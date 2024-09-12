https://sarabic.ae/20240912/إيران-تعلن-استدعاء-رؤساء-البعثات-الدبلوماسية-لبريطانيا-وفرنسا-وهولندا-وألمانيا-1092644444.html
إيران تعلن استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا
إيران تعلن استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها استدعت رؤساء البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا إثر تكرار الادعاءات الأوروبية بتدخل طهران... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T13:53+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم استدعاء رؤساء البعثات البريطانية والفرنسية والهولندية والألمانية في طهران إلى وزارة الخارجية بشكل منفصل اليوم الخميس".وأشارت إلى أن "ذلك يأتي في إطار الإصرار على اتخاذ مثل هذه المواقف والتصرفات العدائية التي ينتهجها الغرب ضد الشعب الإيراني، والتي ستقابل بالطبع بالرد المناسب".وأشارت إلى أن "أمريكا وعدد من حلفائها الأوروبيين يتحدثون عن الأمن والسلام بينما يبيعون الأسلحة الفتاكة لإسرائيل".من جانبهم، أكد رؤساء البعثات الدبلوماسية في الاجتماع أنهم سينقلون رد إيران إلى بلادهم. وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت في بيان، الثلاثاء الماضي، إن حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بشدة بعمليات نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا وستعمل نتيجة لذلك على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية (إيران إير).وتؤكد إيران مرارا أنها لم تكن أبدا جزءا من الصراع الأوكراني، كما أنها منذ بداية الأزمة الأوكرانية، دعمت دائما الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
https://sarabic.ae/20240908/إيران-تكرار-مزاعم-إرسالنا-صواريخ-بالستية-إلى-روسيا-وراءه-أهداف-سياسية-لبعض-الدول-الغربية-1092503904.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار هولندا, بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار هولندا, بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تعلن استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها استدعت رؤساء البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا إثر تكرار الادعاءات الأوروبية بتدخل طهران في الصراع الأوكراني وفرض عقوبات على إيران.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم استدعاء رؤساء البعثات البريطانية والفرنسية والهولندية والألمانية في طهران إلى وزارة الخارجية بشكل منفصل اليوم الخميس".
وأوضحت أن الاستدعاء أتى إثر "تكرار التصريحات غير البناءة لوزراء خارجية إنجلترا وفرنسا وألمانيا المتحالفين مع الولايات المتحدة بحجة التدخل في الصراع الأوكراني وفرض بعض العقوبات على إيران".
وأشارت إلى أن "ذلك يأتي في إطار الإصرار على اتخاذ مثل هذه المواقف والتصرفات العدائية التي ينتهجها الغرب ضد الشعب الإيراني، والتي ستقابل بالطبع بالرد المناسب".
وأكدت الوزارة على أن "أي ادعاء بأن إيران باعت صواريخ باليستية لروسيا لا أساس له من الصحة وكاذب تماما".
وأشارت إلى أن "أمريكا وعدد من حلفائها الأوروبيين يتحدثون عن الأمن والسلام بينما يبيعون الأسلحة الفتاكة لإسرائيل".
من جانبهم، أكد رؤساء البعثات الدبلوماسية في الاجتماع أنهم سينقلون رد إيران إلى بلادهم.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت في بيان، الثلاثاء الماضي، إن حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بشدة بعمليات نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا وستعمل نتيجة لذلك على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية (إيران إير).
وتؤكد إيران مرارا أنها لم تكن أبدا جزءا من الصراع الأوكراني، كما أنها منذ بداية الأزمة الأوكرانية، دعمت دائما الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية.