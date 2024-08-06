غارتان أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" جنوب محافظة تعز

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08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
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08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
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بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
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علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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https://sarabic.ae/20240806/غارتان-أمريكية-وبريطانية-على-مواقع-لـأنصار-الله-جنوب-محافظة-تعز-1091491324.html
غارتان أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" جنوب محافظة تعز
غارتان أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" جنوب محافظة تعز
سبوتنيك عربي
نفذت أمريكا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، قصفاً جوياً على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة تعز الساحلية (جنوب غربي اليمن). 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T23:10+0000
2024-08-06T23:10+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارتين استهدفتا منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" في منطقة الراهِدة بمديرية خدير جنوب شرقي تعز.ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتها جماعة "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240806/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-5-مسيرات-لـ-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1091453896.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

غارتان أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" جنوب محافظة تعز

23:10 GMT 06.08.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisصنعاء
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
نفذت أمريكا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، قصفاً جوياً على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة تعز الساحلية (جنوب غربي اليمن).
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارتين استهدفتا منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" في منطقة الراهِدة بمديرية خدير جنوب شرقي تعز.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ "أنصار الله" في خليج عدن
03:30 GMT
ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتها جماعة "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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