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رئيس الوزراء اللبناني: عدد اللاجئين من جنوبي البلاد وصل إلى 140 ألف شخص
رئيس الوزراء اللبناني: عدد اللاجئين من جنوبي البلاد وصل إلى 140 ألف شخص
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه وصل عدد المواطنين النازحين داخلياً من جنوب لبنان إلى 140 ألف شخص، وتبذل خدمات الطوارئ كل ما... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T17:27+0000
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ونقل المكتب الصحفي الحكومي عن ميقاتي أن "تدفق اللاجئين داخل البلاد بسبب الوضع في جنوب لبنان مستمر وقد وصل بالفعل إلى 140 ألف شخص، وتقوم خدمات الطوارئ برعاية الوزير ناصر ياسين، بكل ما في وسعها للمساعدة وتقديم الخدمات".وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إخطار سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع الأخير بالوضع في جنوب لبنان، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المدنية ومصرع مدنيين، بينهم أطباء وأفراد طوارئ، نتيجة القصف الإسرائيلي.وأضاف: "طالبنا بعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث العدوان المستمر من إسرائيل، وأشرنا إلى أننا سنرسل شكوى أخرى إلى مجلس الأمن، مع احترامنا للمنظمات الدولية والأمم المتحدة بشكل خاص". وقال غالانت، في كلمة أمام جنود الجيش الإسرائيلي، إن "تركيزنا يتحرك شمالا، وبتنا على وشك الانتهاء من عملياتنا في الجنوب"، مؤكدا أن "مستوى الاستعداد عال في صفوف الجيش وانتهينا من تدريب القوات استعدادا للعملية البرية في الشمال".
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العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, لبنان
العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, لبنان

رئيس الوزراء اللبناني: عدد اللاجئين من جنوبي البلاد وصل إلى 140 ألف شخص

17:27 GMT 11.09.2024
© AP Photo / Hussein Mallaرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
صرح رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه وصل عدد المواطنين النازحين داخلياً من جنوب لبنان إلى 140 ألف شخص، وتبذل خدمات الطوارئ كل ما في وسعها لاستيعاب وتوفير الضروريات الأساسية.
ونقل المكتب الصحفي الحكومي عن ميقاتي أن "تدفق اللاجئين داخل البلاد بسبب الوضع في جنوب لبنان مستمر وقد وصل بالفعل إلى 140 ألف شخص، وتقوم خدمات الطوارئ برعاية الوزير ناصر ياسين، بكل ما في وسعها للمساعدة وتقديم الخدمات".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية اللبنانية، أن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إخطار سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع الأخير بالوضع في جنوب لبنان، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المدنية ومصرع مدنيين، بينهم أطباء وأفراد طوارئ، نتيجة القصف الإسرائيلي.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
مسؤول أردني لـ"سبوتنيك": نتخوف من خطوات إسرائيلية والتنسيق الأمني بين البلدين تراجع بشكل كبير
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وأضاف: "طالبنا بعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث العدوان المستمر من إسرائيل، وأشرنا إلى أننا سنرسل شكوى أخرى إلى مجلس الأمن، مع احترامنا للمنظمات الدولية والأمم المتحدة بشكل خاص".
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي لديه "مهمة لم تكتمل في الشمال"، وهي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم.
وقال غالانت، في كلمة أمام جنود الجيش الإسرائيلي، إن "تركيزنا يتحرك شمالا، وبتنا على وشك الانتهاء من عملياتنا في الجنوب"، مؤكدا أن "مستوى الاستعداد عال في صفوف الجيش وانتهينا من تدريب القوات استعدادا للعملية البرية في الشمال".
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