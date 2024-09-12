https://sarabic.ae/20240912/إيران-المدارس-ومخيمات-الإسكان-تتحول-إلى-أهم-أهداف-إسرائيل-1092628013.html

إيران: المدارس ومخيمات الإسكان تتحول إلى أهم أهداف إسرائيل

إيران: المدارس ومخيمات الإسكان تتحول إلى أهم أهداف إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، مقتل 18 فلسطينيا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا،... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T07:08+0000

2024-09-12T07:08+0000

2024-09-12T07:08+0000

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وقال كنعاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المدارس ومخيمات السكان النازحين في قطاع غزة، تحولت إلى أهم أهداف للقصف والغارات الجوية اليومية التي يشنها الكيان الإسرائيلي"، مضيفا: "نلفت عناية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا وباقي موردي القنابل والصواريخ إلى الكيان الصهيوني إلى هذا الأمر".وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "6 من موظفيها استشهدوا في غارتين جويتين على مدرسة الجاعوني في وسط غزة، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع مخلفًا مزيدًا من الشهداء والجرحى".واستشهد 18 فلسطينيًا بينهم موظفون في "الأونروا" وأُصيب 44 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة الأممية، أمس.وخلال الأشهر الماضية، استهدفت إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال منهم.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.

https://sarabic.ae/20240912/إسرائيل-تعرض-صورة-ورسالة-خاصة-بالسنوار-ماذا-قال-له-رافع-سلامة-قبل-مقتله-1092627543.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم