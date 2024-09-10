https://sarabic.ae/20240910/مقتل-طفل-يبلغ-من-العمر-تسع-سنوات-في-هجوم-أوكراني-بطائرة-مسيرة-على-منطقة-موسكو-1092563150.html

مقتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على رامينسكوي بمنطقة موسكو

مقتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على رامينسكوي بمنطقة موسكو

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، صباح اليوم الثلاثاء، تعرض مبانٍ سكنية في منطقة رامينسكويه لأضرار جراء هجوم ليلي بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتل طفل يبلغ... 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T03:12+0000

2024-09-10T03:12+0000

2024-09-10T03:16+0000

روسيا

سلاح روسيا

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وقال فوروبيوف عبر تطبيق "تلغرام": "خلال هجوم ليلي بطائرة مسيرة، تضررت مبانٍ سكنية في رامينسكويه، وللأسف، توفي طفل يبلغ من العمر تسع سنوات".وأشار الحاكم إلى أن شققاً في مبنى سكني بشارع سبورتيفني بروسبيكت في رامينسكويه اشتعلت فيها النيران على الطابقين 11 و12.وأضاف فوروبيوف: "وصلت جميع خدمات الطوارئ بسرعة إلى الموقع، كما حضر رئيس المنطقة، وتم إنشاء مقر طوارئ".ويقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق، فيما تتواجد سيارات الإسعاف ووحدات العناية المركزة بالقرب من المبنى، وفقاً لما أعلنه حاكم المنطقة.وفي نفس السياق، أعلن فوروبييف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت 14 طائرة بدون طيار ليلاً في المناطق الحضرية في بودولسك ورامينسكوي وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا.وقال فوروبييف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "في المجمل، أسقط الدفاع الجوي هذه الليلة 14 طائرة بدون طيار في المناطق الحضرية في بودولسك ورامينسكوي وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا".وأضاف في بيان آخر: "خلال هجوم ليلي بطائرة بدون طيار، تضررت المباني السكنية في رامينسكوي. أصابت طائرة بدون طيار منزلاً في شارع فيسوكوفولتنايا ولحقت أضرار بشقة في الطابق التاسع، كما تضررت جميع الخدمات هناك".يذكر أن كييف تحاول بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والمركزية لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة، وتتمكن قوات الدفاع الجوي من اعتراض هذه الطائرات بنجاح.

https://sarabic.ae/20240910/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-59-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-بريانسك-1092562611.html

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