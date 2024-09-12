https://sarabic.ae/20240912/أوكرانيا-تطلب-من-بريطانيا-تزويدها-بالخردة-العسكرية-الخارجة-عن-الخدمة-1092638960.html
أوكرانيا تطلب من بريطانيا تزويدها بالخردة العسكرية الخارجة عن الخدمة
أوكرانيا تطلب من بريطانيا تزويدها بالخردة العسكرية الخارجة عن الخدمة
سبوتنيك عربي
طلب وزير الخارجية الأوكراني الجديد أندريه سيبيغا، من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الحصول على معدات عسكرية تم سحبها من الخدمة. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T11:49+0000
2024-09-12T11:49+0000
2024-09-12T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونقل المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوكرانية عن سيبيغا، قوله: "محادثة مع أنطونيو تاجاني... أعربت أيضًا عن اهتمامنا بالمعدات العسكرية الإيطالية التي تم سحبها من الخدمة".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240912/الجيش-الروسي-يستهدف-مطارات-ومنشآت-الطاقة-التي-تدعم-أنشطة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1092633002.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
أوكرانيا تطلب من بريطانيا تزويدها بالخردة العسكرية الخارجة عن الخدمة
طلب وزير الخارجية الأوكراني الجديد أندريه سيبيغا، من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الحصول على معدات عسكرية تم سحبها من الخدمة.
ونقل المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوكرانية عن سيبيغا، قوله: "محادثة مع أنطونيو تاجاني... أعربت أيضًا عن اهتمامنا بالمعدات العسكرية الإيطالية التي تم سحبها من الخدمة".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.