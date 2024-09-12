https://sarabic.ae/20240912/الثأر-لإسماعيل-هنية-أبرز-تعليقات-قادة-إيران-1092650667.html
"الثأر لإسماعيل هنية"... أبرز تعليقات قادة إيران
"الثأر لإسماعيل هنية"... أبرز تعليقات قادة إيران
سبوتنيك عربي
منذ اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 يوليو/تموز الماضي، تصاعدت التوترات في المنطقة بشكل غير مسبوق، واستنفرت كل من إسرائيل وإيران عسكريا. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T15:36+0000
2024-09-12T15:36+0000
2024-09-12T15:36+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092650169_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_cd75255a872ca1970670b326e24de56a.png
وتوعدت إيران بالانتقام، لا سيما أن اغتياله جاء بعد ساعات من تقديمه التهنئة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، إلا أن هذا الرد قد تأخر، مما أثار العديد من التساؤلات حول كيفيته وتوقيته المحتمل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092650169_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_c2853e689e6e433923bfec84f196b0d8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"الثأر لإسماعيل هنية"... أبرز تعليقات قادة إيران
منذ اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 يوليو/تموز الماضي، تصاعدت التوترات في المنطقة بشكل غير مسبوق، واستنفرت كل من إسرائيل وإيران عسكريا.
وتوعدت إيران بالانتقام، لا سيما أن اغتياله جاء بعد ساعات من تقديمه التهنئة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، إلا أن هذا الرد قد تأخر، مما أثار العديد من التساؤلات حول كيفيته وتوقيته المحتمل.