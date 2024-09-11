الحراك الثوري الجنوبي لـ"سبوتنيك": المطالب غير المعلنة وراء التصعيد في أزمة حضرموت مع الرئاسي اليمني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240911/الحراك-الثوري-الجنوبي-لـسبوتنيك-المطالب-غير-المعلنة-وراء-التصعيد-في-أزمة-حضرموت-مع-الرئاسي-اليمني-1092618080.html
الحراك الثوري الجنوبي لـ"سبوتنيك": المطالب غير المعلنة وراء التصعيد في أزمة حضرموت مع الرئاسي اليمني
الحراك الثوري الجنوبي لـ"سبوتنيك": المطالب غير المعلنة وراء التصعيد في أزمة حضرموت مع الرئاسي اليمني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، فؤاد راشد، أن الأزمة الحالية في حضرموت ليست بعيدة عن التوصل إلى حلول ترضي أبناء الإقليم، إذا كانت... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T15:51+0000
2024-09-11T15:51+0000
حضرموت
محافظ حضرموت
المجلس الانتقالي في حضرموت
الجيش اليمني
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
المبعوث الأممي إلى اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_5024212280389c74dc55936e61051313.jpg
وقال راشد في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن التشدد والعناد من أي طرف يعني استفحال الأزمة، وهذا يعني أنها ممكن أن تطول وتدخل متاهات تتشابك فيها التدخلات المحلية والإقليمية والدولية.وأضاف راشد، أن العنوان الرئيس المعلن لأزمة حضرموت والمجلس الرئاسي هى المطالب الحياتية والتي من الممكن أن يتحقق منها الكثير، غير أن الأزمة لا تمكن هنا وأعتقد أن لديها مطالب غير معلنة.وتابع رئيس المجلس الأعلى للحراك: يجب أن نُقر بأن هناك انقساما حضرميا اليوم، حيث تقف الكثير من الكيانات السياسية تشاهد ما يجري دون التحرك لوقف التصعيد، وكذا تعترض العديد من الوجاهات القبلية والمدنية فضلا عن منظمات المجتمع المدني على حالة التصعيد غير المدروس، وتخشى الاصطدام الحضرمي المسلح بين مسلحين حضارم ونخبة حضرمية، ما ينذر بانزلاق حضرموت نحو الفوضى وهذا ما يرفضه الجميع.ولفت رئيس المجلس الأعلي للحراك، إلى أن العديد من الأزمات يتم حلها بعد تصعيد واشتداد، وما نراه أن الوضع في حضرموت يشتد والأزمة تتصاعد أو تتجه نحو التصعيد، وتنحل كثيرمن القضايا حين تشتد احيانا، وهناك فرص كثيرة لوضع حلول إذا كانت هناك نوايا لدى الدولة لتنفيذ المطالب الحقوقية، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة ليست في المطالب المعلنة وإنما تكمن في المطالب غير المعلنة. وشُكّلت في يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة سيئون، مركز مديريات وادي وصحراء حضرموت، اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الجنوبية الشرقية الأربع وهي حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى، بهدف "الإسهام بتحقيق تطلعات أبنائها العادلة"، وفق بيان الإشهار، بحسب موقع "إرم نيوز".وأعلنت اللجنة التحضيرية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية انفتاحها على الجميع و"على إبقاء باب الحوار والنقاش مفتوحًا مع كافة المكونات والوجاهات والقوى السياسية والقبلية والمجتمعية ورجال الأعمال والمغتربين والقيادات الأكاديمية والشبابية والنسوية لإنجاح المشروع". ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240813/قيادي-في-حلف-حضرموت-لـسبوتنيك-سعي-حضرموت-للسيطرة-على-ثرواتها-الطبيعية-أمر-منطقي-والحوار-هو-الحل-1091707383.html
https://sarabic.ae/20240829/قيادي-بالانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-لن-نقبل-بسياسة-التركيع-والتجويع-التي-يتعرض-لها-أبناء-حضرموت-1092216183.html
حضرموت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_213:0:2097:1413_1920x0_80_0_0_9c725544a1fd67c574373b627b3ec726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حضرموت, محافظ حضرموت, المجلس الانتقالي في حضرموت, الجيش اليمني, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, المجلس الانتقالي الجنوبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
حضرموت, محافظ حضرموت, المجلس الانتقالي في حضرموت, الجيش اليمني, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, المجلس الانتقالي الجنوبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم

