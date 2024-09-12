https://sarabic.ae/20240912/الأرض-تتنفس-ظاهرة-غريبة-في-دولة-عربية-تشعل-مواقع-التواصل-فيديو-1092628925.html

"الأرض تتنفس"... ظاهرة غريبة في دولة عربية تشعل مواقع التواصل... فيديو

"الأرض تتنفس"... ظاهرة غريبة في دولة عربية تشعل مواقع التواصل... فيديو

سبوتنيك عربي

ظاهرة غريبة شهدتها إحدى الدول العربية لأول مرة، بعدما وثق مشهد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، خروج الهواء من باطن الأرض، وكأنها "تتنفس". 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T07:54+0000

2024-09-12T07:54+0000

2024-09-12T07:54+0000

مجتمع

منوعات

أخبار السودان اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092399631_0:369:608:711_1920x0_80_0_0_a53f6d7a5ecea076b57d0fa3a391c2d9.jpg

وأظهر المقطع، الذي تم تصويره في شمال السودان، "تيارات هوائية قوية تصعد من باطن الأرض إلى السطح عبر تشققات وتجاويف في الصخور الرملية الجافة، وسط اندهاش السكان".ووفقًا لأحد شهود عيان، "لم أرَ شيئًا كهذا في حياتي. بدا وكأن الأرض تُطلق أنفاسها، وكأن هناك قوة كامنة تتفاعل مع ما يجري في السماء من أمطار وسيول".يُذكر أن المناطق الصحراوية في شمال السودان شهدت موجة غير مسبوقة من السيول والأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار الحالي، في ظاهرة نادرة تحدث كل بضعة عقود.كما تعرض السودان لكارثة غير مسبوقة، تمثلت في انهيار سد "أربعات" في بورتسودان، نتيجة السيول والأمطار التي هطلت بغزارة على الولايات السودانية منذ بداية الشهر الماضي، مما تسبب في فيضانات أغرقت قرى بأكملها، وقتلت العشرات، وتعرض أكثر من 100 شخص للفقد.ومسحت المياه المحملة بالطمي العديد من القرى عن وجه الأرض، فيما لجأ المواطنون إلى الجبال للنجاة بأرواحهم.وأفاد شهود عيان أن "عشرات الجثث جرفتها المياه، بعضها ملقاة على برك المياه وقارعة الطريق، وأن الوضع حاليا أشبه بكارثة "إعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لصحيفة "السوداني".يأتي ذلك في وقت يشهد السودان حربا منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20240904/من-كارثة-الحرب-إلى-الفيضانات-وانهيار-السدود-وغرق-قرى-بأكملها-كيف-يعيش-السودانيون--صور-1092402533.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار السودان اليوم, الأخبار