
02:16 GMT
وأشار الحاكم إلى أن شققاً في مبنى سكني بشارع سبورتيفني بروسبيكت في رامينسكويه اشتعلت فيها النيران على الطابقين 11 و12.
وأضاف فوروبيوف: "وصلت جميع خدمات الطوارئ بسرعة إلى الموقع، كما حضر رئيس المنطقة، وتم إنشاء مقر طوارئ".
ويقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق، فيما تتواجد سيارات الإسعاف ووحدات العناية المركزة بالقرب من المبنى، وفقاً لما أعلنه حاكم المنطقة.
وفي نفس السياق، أعلن فوروبييف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت 14 طائرة بدون طيار ليلاً في المناطق الحضرية في بودولسك ورامينسكوي وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا.
وقال فوروبييف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في المجمل، أسقط الدفاع الجوي هذه الليلة 14 طائرة بدون طيار في المناطق الحضرية في بودولسك ورامينسكوي وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا".
وأضاف في بيان آخر: "خلال هجوم ليلي بطائرة بدون طيار، تضررت المباني السكنية في رامينسكوي. أصابت طائرة بدون طيار منزلاً في شارع فيسوكوفولتنايا ولحقت أضرار بشقة في الطابق التاسع، كما تضررت جميع الخدمات هناك".
يذكر أن كييف تحاول بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والمركزية لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة، وتتمكن قوات الدفاع الجوي من اعتراض هذه الطائرات بنجاح.
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