الحراك الثوري الجنوبي لـ"سبوتنيك": المطالب غير المعلنة وراء التصعيد في أزمة حضرموت مع الرئاسي اليمني

15:51 GMT 11.09.2024
© Photoرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Photo
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، فؤاد راشد، أن الأزمة الحالية في حضرموت ليست بعيدة عن التوصل إلى حلول ترضي أبناء الإقليم، إذا كانت أطراف الأزمة حريصة على الوصول إلى نتائج مرضية وليس بالضرورة تحقيق كل المطالب في توقيت واحد.
وقال راشد في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن التشدد والعناد من أي طرف يعني استفحال الأزمة، وهذا يعني أنها ممكن أن تطول وتدخل متاهات تتشابك فيها التدخلات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف راشد، أن العنوان الرئيس المعلن لأزمة حضرموت والمجلس الرئاسي هى المطالب الحياتية والتي من الممكن أن يتحقق منها الكثير، غير أن الأزمة لا تمكن هنا وأعتقد أن لديها مطالب غير معلنة.
الشيخ حسن الجابري قائد الهبة الحضرمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
قيادي في حلف حضرموت لـ"سبوتنيك": سعينا للسيطرة على ثرواتنا الطبيعية أمر منطقي.. والحوار هو الحل
13 أغسطس, 17:43 GMT
وتابع رئيس المجلس الأعلى للحراك: يجب أن نُقر بأن هناك انقساما حضرميا اليوم، حيث تقف الكثير من الكيانات السياسية تشاهد ما يجري دون التحرك لوقف التصعيد، وكذا تعترض العديد من الوجاهات القبلية والمدنية فضلا عن منظمات المجتمع المدني على حالة التصعيد غير المدروس، وتخشى الاصطدام الحضرمي المسلح بين مسلحين حضارم ونخبة حضرمية، ما ينذر بانزلاق حضرموت نحو الفوضى وهذا ما يرفضه الجميع.

وأشار راشد، إلى أن الواقع يؤكد أنه من الممكن جدا أن توضع الحلول، وهناك لجان رسمية ولجان وساطة تستطيع إيجاد مقاربات للحلول.

ولفت رئيس المجلس الأعلي للحراك، إلى أن العديد من الأزمات يتم حلها بعد تصعيد واشتداد، وما نراه أن الوضع في حضرموت يشتد والأزمة تتصاعد أو تتجه نحو التصعيد، وتنحل كثيرمن القضايا حين تشتد احيانا، وهناك فرص كثيرة لوضع حلول إذا كانت هناك نوايا لدى الدولة لتنفيذ المطالب الحقوقية، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة ليست في المطالب المعلنة وإنما تكمن في المطالب غير المعلنة.
الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
قيادي بالانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": لن نقبل بسياسة التركيع والتجويع التي يتعرض لها أبناء حضرموت
29 أغسطس, 17:36 GMT
وشُكّلت في يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة سيئون، مركز مديريات وادي وصحراء حضرموت، اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الجنوبية الشرقية الأربع وهي حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى، بهدف "الإسهام بتحقيق تطلعات أبنائها العادلة"، وفق بيان الإشهار، بحسب موقع "إرم نيوز".
وأعلنت اللجنة التحضيرية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية انفتاحها على الجميع و"على إبقاء باب الحوار والنقاش مفتوحًا مع كافة المكونات والوجاهات والقوى السياسية والقبلية والمجتمعية ورجال الأعمال والمغتربين والقيادات الأكاديمية والشبابية والنسوية لإنجاح المشروع".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود16:55 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала