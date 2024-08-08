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القوات الأمريكية تدمر طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم وثلاثة صواريخ كروز لجماعة "أنصار الله" في اليمن
القوات الأمريكية تدمر طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم وثلاثة صواريخ كروز لجماعة "أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية اليوم الخميس عن تدمير طائرتين مسيرتين وثلاثة صواريخ كروز، بالإضافة إلى تجهيزات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T00:20+0000
2024-08-08T00:21+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تحديث عبر منصة "إكس" إن "قوات القيادة نجحت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في تدمير طائرتين بدون طيار ومحطة تحكم أرضية وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".وأضافت أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".واتهمت القيادة المركزية الأمريكية جماعة "أنصار الله" بـ "الاستمرار في السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".ويأتي البيان الأمريكي بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" مهاجمة سفينة تجارية تدعى "كونتشيب أونو" في البحر الأحمر، واستهداف مدمرتين أمريكيتين هما "كول" و"لابون" في خليج عدن بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.ويأتي هجوم "أنصار الله" بعد أيام من إعلانها يوم الأحد الماضي استهداف سفينة تجارية باسم "جروتون" في خليج عدن بصواريخ باليستية، وذلك عقب تراجع هجمات الجماعة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما بررته قوات الجماعة بـ "انكفاء حركة السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا في الأشهر الأخيرة"، مشيرة إلى أن "السفن المرتبطة بإسرائيل تكاد تنعدم".
https://sarabic.ae/20240807/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-في-البحر-الأحمر-ومدمرتين-أمريكيتين-في-خليج-عدن--1091522865.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

القوات الأمريكية تدمر طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم وثلاثة صواريخ كروز لجماعة "أنصار الله" في اليمن

00:20 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 00:21 GMT 08.08.2024)
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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أعلنت القوات الأمريكية اليوم الخميس عن تدمير طائرتين مسيرتين وثلاثة صواريخ كروز، بالإضافة إلى تجهيزات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. وذلك في إطار عمليات تنفذها واشنطن ردًا على هجمات الجماعة على السفن التي تعتبرها مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تحديث عبر منصة "إكس" إن "قوات القيادة نجحت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في تدمير طائرتين بدون طيار ومحطة تحكم أرضية وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن
أمس, 18:32 GMT
وأضافت أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
واتهمت القيادة المركزية الأمريكية جماعة "أنصار الله" بـ "الاستمرار في السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".
ويأتي البيان الأمريكي بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" مهاجمة سفينة تجارية تدعى "كونتشيب أونو" في البحر الأحمر، واستهداف مدمرتين أمريكيتين هما "كول" و"لابون" في خليج عدن بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
ويأتي هجوم "أنصار الله" بعد أيام من إعلانها يوم الأحد الماضي استهداف سفينة تجارية باسم "جروتون" في خليج عدن بصواريخ باليستية، وذلك عقب تراجع هجمات الجماعة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما بررته قوات الجماعة بـ "انكفاء حركة السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا في الأشهر الأخيرة"، مشيرة إلى أن "السفن المرتبطة بإسرائيل تكاد تنعدم".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس": تعيين السنوار يحمل رسالة تحد إلى إسرائيل وثوابتنا لن تتغيرأمس, 21:16 GMT
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