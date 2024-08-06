https://sarabic.ae/20240806/غارتان-أمريكية-وبريطانية-على-مواقع-لـأنصار-الله-جنوب-محافظة-تعز-1091491324.html
غارتان أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" جنوب محافظة تعز
غارتان أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" جنوب محافظة تعز
سبوتنيك عربي
نفذت أمريكا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، قصفاً جوياً على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة تعز الساحلية (جنوب غربي اليمن). 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T23:10+0000
2024-08-06T23:10+0000
2024-08-06T23:10+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارتين استهدفتا منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" في منطقة الراهِدة بمديرية خدير جنوب شرقي تعز.ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتها جماعة "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240806/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-5-مسيرات-لـ-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1091453896.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
غارتان أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" جنوب محافظة تعز
نفذت أمريكا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، قصفاً جوياً على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة تعز الساحلية (جنوب غربي اليمن).
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارتين استهدفتا منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" في منطقة الراهِدة بمديرية خدير جنوب شرقي تعز.
ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين مضادين
للسفن أطلقتها جماعة "أنصار الله" من مناطق سيطرتها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.