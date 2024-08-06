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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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مساحة حرة
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
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الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ "أنصار الله" في خليج عدن
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ "أنصار الله" في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت 5 طائرات مُسيرة وزورق غير مأهول وصاروخ باليستي تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، خلال... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T03:30+0000
2024-08-06T03:30+0000
الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أنصار الله
طوفان الأقصى
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، بنجاح ثلاث طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران أطلقت من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن".ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن البيان الأمريكي الذي يأتي بعد يومين من إعلان الجماعة، يوم الأحد الماضي، استهداف قواتها سفينة تجارية (جروتون) في خليج عدن بصواريخ باليستية، قالت إنها "أصابتها بدقة".وجاء هجوم "أنصار الله" على السفينة التجارية، بعد تراجع هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما بررته الجماعة بأنه نتيجة "انكفاء حركة السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا في الأشهر الأخيرة، فيما تكاد تنعدم السفن المرتبطة بإسرائيل".وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله"، أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240805/بايدن-ناقشنا-الخطوات-المتخذة-للدفاع-عن-قواتنا-والرد-في-المكان-وبالطريقة-التي-نختارهما-1091452733.html
https://sarabic.ae/20240805/القدرات-الصاروخية-لإيران-وحزب-الله-وأنصار-الله-وإسرائيل-1091450166.html
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الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله, طوفان الأقصى
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله, طوفان الأقصى

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ "أنصار الله" في خليج عدن

03:30 GMT 06.08.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت 5 طائرات مُسيرة وزورق غير مأهول وصاروخ باليستي تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، خلال عمليات عسكرية في خليج عدن والبحر الأحمر ومناطق سيطرة الجماعة في اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، بنجاح ثلاث طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران أطلقت من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن".
وأضافت: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطرون عليها في اليمن". مشيرةً إلى أن "قوات القيادة، دمرت بنجاح زورق غير مأهول تابع للحوثيين، وطائرة بدون طيار، وصاروخ باليستي مضاد للسفن تابع للحوثيين في البحر الأحمر".
ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن البيان الأمريكي الذي يأتي بعد يومين من إعلان الجماعة، يوم الأحد الماضي، استهداف قواتها سفينة تجارية (جروتون) في خليج عدن بصواريخ باليستية، قالت إنها "أصابتها بدقة".
وجاء هجوم "أنصار الله" على السفينة التجارية، بعد تراجع هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما بررته الجماعة بأنه نتيجة "انكفاء حركة السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا في الأشهر الأخيرة، فيما تكاد تنعدم السفن المرتبطة بإسرائيل".
وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
بايدن: ناقشنا الخطوات المتخذة للدفاع عن قواتنا والرد في المكان وبالطريقة التي نختارهما
أمس, 22:57 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
القدرات الصاروخية لإيران و"حزب الله" و"أنصار الله" وإسرائيل
أمس, 20:21 GMT
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله"، أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة00:28 GMT
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