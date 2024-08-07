"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استفزاز روسيا في كورسك سيوسع رقعة الصراع
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي خارجيا وداخليا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240807/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-في-البحر-الأحمر-ومدمرتين-أمريكيتين-في-خليج-عدن--1091522865.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، مهاجمة سفينة تجارية ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها تستهدف... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T18:32+0000
2024-08-07T18:32+0000
أخبار اليمن الأن
أخبار فلسطين اليوم
أنصار الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/19/1053267911_48:0:3689:2048_1920x0_80_0_0_4f88906f0584fdeb8e408849fb19033c.jpg
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت سفينة "كونتشيب أونو" في البحر الأحمر، بعددٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة وكانت الإصابة دقيقة".وتابع البيان: "نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية، استهدفت المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن، بعددٍ من الطائرات المسيرة وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ".وأوضح البيان أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "لابون" بعددٍ من الصواريخ الباليستية".وأوضح أن "استهداف المدمرتين الأمريكيتين جاء أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية للعدو الإسرائيلي".وقال: "من نتائج العمليات فشل المدمرتين في التصدي الكامل للصواريخ والمسيرات ونجاح عدد من المسيرات والصواريخ في تحقيق أهدافها".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240806/غارتان-أمريكية-وبريطانية-على-مواقع-لـأنصار-الله-جنوب-محافظة-تعز-1091491324.html
https://sarabic.ae/20240806/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-5-مسيرات-لـ-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1091453896.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/19/1053267911_503:0:3234:2048_1920x0_80_0_0_0ad26ed2e65958e019702193de2ae0ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن

18:32 GMT 07.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، مهاجمة سفينة تجارية ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت سفينة "كونتشيب أونو" في البحر الأحمر، بعددٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن "عملية استهداف السفينة جاءت لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتابع البيان: "نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية، استهدفت المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن، بعددٍ من الطائرات المسيرة وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ".
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
غارات أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" جنوب محافظة تعز
أمس, 23:10 GMT
وأوضح البيان أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "لابون" بعددٍ من الصواريخ الباليستية".
وأوضح أن "استهداف المدمرتين الأمريكيتين جاء أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية للعدو الإسرائيلي".
وقال: "من نتائج العمليات فشل المدمرتين في التصدي الكامل للصواريخ والمسيرات ونجاح عدد من المسيرات والصواريخ في تحقيق أهدافها".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ "أنصار الله" في خليج عدن
أمس, 03:30 GMT
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس": تعيين السنوار يحمل رسالة تحد إلى إسرائيل وثوابتنا لن تتغير13:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала