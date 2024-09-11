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مسؤول سعودي لسبوتنيك: نسهل إصدار التأشيرات ويمكن للروس الحصول على تأشيرة إلكترونية في دقائق
مسؤول سعودي لسبوتنيك: نسهل إصدار التأشيرات ويمكن للروس الحصول على تأشيرة إلكترونية في دقائق
سبوتنيك عربي
أكد رئيس أسواق الأميركتين وأوروبا بالهيئة السعودية للسياحة حازم الحازمي، أن بلاده تستثمر في تحسين تجربة الزائرين عبر تسهيل إجراءات إصدار التأشيرة. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T14:59+0000
2024-09-11T15:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أنه يمكن اليوم للمسافر أو المعتمر الروسي الحصول على التأشيرة الإلكترونية في دقائق معدودة عبر منصات إلكترونية، كما يمكنهم الحصول على تأشيرة لدى الوصول في جميع المطارات والمنافذ السعودية. ما أبرز التسهيلات التي تقدمها المملكة السعودية للمعتمرين لضمان أدائهم رحلة عمرة سلسة دون أتعاب؟المملكة العربية السعودية مستمرة في استثمارها في تحسين تجربة الزائر وبالذات المعتمر على جميع الأصعدة. استثمرنا في تسهيل إجراء إصدار التأشيرة، ويمكن اليوم للمسافر أو المعتمر الروسي الحصول على التأشيرة الإلكترونية في دقائق معدودة عبر منصات إلكترونية، كما يمكنهم الحصول على تأشيرة لدى الوصول في جميع المطارات والمنافذ السعودية. كما نستثمر دائما في تطوير المنصات الإلكترونية والخدمات والبنية التحتية لإثراء التجربة وتحسينها دائما.ما الهدف من منصة نسك، وكيف نفهم دورها في تنظيم رحلة العمرة؟منصة نسك تعتبر تجسيدا لأجندة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ويتم تطوير الخدمات المقدمة لمسافرينا المعتمرين القادمين. منصة نسك تهدف إلى إعطاء معلومات أكثر للمسافرين والخيارات الموجودة والتعرف على الباقات، ويوجد فيها دليل سياحي كامل لجميع المواقع والخدمات المقدمة بالإضافة إلى أنها منصة تفاعلية لعمليات شراء الباقات، ويمكن للمسافر اليوم الدخول إلى المنصة واستعراض الخيارات المنوعة سواء فيما يخص العمرة والزيارة أو يمتد إلى غير ذلك لزيارة المواقع التاريخية والأثرية في جميع مناطق المملكة. منصة نسك هي منصة شاملة ويتم تطويرها بشكل مستمر كغيرها من المنصات والتطبيقات بحيث نضيف ملامح جديدة وخيارات جديدة تهدف إلى تسهيل وإثراء التجربة لدى الزائر.ما أبرز الخطط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لاستقبال الزيادة المتوقعة بأعداد المعتمرين؟تواصل المملكة العربية السعودية باستمرار ضخ استثمارات كبيرة على جميع مراحل الرحلة، بدءا من تسهيل عملية استخراج التأشيرات للمسافرين إلى تجهيز البنية التحتية من مطارات وفنادق ومناطق عامة، ووضعت المملكة أجندة كبيرة وخطة وطنية لتطوير قطاع النقل والربط الجوي بجميع مدنها مع كل أنحاء العالم، والاستثمار الكبير في القطاع الرقمي وإيجاد حلول المنصات والإجراءات التي تسهل الوصول إلى أراضي المملكة.ما الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المعتمرين وأدائهم رحلة آمنة؟المملكة العربية السعودية تعتبر مثالا عالميا في عملية إدارة الحشود والتغطية الأمنية لرحلة المعتمر والحاج، وذلك بشهادة الجميع. ما يحدث هنا جهود غير مسبوقة سواء في الخدمات الطبية وسهولة وتيسير الخيارات للمعتمرين. نقوم بذلك في السابق وسنقوم بذلك في المستقبل بما يتناسق مع زيادة الأعداد للزائرين للمملكة السعودية.كيف تعملون على خفض تكاليف رحلة العمرة سواء للمعتمرين القادمين من روسا أو من دول العالم؟أسعار الباقات تخضع لسياسة السوق الحر، وتخضع لقوى العرض والطلب، لكن المملكة السعودية تسعى دائما على تحفيز تنافسية السوق، وتنافسية الشركات، بحيث تدخل شركات أكثر وتقدم خدمات وخيارات أكبر، عندما تزيد التنافسية هذا يكون في مصلحة المسافر، ويجد اختيارات أفضل وبأسعار أفضل دائما. من الناحية الأخرى بجهودنا بزيادة كفاءات العمليات عبر الرحلة، تسهيل إجراءات عمل التأشيرات بشكل مباشر، تخفيض تكلفة التأمين الطبي يساعد أيضا في تحسين جودة أسعار الباقات.
