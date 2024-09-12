https://sarabic.ae/20240912/سلطات-كورسك-اعتراض-وتدمير-صاروخ-أوكراني-في-أجواء-المقاطعة-1092627806.html

سلطات كورسك: اعتراض وتدمير صاروخ أوكراني في أجواء المقاطعة

سلطات كورسك: اعتراض وتدمير صاروخ أوكراني في أجواء المقاطعة

سبوتنيك عربي

صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم الخميس، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخا أوكرانيا، ودمرته في أجواء المقاطعة. 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T06:19+0000

2024-09-12T06:19+0000

2024-09-12T06:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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جدير بالذكر أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية؛ مشددا على أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بهزيمة العدو، ودحره إلى خارج حدود الدولة.ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام بعملية استفزاز واسعة النطاق، وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن العدو سيلقى الرد المناسب على أفعاله، وأن روسيا ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

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