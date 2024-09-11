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ضربة موجعة للجيش الإسرائيلي في غزة... لم تحدث منذ 30 عاما
ضربة موجعة للجيش الإسرائيلي في غزة... لم تحدث منذ 30 عاما
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مقتل جنديين اثنين وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة عسكرية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في مدينة رفح الفلسطينية". 11.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأفاد موقع "واللا" العبري بأن "تحطم مروحية بلاك هوك في غزة هو أول حدث مميت بعد 30 عاما من خدمة مروحيات هذا الطراز في الجيش الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "المروحية المتحطمة جنوبي قطاع غزة تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في الجيش الإسرائيلي".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

ضربة موجعة للجيش الإسرائيلي في غزة... لم تحدث منذ 30 عاما

08:08 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 08:21 GMT 11.09.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenberg الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح
 الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مقتل جنديين اثنين وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة عسكرية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في مدينة رفح الفلسطينية".
وأفاد موقع "واللا" العبري بأن "تحطم مروحية بلاك هوك في غزة هو أول حدث مميت بعد 30 عاما من خدمة مروحيات هذا الطراز في الجيش الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "المروحية المتحطمة جنوبي قطاع غزة تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في الجيش الإسرائيلي".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
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