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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240912/سلطات-كورسك-اعتراض-وتدمير-صاروخ-أوكراني-في-أجواء-المقاطعة-1092627806.html
سلطات كورسك: اعتراض وتدمير صاروخ أوكراني في أجواء المقاطعة
سلطات كورسك: اعتراض وتدمير صاروخ أوكراني في أجواء المقاطعة
سبوتنيك عربي
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم الخميس، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخا أوكرانيا، ودمرته في أجواء المقاطعة. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T06:19+0000
2024-09-12T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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جدير بالذكر أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشددا على أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج حدود الدولة.ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام بعملية استفزاز واسعة النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن العدو سيلقى الرد المناسب على أفعاله، وأن روسيا ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240911/خبير-نرويجي-يوضح-نتائج-الهجوم-المضاد-الذي-قامت-به-القوات-الروسية-في-مقاطعة-كورسك--1092616648.html
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سلطات كورسك: اعتراض وتدمير صاروخ أوكراني في أجواء المقاطعة

06:19 GMT 12.09.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور مدينة كورتشاتوف، مقاطعة كورسك الروسية
 مدينة كورتشاتوف، مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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تابعنا عبر
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم الخميس، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخا أوكرانيا، ودمرته في أجواء المقاطعة.
جدير بالذكر أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.
وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشددا على أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج حدود الدولة.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير نرويجي يوضح نتائج الهجوم المضاد الذي قامت به القوات الروسية في مقاطعة كورسك
أمس, 15:32 GMT
ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام بعملية استفزاز واسعة النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن العدو سيلقى الرد المناسب على أفعاله، وأن روسيا ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
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