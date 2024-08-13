قيادي في حلف حضرموت لـ"سبوتنيك": سعينا للسيطرة على ثرواتنا الطبيعية أمر منطقي.. والحوار هو الحل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240813/قيادي-في-حلف-حضرموت-لـسبوتنيك-سعي-حضرموت-للسيطرة-على-ثرواتها-الطبيعية-أمر-منطقي-والحوار-هو-الحل-1091707383.html
قيادي في حلف حضرموت لـ"سبوتنيك": سعينا للسيطرة على ثرواتنا الطبيعية أمر منطقي.. والحوار هو الحل
قيادي في حلف حضرموت لـ"سبوتنيك": سعينا للسيطرة على ثرواتنا الطبيعية أمر منطقي.. والحوار هو الحل
سبوتنيك عربي
أكد عضو لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو"، وعضو الهيئة التنفيذية لكتلة حلف وجامع حضرموت، المقدم سعيد عوض المحمدي، أن "سعي الحضارمة للسيطرة على ثرواتهم... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T17:43+0000
2024-08-13T17:55+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
حضرموت
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي
عدن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1d/1064427139_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5eb43f39d233ccd7ae84d70683f7c0c3.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الثلاثاء، إن رغبة أبناء حضرموت في السيطرة على حقول النفط في المنطقة هو أمر منطقي، الطبيعي أن يسعى الناس إلى السيطرة على ثرواته ومقدراته، فالثروة النفطية المتواجدة لدينا لا نستفيد منها، حتى العمالة تأتي من الخارج.وأضاف المحمدي، أن "ما يحدث اليوم من توتر في حضرموت هو سعي لإعادة الحقوق إلى أصحابها وإحداث توازن منطقي بين حضرموت والمناطق الأخرى، لكن لا أتوقع أن تحدث اشتباكات واسعة النطاق، وفي نفس الوقت أتوقع تصاعد التوتر السياسي إن لم يتم إيجاد حل سياسي يرضي الجميع".وأشار المحمدي، إلى أن "أبناء حضرموت لم يستفيدوا من ثرواتهم الطبيعية وحتى العمالة تأتي من خارج حضرموت وخاصة من المناطق الشمالية، هذا ما دفع الحضارمة للتحرك من أجل حقوقهم وحقوق أبنائهم".وفي النهاية، يقول المحمدي، إن الحل الأمثل لعلاج تلك الأزمة المتصاعدة هو الحوار السياسي والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد التوازن، وهذا هو الطريق الأكثر استدامة لتجنب التصعيد.وتأتي تهديدات قبائل حضرموت، في وقت قالت فيه تقارير إخبارية إن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تجري ترتيباتها لاستئناف تصدير النفط الخام خلال أيام من حضرموت، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين تكبدت خلالها الخزينة العامة خسائر بنحو ملياري دولار، نتيجة لهجمات "أنصار الله" على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت".وتنتج حضرموت من حقل "المسيلة"، الذي تديره شركة "بترو مسيلة" الحكومية نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير، ويعد قطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 بالمئة من دخل البلاد، بحسب صحف يمنية.وشهد جنوب اليمن وخاصة محافظة حضرموت، تشكيل مكوّن سياسي جديد أُطلق عليه اسم "مجلس موحد للمحافظات الشرقية"، وسط اتهامات لأحزاب يمنية بمحاولة الالتفاف على مطالب الجنوبيين الداعية إلى إقامة دولة فيدرالية مستقلة.وشُكّلت في يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة سيئون، مركز مديريات وادي وصحراء حضرموت، اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الجنوبية الشرقية الأربع وهي حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى، بهدف "الإسهام بتحقيق تطلعات أبنائها العادلة"، وفق بيان الإشهار، بحسب موقع "إرم نيوز".وأعلنت اللجنة التحضيرية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية انفتاحها على الجميع و"على إبقاء باب الحوار والنقاش مفتوحًا مع كافة المكونات والوجاهات والقوى السياسية والقبلية والمجتمعية ورجال الأعمال والمغتربين والقيادات الأكاديمية والشبابية والنسوية لإنجاح المشروع".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240812/قيادي-بـالانتقالي-الجنوبي-اليمني-لـسبوتنيك-نحذر-من-خروج-الأوضاع-في-حضرموت-عن-السيطرة-1091655159.html
https://sarabic.ae/20240808/الحوثي-يؤكد-أن-رد-أنصار-الله-على-استهداف-إسرائيل-ميناء-الحديدة-اليمني-حتمي-وآت-1091551836.html
https://sarabic.ae/20240813/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-عن-حادثة-قبالة-سواحل-اليمن-1091667778.html
حضرموت
