https://sarabic.ae/20240806/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-5-مسيرات-لـ-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1091453896.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ "أنصار الله" في خليج عدن

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ "أنصار الله" في خليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت 5 طائرات مُسيرة وزورق غير مأهول وصاروخ باليستي تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، خلال... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T03:30+0000

2024-08-06T03:30+0000

2024-08-06T03:30+0000

الجيش الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أنصار الله

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، بنجاح ثلاث طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران أطلقت من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن".ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن البيان الأمريكي الذي يأتي بعد يومين من إعلان الجماعة، يوم الأحد الماضي، استهداف قواتها سفينة تجارية (جروتون) في خليج عدن بصواريخ باليستية، قالت إنها "أصابتها بدقة".وجاء هجوم "أنصار الله" على السفينة التجارية، بعد تراجع هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما بررته الجماعة بأنه نتيجة "انكفاء حركة السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا في الأشهر الأخيرة، فيما تكاد تنعدم السفن المرتبطة بإسرائيل".وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله"، أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240805/بايدن-ناقشنا-الخطوات-المتخذة-للدفاع-عن-قواتنا-والرد-في-المكان-وبالطريقة-التي-نختارهما-1091452733.html

https://sarabic.ae/20240805/القدرات-الصاروخية-لإيران-وحزب-الله-وأنصار-الله-وإسرائيل-1091450166.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله, طوفان الأقصى