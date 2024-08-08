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https://sarabic.ae/20240808/الحوثي-يؤكد-أن-رد-أنصار-الله-على-استهداف-إسرائيل-ميناء-الحديدة-اليمني-حتمي-وآت-1091551836.html
الحوثي يؤكد أن رد "أنصار الله" على استهداف إسرائيل ميناء الحديدة اليمني حتمي وآت
الحوثي يؤكد أن رد "أنصار الله" على استهداف إسرائيل ميناء الحديدة اليمني حتمي وآت
سبوتنيك عربي
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن الرد على قصف إسرائيل ميناء الحديدة (غربي اليمن)، أواخر تموز/يوليو الماضي، حتمي ولابد... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T17:58+0000
2024-08-08T17:58+0000
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وقال الحوثي في كلمة له: "الرد الحتمي على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف خزانات الوقود في ميناء الحديدة لا بد منه وهو آتٍ".وأضاف: "تأخر الرد من المحور (في إشارة إلى إيران و"أنصار الله" و"حزب الله" والفصائل العراقية) بشكل عام في مقابل التصعيد الإسرائيلي مسألة تكتيكية بحتة وبهدف أن يكون الرد مؤثرًا على العدو في مقابل استعداداته".واعتبر زعيم "أنصار الله"، أنه "لا يوجد ما يمكن أن يصرف قرار الرد من ترهيب أو ضغوط"، مؤكدا أن "قرار الرد هو قرار من الجميع؛ على مستوى المحور بكله وعلى مستوى كل جبهة بحد ذاتها".وحول هجمات "أنصار الله" التي تنفذها إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كشف الحوثي عن "تنفيذ جبهة الإسناد اليمنية هذا الأسبوع عمليات بـ 16 صاروخًا باليستيًا وطائرة مسيّرة"، مشيرًا إلى "أن من أبرزها استهداف مدمرتين أميركيتين وإسقاط طائرة "إم كيو-9".وأوضح أن "معظم العمليات أصبحت باتجاه المحيط الهندي على مسافة أبعد من 1000 كم وإلى البحر الأبيض المتوسط وعمق فلسطين المحتلة بأكثر من 2000 كم".وأكد أن "عدد السفن المستهدفة من قبل جبهة الإسناد اليمنية بلغ 177 سفينة".وأشار إلى "الحاجة في تطوير القدرات والتقنيات إلى ما يساعد على تجاوز قدرات 5 جهات على رأسها الأمريكي وأنظمة عربية أخرى ثم العدو الإسرائيلي".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240808/القوات-الأمريكية-تدمر-طائرتين-مسيرتين-ومحطة-تحكم-وثلاثة-صواريخ-كروز-لجماعة-أنصار-الله-في-اليمن-1091527554.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الحوثي يؤكد أن رد "أنصار الله" على استهداف إسرائيل ميناء الحديدة اليمني حتمي وآت

17:58 GMT 08.08.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© AP Photo
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أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن الرد على قصف إسرائيل ميناء الحديدة (غربي اليمن)، أواخر تموز/يوليو الماضي، حتمي ولابد منه.
وقال الحوثي في كلمة له: "الرد الحتمي على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف خزانات الوقود في ميناء الحديدة لا بد منه وهو آتٍ".
وأضاف: "تأخر الرد من المحور (في إشارة إلى إيران و"أنصار الله" و"حزب الله" والفصائل العراقية) بشكل عام في مقابل التصعيد الإسرائيلي مسألة تكتيكية بحتة وبهدف أن يكون الرد مؤثرًا على العدو في مقابل استعداداته".

وتابع: "العدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عنه ويقابله باستعدادات يُشرف عليها الأمريكي ويتعاون فيها الغربي وبعض الأنظمة العربية".

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القوات الأمريكية تعلن تدمير طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم وثلاثة صواريخ كروز لـ"أنصار الله" في اليمن
00:20 GMT
واعتبر زعيم "أنصار الله"، أنه "لا يوجد ما يمكن أن يصرف قرار الرد من ترهيب أو ضغوط"، مؤكدا أن "قرار الرد هو قرار من الجميع؛ على مستوى المحور بكله وعلى مستوى كل جبهة بحد ذاتها".
وحول هجمات "أنصار الله" التي تنفذها إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كشف الحوثي عن "تنفيذ جبهة الإسناد اليمنية هذا الأسبوع عمليات بـ 16 صاروخًا باليستيًا وطائرة مسيّرة"، مشيرًا إلى "أن من أبرزها استهداف مدمرتين أميركيتين وإسقاط طائرة "إم كيو-9".
وأوضح أن "معظم العمليات أصبحت باتجاه المحيط الهندي على مسافة أبعد من 1000 كم وإلى البحر الأبيض المتوسط وعمق فلسطين المحتلة بأكثر من 2000 كم".
مدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
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وأكد أن "عدد السفن المستهدفة من قبل جبهة الإسناد اليمنية بلغ 177 سفينة".
وأشار إلى "الحاجة في تطوير القدرات والتقنيات إلى ما يساعد على تجاوز قدرات 5 جهات على رأسها الأمريكي وأنظمة عربية أخرى ثم العدو الإسرائيلي".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
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أمس, 18:32 GMT
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
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