عدن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1d/1064427139_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2ee2ba48d519f91e220c8c17dc6f1a5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, حضرموت, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, المجلس الانتقالي الجنوبي, عدن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أنصار الله
حصري, تقارير سبوتنيك, حضرموت, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, المجلس الانتقالي الجنوبي, عدن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أنصار الله

قيادي في حلف حضرموت لـ"سبوتنيك": سعينا للسيطرة على ثرواتنا الطبيعية أمر منطقي.. والحوار هو الحل

17:43 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 17:55 GMT 13.08.2024)
© Photo / amgd soubiehالشيخ حسن الجابري قائد الهبة الحضرمية
الشيخ حسن الجابري قائد الهبة الحضرمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Photo / amgd soubieh
تابعنا عبر
حصري
أكد عضو لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو"، وعضو الهيئة التنفيذية لكتلة حلف وجامع حضرموت، المقدم سعيد عوض المحمدي، أن "سعي الحضارمة للسيطرة على ثرواتهم الطبيعية أمر منطقي بعد سنوات من التهميش والإهمال".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الثلاثاء، إن رغبة أبناء حضرموت في السيطرة على حقول النفط في المنطقة هو أمر منطقي، الطبيعي أن يسعى الناس إلى السيطرة على ثرواته ومقدراته، فالثروة النفطية المتواجدة لدينا لا نستفيد منها، حتى العمالة تأتي من الخارج.
وأضاف المحمدي، أن "ما يحدث اليوم من توتر في حضرموت هو سعي لإعادة الحقوق إلى أصحابها وإحداث توازن منطقي بين حضرموت والمناطق الأخرى، لكن لا أتوقع أن تحدث اشتباكات واسعة النطاق، وفي نفس الوقت أتوقع تصاعد التوتر السياسي إن لم يتم إيجاد حل سياسي يرضي الجميع".
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
قيادي بـ"الانتقالي الجنوبي" اليمني لـ"سبوتنيك": نحذر من خروج الأوضاع في حضرموت عن السيطرة
أمس, 14:12 GMT
وأشار المحمدي، إلى أن "أبناء حضرموت لم يستفيدوا من ثرواتهم الطبيعية وحتى العمالة تأتي من خارج حضرموت وخاصة من المناطق الشمالية، هذا ما دفع الحضارمة للتحرك من أجل حقوقهم وحقوق أبنائهم".
وفي النهاية، يقول المحمدي، إن الحل الأمثل لعلاج تلك الأزمة المتصاعدة هو الحوار السياسي والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد التوازن، وهذا هو الطريق الأكثر استدامة لتجنب التصعيد.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
الحوثي يؤكد أن رد "أنصار الله" على استهداف إسرائيل ميناء الحديدة اليمني حتمي وآت
8 أغسطس, 17:58 GMT
وتأتي تهديدات قبائل حضرموت، في وقت قالت فيه تقارير إخبارية إن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تجري ترتيباتها لاستئناف تصدير النفط الخام خلال أيام من حضرموت، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين تكبدت خلالها الخزينة العامة خسائر بنحو ملياري دولار، نتيجة لهجمات "أنصار الله" على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت".
وتنتج حضرموت من حقل "المسيلة"، الذي تديره شركة "بترو مسيلة" الحكومية نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير، ويعد قطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 بالمئة من دخل البلاد، بحسب صحف يمنية.
وشهد جنوب اليمن وخاصة محافظة حضرموت، تشكيل مكوّن سياسي جديد أُطلق عليه اسم "مجلس موحد للمحافظات الشرقية"، وسط اتهامات لأحزاب يمنية بمحاولة الالتفاف على مطالب الجنوبيين الداعية إلى إقامة دولة فيدرالية مستقلة.
إنفوجراف | الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
هيئة بحرية بريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل اليمن
00:22 GMT
وشُكّلت في يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة سيئون، مركز مديريات وادي وصحراء حضرموت، اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الجنوبية الشرقية الأربع وهي حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى، بهدف "الإسهام بتحقيق تطلعات أبنائها العادلة"، وفق بيان الإشهار، بحسب موقع "إرم نيوز".
وأعلنت اللجنة التحضيرية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية انفتاحها على الجميع و"على إبقاء باب الحوار والنقاش مفتوحًا مع كافة المكونات والوجاهات والقوى السياسية والقبلية والمجتمعية ورجال الأعمال والمغتربين والقيادات الأكاديمية والشبابية والنسوية لإنجاح المشروع".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"12:46 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала