https://sarabic.ae/20240807/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-في-البحر-الأحمر-ومدمرتين-أمريكيتين-في-خليج-عدن--1091522865.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، مهاجمة سفينة تجارية ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها تستهدف... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T18:32+0000

2024-08-07T18:32+0000

2024-08-07T18:32+0000

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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت سفينة "كونتشيب أونو" في البحر الأحمر، بعددٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة وكانت الإصابة دقيقة".وتابع البيان: "نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية، استهدفت المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن، بعددٍ من الطائرات المسيرة وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ".وأوضح البيان أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "لابون" بعددٍ من الصواريخ الباليستية".وأوضح أن "استهداف المدمرتين الأمريكيتين جاء أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية للعدو الإسرائيلي".وقال: "من نتائج العمليات فشل المدمرتين في التصدي الكامل للصواريخ والمسيرات ونجاح عدد من المسيرات والصواريخ في تحقيق أهدافها".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.

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https://sarabic.ae/20240806/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-5-مسيرات-لـ-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1091453896.html

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