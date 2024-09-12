غوريلات تعالج نفسها ذاتيا وتساعد العلماء في اكتشاف أدوية جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240912/غوريلات-تعالج-نفسها-ذاتيا-وتساعد-العلماء-في-اكتشاف-أدوية-جديدة-1092644265.html
غوريلات تعالج نفسها ذاتيا وتساعد العلماء في اكتشاف أدوية جديدة
غوريلات تعالج نفسها ذاتيا وتساعد العلماء في اكتشاف أدوية جديدة
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء 4 نباتات جديدة، تتمتع لخصائص مضادة للبكتيريا، والتي قد تساعد في علاج عدوى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T13:51+0000
2024-09-12T13:51+0000
مجتمع
علوم
الأخبار
الصحة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092643924_0:41:1273:757_1920x0_80_0_0_c1caa24ece436d5be64772be80c28a0f.jpg
ويعود الفضل في اكتشاف النباتات إلى الغوريلا البرية في الغابون، المعروفة بأنها تعالج نفسها بنفسها، والتي تستهلكها بصورة طبيعية.وتتناول القِرَدة العليا، بما في ذلك إنسان الغاب والشمبانزي في الغالب، نباتات طبية لعلاج أمراضها، فضلا عن أن السكان الأصليين استخدموا بعضا من هذه النباتات كدواء تقليدي.وراقبت الدراسة الجديدة التي نُشرت، أمس الأربعاء، في مجلة "PLoS ONE"، سلوك الغوريلا الغربية المنخفضة في منتزه موكالابا دودو الوطني في الغابون، وسجّلت النباتات التي تناولتها. كما أجرى الباحثون مقابلات مع 27 شخصا يعيشون في قرية دوسالا القريبة، بما في ذلك المعالجون التقليديون وخبراء الأعشاب، حول النباتات المستخدمة في الممارسات الطبية المحلية.واكتشف العلماء وجود تداخل بين 4 أنواع من النباتات المحلية التي تستهلكها الغوريلا، وتُستخدم أيضا في الطب التقليدي.وشملت هذه النباتات شجرة الجبن (Ceiba pentandra)، والتوت الأصفر العملاق (Myrianthus arboreus)، وشجر الساج الأفريقي (Milicia excelsa)، وأشجار التين (Ficus).بعد ذلك، اختبر الباحثون عينات من لحاء كل نبات من النبانات الأربعة لمعرفة خصائصه المضادة للبكتيريا، ومضادات الأكسدة، كما قاموا بالتحقيق في التركيب الكيميائي لكل من هذه النباتات، ليتوصلوا في النهاية إلى أن لحاء النباتات الأربعة له نشاط مضاد للبكتيريا ضد نوع واحد على الأقل من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من نوع "Escherichia coli".وعلى سبيل المثال، لوحظ أن شجرة الجبن لها "نشاط ملحوظ" ضد جميع سلالات "إي كولاي" التي تم اختبارها.كما وجد العلماء أن جميع النباتات الأربعة تحتوي على مركبات ذات تأثيرات طبية، بما في ذلك الفينولات، والقلويدات، والفلافونويدات، والبروأنثوسيانيدينات.ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الغوريلا في الغابون تستهلك هذه النباتات لأغراض طبية أو لأسباب أخرى.
https://sarabic.ae/20240910/سائل-يغسل-الأعصاب-ابتكار-قد-يغير-أساليب-تناول-الأدوية-1092572770.html
https://sarabic.ae/20240805/علماء-روس-يبتكرون-أدوية-جديدة-تتحكم-بـموت-خلايا-جسم-الإنسان-1091439780.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092643924_0:0:1131:848_1920x0_80_0_0_fd83db8a9404ebbc658be7efa9042d4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الأخبار, الصحة, منوعات
علوم, الأخبار, الصحة, منوعات

غوريلات تعالج نفسها ذاتيا وتساعد العلماء في اكتشاف أدوية جديدة

13:51 GMT 12.09.2024
© Photo / Unsplash/ Ylenia Vimercati Molano غوريلا
غوريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
غوريلا
© Photo / Unsplash/ Ylenia Vimercati Molano
تابعنا عبر
اكتشف علماء 4 نباتات جديدة، تتمتع لخصائص مضادة للبكتيريا، والتي قد تساعد في علاج عدوى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
ويعود الفضل في اكتشاف النباتات إلى الغوريلا البرية في الغابون، المعروفة بأنها تعالج نفسها بنفسها، والتي تستهلكها بصورة طبيعية.
وتتناول القِرَدة العليا، بما في ذلك إنسان الغاب والشمبانزي في الغالب، نباتات طبية لعلاج أمراضها، فضلا عن أن السكان الأصليين استخدموا بعضا من هذه النباتات كدواء تقليدي.
وراقبت الدراسة الجديدة التي نُشرت، أمس الأربعاء، في مجلة "PLoS ONE"، سلوك الغوريلا الغربية المنخفضة في منتزه موكالابا دودو الوطني في الغابون، وسجّلت النباتات التي تناولتها.
الأعصاب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
مجتمع
سائل يغسل الأعصاب.. ابتكار قد يغير أساليب تناول الأدوية
10 سبتمبر, 11:29 GMT
كما أجرى الباحثون مقابلات مع 27 شخصا يعيشون في قرية دوسالا القريبة، بما في ذلك المعالجون التقليديون وخبراء الأعشاب، حول النباتات المستخدمة في الممارسات الطبية المحلية.
واكتشف العلماء وجود تداخل بين 4 أنواع من النباتات المحلية التي تستهلكها الغوريلا، وتُستخدم أيضا في الطب التقليدي.
وشملت هذه النباتات شجرة الجبن (Ceiba pentandra)، والتوت الأصفر العملاق (Myrianthus arboreus)، وشجر الساج الأفريقي (Milicia excelsa)، وأشجار التين (Ficus).
الخلايا الجذعية، - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
مجتمع
علماء روس يبتكرون أدوية جديدة تتحكم بـ"موت خلايا" جسم الإنسان
5 أغسطس, 13:38 GMT
بعد ذلك، اختبر الباحثون عينات من لحاء كل نبات من النبانات الأربعة لمعرفة خصائصه المضادة للبكتيريا، ومضادات الأكسدة، كما قاموا بالتحقيق في التركيب الكيميائي لكل من هذه النباتات، ليتوصلوا في النهاية إلى أن لحاء النباتات الأربعة له نشاط مضاد للبكتيريا ضد نوع واحد على الأقل من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من نوع "Escherichia coli".
وعلى سبيل المثال، لوحظ أن شجرة الجبن لها "نشاط ملحوظ" ضد جميع سلالات "إي كولاي" التي تم اختبارها.
كما وجد العلماء أن جميع النباتات الأربعة تحتوي على مركبات ذات تأثيرات طبية، بما في ذلك الفينولات، والقلويدات، والفلافونويدات، والبروأنثوسيانيدينات.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الغوريلا في الغابون تستهلك هذه النباتات لأغراض طبية أو لأسباب أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 6 من موظفي "الأونروا" في غزة14:09 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала