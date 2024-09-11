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تعرض مفتي طاجيكستان لعملية طعن في المسجد
تعرض مفتي طاجيكستان لعملية طعن في المسجد
سبوتنيك عربي
أكدت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الطاجيكية، بتعرض مفتي طاجيكستان، سعيد مكرم عبد القادر زاده، للطعن نتيجة قيام رجل بمهاجمته في المسجد المركزي في دوشانبي. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T16:58+0000
2024-09-11T16:58+0000
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وأضاف بيان الخدمة الصحفية، أنه "في يوم الأربعاء، بعد انتهاء صلاة العشاء، قام أحد المواطنين، بدوافع مشاغبة، في المسجد المركزي لمدينة دوشانبي، بضرب رئيس علماء جمهورية طاجيكستان، سعيد مكرم عبد القادر زاد، بأداة خارقة (سكين)".وأصيب المفتي بجروح طفيفة، وبعد أن قدم له الأطباء الإسعافات الأولية، عاد سعيد مكرم عبد القادر زاده إلى منزله. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في 22 مارس".موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عارووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
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العالم, أخبار طاجيكستان
العالم, أخبار طاجيكستان

تعرض مفتي طاجيكستان لعملية طعن في المسجد

16:58 GMT 11.09.2024
© Sputnik . أمير إيساييفعمال الطوارئ في طاجيكستان
عمال الطوارئ في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik . أمير إيساييف
تابعنا عبر
أكدت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الطاجيكية، بتعرض مفتي طاجيكستان، سعيد مكرم عبد القادر زاده، للطعن نتيجة قيام رجل بمهاجمته في المسجد المركزي في دوشانبي.
وأضاف بيان الخدمة الصحفية، أنه "في يوم الأربعاء، بعد انتهاء صلاة العشاء، قام أحد المواطنين، بدوافع مشاغبة، في المسجد المركزي لمدينة دوشانبي، بضرب رئيس علماء جمهورية طاجيكستان، سعيد مكرم عبد القادر زاد، بأداة خارقة (سكين)".
وأصيب المفتي بجروح طفيفة، وبعد أن قدم له الأطباء الإسعافات الأولية، عاد سعيد مكرم عبد القادر زاده إلى منزله.
وفي وقت سابق، صرح مصدر في الخدمات الخاصة الطاجيكية، يوم 29 مارس/ آذارالفائت، بأنه تم اعتقال تسعة أشخاص في طاجيكستان للاشتباه في صلتهم المحتملة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في 22 مارس".
وأشار إلى أن يُشتبه أيضًا في أن للمعتقلين صلات بتنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عديدة).
موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عار
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
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