https://sarabic.ae/20230915/وزير-الحج-والعمرة-السعودي-لـسبوتنيك-المملكة-استقبلت-نحو-28-ألف-معتمر-روسي-العام-الماضي-1081056738.html
https://sarabic.ae/20240611/تحت-شعار-لأول-مرة-السعودية-تكشف-عن-خدمات-غير-مسبوقة-في-موسم-الحج-1089746262.html
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حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حوارات
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حوارات

مسؤول سعودي لسبوتنيك: نسهل إصدار التأشيرات ويمكن للروس الحصول على تأشيرة إلكترونية في دقائق

14:59 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 15:32 GMT 11.09.2024)
© Photoرئيس أسواق الأمريكتين وأوروبا بالهيئة العامة للسياحة السعودية حازم الحازمي
رئيس أسواق الأمريكتين وأوروبا بالهيئة العامة للسياحة السعودية حازم الحازمي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
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أكد رئيس أسواق الأميركتين وأوروبا بالهيئة السعودية للسياحة حازم الحازمي، أن بلاده تستثمر في تحسين تجربة الزائرين عبر تسهيل إجراءات إصدار التأشيرة.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أنه يمكن اليوم للمسافر أو المعتمر الروسي الحصول على التأشيرة الإلكترونية في دقائق معدودة عبر منصات إلكترونية، كما يمكنهم الحصول على تأشيرة لدى الوصول في جميع المطارات والمنافذ السعودية.
ما أبرز التسهيلات التي تقدمها المملكة السعودية للمعتمرين لضمان أدائهم رحلة عمرة سلسة دون أتعاب؟
المملكة العربية السعودية مستمرة في استثمارها في تحسين تجربة الزائر وبالذات المعتمر على جميع الأصعدة. استثمرنا في تسهيل إجراء إصدار التأشيرة، ويمكن اليوم للمسافر أو المعتمر الروسي الحصول على التأشيرة الإلكترونية في دقائق معدودة عبر منصات إلكترونية، كما يمكنهم الحصول على تأشيرة لدى الوصول في جميع المطارات والمنافذ السعودية. كما نستثمر دائما في تطوير المنصات الإلكترونية والخدمات والبنية التحتية لإثراء التجربة وتحسينها دائما.
يتجمع المصلون والحجاج المسلمون حول الكعبة المشرفة، في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، عند وصولهم لأداء فريضة الحج السنوية، 22 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
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15 سبتمبر 2023, 06:47 GMT
ما الهدف من منصة نسك، وكيف نفهم دورها في تنظيم رحلة العمرة؟
منصة نسك تعتبر تجسيدا لأجندة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ويتم تطوير الخدمات المقدمة لمسافرينا المعتمرين القادمين. منصة نسك تهدف إلى إعطاء معلومات أكثر للمسافرين والخيارات الموجودة والتعرف على الباقات، ويوجد فيها دليل سياحي كامل لجميع المواقع والخدمات المقدمة بالإضافة إلى أنها منصة تفاعلية لعمليات شراء الباقات، ويمكن للمسافر اليوم الدخول إلى المنصة واستعراض الخيارات المنوعة سواء فيما يخص العمرة والزيارة أو يمتد إلى غير ذلك لزيارة المواقع التاريخية والأثرية في جميع مناطق المملكة. منصة نسك هي منصة شاملة ويتم تطويرها بشكل مستمر كغيرها من المنصات والتطبيقات بحيث نضيف ملامح جديدة وخيارات جديدة تهدف إلى تسهيل وإثراء التجربة لدى الزائر.
ما أبرز الخطط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لاستقبال الزيادة المتوقعة بأعداد المعتمرين؟
تواصل المملكة العربية السعودية باستمرار ضخ استثمارات كبيرة على جميع مراحل الرحلة، بدءا من تسهيل عملية استخراج التأشيرات للمسافرين إلى تجهيز البنية التحتية من مطارات وفنادق ومناطق عامة، ووضعت المملكة أجندة كبيرة وخطة وطنية لتطوير قطاع النقل والربط الجوي بجميع مدنها مع كل أنحاء العالم، والاستثمار الكبير في القطاع الرقمي وإيجاد حلول المنصات والإجراءات التي تسهل الوصول إلى أراضي المملكة.
حافلة تنقل الحجاج في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
تحت شعار "لأول مرة"... السعودية تكشف عن خدمات غير مسبوقة في موسم الحج
11 يونيو, 12:23 GMT
ما الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المعتمرين وأدائهم رحلة آمنة؟
المملكة العربية السعودية تعتبر مثالا عالميا في عملية إدارة الحشود والتغطية الأمنية لرحلة المعتمر والحاج، وذلك بشهادة الجميع. ما يحدث هنا جهود غير مسبوقة سواء في الخدمات الطبية وسهولة وتيسير الخيارات للمعتمرين. نقوم بذلك في السابق وسنقوم بذلك في المستقبل بما يتناسق مع زيادة الأعداد للزائرين للمملكة السعودية.
كيف تعملون على خفض تكاليف رحلة العمرة سواء للمعتمرين القادمين من روسا أو من دول العالم؟
أسعار الباقات تخضع لسياسة السوق الحر، وتخضع لقوى العرض والطلب، لكن المملكة السعودية تسعى دائما على تحفيز تنافسية السوق، وتنافسية الشركات، بحيث تدخل شركات أكثر وتقدم خدمات وخيارات أكبر، عندما تزيد التنافسية هذا يكون في مصلحة المسافر، ويجد اختيارات أفضل وبأسعار أفضل دائما. من الناحية الأخرى بجهودنا بزيادة كفاءات العمليات عبر الرحلة، تسهيل إجراءات عمل التأشيرات بشكل مباشر، تخفيض تكلفة التأمين الطبي يساعد أيضا في تحسين جودة أسعار الباقات.
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