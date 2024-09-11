وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية: من حقنا الحصول على أسلحة من أي دولة وعلاقتنا بمصر تاريخية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240911/وزير-الدولة-الصومالي-للشؤون-الخارجية-من-حقنا-الحصول-على-أسلحة-من-أي-دولة-وعلاقتنا-بمصر-تاريخية-1092624635.html
وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية: من حقنا الحصول على أسلحة من أي دولة وعلاقتنا بمصر تاريخية
وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية: من حقنا الحصول على أسلحة من أي دولة وعلاقتنا بمصر تاريخية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، مساء الأربعاء، بأنه من حق بلاده الحصول على أسلحة وذخائر من أي دولة لمحاربة المنظمات الإرهابية، وأن... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T21:41+0000
2024-09-11T21:41+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الصومال
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/04/1084702052_0:0:3503:1970_1920x0_80_0_0_d0c658fddd203c59e008870dcf543f98.jpg
ونقل موقع "مصراوي" عن عمر تصريحات، اتهم فيها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بمحاولة حرف الأنظار عن المشاكل الداخلية بافتعال مواجهة مع الصومال، لافتا إلى أن هناك محاولات متعددة من الولايات المتحدة ودول أوروبية وأفريقية للوساطة بين إثيوبيا والصومال.وأعرب الوزير الصومالي عن أمله في ألا تتطور الأزمة مع إثيوبيا إلى مواجهات عسكرية "لكننا قادرون على الدفاع عن بلادنا"، مستنكرا ما وصفه بمخالفة إثيوبيا للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي بالاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال.وشدد عمر على أن بلاده تملك القوة العسكرية للحفاظ على سيادتها في كامل أراضيها، لافتا إلى أنه يمكن للصومال اتخاذ ما يجب من إجراءات للدفاع عن سيادتها.وأشاد الوزير الصومالي بالعلاقات مع مصر واصفا إياها بـ"التاريخية" معربا عن أمل بلاده في أن تشارك قوات مصرية في تدريب وبناء القوات المسلحة الصومالية، لافتا إلى أن "مصر ساعدتنا ضد إثيوبيا عام 1977".يذكر أنه في يناير/ كانون الأول الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الصومال له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق الجامعة العربية، مؤكدا رفض القاهرة لاتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.ويتزامن ذلك مع تعاون متزايد مع تركيا، التي وافق برلمانها في يوليو/ تموز الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى الصومال في مهمة تستمر عامين ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تمكن الجيش الصومالي من مواجهة التهديدات المختلفة.وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها الصومال مع كل من مصر وتركيا، بعد توتر علاقاته مع إثيوبيا بسبب إقليم أرض الصومال الانفصالي.ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.
https://sarabic.ae/20240909/ارتباك-وتخبط-كبير-مصر-تطلق-تصريحات-جديدة-ضد-إثيوبيا-بسبب-سد-النهضة-1092553181.html
https://sarabic.ae/20240828/إثيوبيا-تتهم-الصومال-بالتعاون-مع-جهات-خارجية-تهدف-إلى-زعزعة-استقرار-المنطقة-1092182097.html
الصومال
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/04/1084702052_742:0:3473:2048_1920x0_80_0_0_9d681abcf126f6802b5b721319c00ab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصومال, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصومال, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار

وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية: من حقنا الحصول على أسلحة من أي دولة وعلاقتنا بمصر تاريخية

21:41 GMT 11.09.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehاحتجاجات في العاصمة الصومالية مقديشو رفضا للاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي
احتجاجات في العاصمة الصومالية مقديشو رفضا للاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبر
صرح وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، مساء الأربعاء، بأنه من حق بلاده الحصول على أسلحة وذخائر من أي دولة لمحاربة المنظمات الإرهابية، وأن إثيوبيا لا تملك سلطة إملاء أو التأثير على أي اتفاقيات عسكرية توقعها مقديشو مع أي طرف.
ونقل موقع "مصراوي" عن عمر تصريحات، اتهم فيها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بمحاولة حرف الأنظار عن المشاكل الداخلية بافتعال مواجهة مع الصومال، لافتا إلى أن هناك محاولات متعددة من الولايات المتحدة ودول أوروبية وأفريقية للوساطة بين إثيوبيا والصومال.
وأعرب الوزير الصومالي عن أمله في ألا تتطور الأزمة مع إثيوبيا إلى مواجهات عسكرية "لكننا قادرون على الدفاع عن بلادنا"، مستنكرا ما وصفه بمخالفة إثيوبيا للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي بالاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
ارتباك وتخبط كبير... مصر تطلق تصريحات جديدة ضد إثيوبيا بسبب "سد النهضة"
9 سبتمبر, 15:38 GMT
وشدد عمر على أن بلاده تملك القوة العسكرية للحفاظ على سيادتها في كامل أراضيها، لافتا إلى أنه يمكن للصومال اتخاذ ما يجب من إجراءات للدفاع عن سيادتها.
وأشاد الوزير الصومالي بالعلاقات مع مصر واصفا إياها بـ"التاريخية" معربا عن أمل بلاده في أن تشارك قوات مصرية في تدريب وبناء القوات المسلحة الصومالية، لافتا إلى أن "مصر ساعدتنا ضد إثيوبيا عام 1977".
يذكر أنه في يناير/ كانون الأول الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الصومال له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق الجامعة العربية، مؤكدا رفض القاهرة لاتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
إثيوبيا تتهم الصومال بالتعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة
28 أغسطس, 18:36 GMT
ويتزامن ذلك مع تعاون متزايد مع تركيا، التي وافق برلمانها في يوليو/ تموز الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى الصومال في مهمة تستمر عامين ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تمكن الجيش الصومالي من مواجهة التهديدات المختلفة.
وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها الصومال مع كل من مصر وتركيا، بعد توتر علاقاته مع إثيوبيا بسبب إقليم أرض الصومال الانفصالي.
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".
ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة21:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала