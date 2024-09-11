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https://sarabic.ae/20240911/وفاة-إيهاب-جلال-المدير-الفني-للإسماعيلي-ومدرب-منتخب-مصر-الأسبق-1092618252.html
وفاة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق
وفاة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق
سبوتنيك عربي
توفى المدير الفني لفريق الإسماعيلي المصري، إيهاب جلال، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 57 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T15:26+0000
2024-09-11T15:26+0000
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وأفدات وسائل إعلام مصرية، بأن "إيهاب جلال، تعرض لأزمة صحية مفاجئة، يوم الأحد الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، حيث دخل إلى غرفة العناية المركزة.وكشفت الفحوصات، تعرضه لجلطة في أحد الشرايين المغذية للمخ، ما أدى إلى تلف في الفص الأيسر للمخ.وخاض إيهاب جلال، العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري، فقد سبق له قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو، بينما خاض فترة احترافية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل/ نيسان 2022، بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس/ آب 2023.
https://sarabic.ae/20220616/اتحاد-الكرة-المصري-يعلن-إقالة-إيهاب-جلال-رسميا-1063737611.html
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رياضة, منوعات, الدوري المصري الممتاز, الأخبار
رياضة, منوعات, الدوري المصري الممتاز, الأخبار

وفاة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق

15:26 GMT 11.09.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
تابعنا عبر
توفى المدير الفني لفريق الإسماعيلي المصري، إيهاب جلال، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 57 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام.
وأفدات وسائل إعلام مصرية، بأن "إيهاب جلال، تعرض لأزمة صحية مفاجئة، يوم الأحد الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، حيث دخل إلى غرفة العناية المركزة.
وكشفت الفحوصات، تعرضه لجلطة في أحد الشرايين المغذية للمخ، ما أدى إلى تلف في الفص الأيسر للمخ.
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
مجتمع
اتحاد الكرة المصري يعلن إقالة إيهاب جلال رسميا
16 يونيو 2022, 16:48 GMT
وخاض إيهاب جلال، العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري، فقد سبق له قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو، بينما خاض فترة احترافية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.
وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل/ نيسان 2022، بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس/ آب 2023.
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