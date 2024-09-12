مستشفى سعودي يحقق اختراقا طبيا غير مسبوق على مستوى العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240912/مستشفى-سعودي-يحقق-اختراقا-طبيا-غير-مسبوق-على-مستوى-العالم-1092646418.html
مستشفى سعودي يحقق اختراقا طبيا غير مسبوق على مستوى العالم
مستشفى سعودي يحقق اختراقا طبيا غير مسبوق على مستوى العالم
سبوتنيك عربي
أعلن مستشفى في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن نجاحها في "إنجاز نوعي غير مسبوق عالميا"، وفق تعبيرها. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T14:22+0000
2024-09-12T14:22+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منوعات
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101668/68/1016686890_0:86:2444:1461_1920x0_80_0_0_bd101cb443b34e24e88d585da87c0f12.jpg
وقال مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إنها أجرت أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم، متجاوزاً بذلك كافة التحديات الطبية والتعقيدات التي تصحب هذا النوع من العمليات، وفقا لبيان رسمي.وأشار إلى أن العملية أجريت لمريض لم يتجاوز الـ16 من العمر، والذي كان يعانى من فشل القلب من الدرجة الرابعة، واستغرقت 3 ساعات. واعتبر مستشفى الملك فيصل التخصص ومركز الأبحاث في بيانه، أن الإنجاز هو "سابقة نوعية تعزز مكانة المملكة كرائدة في مجال الرعاية الصحية، وتبرز قدرة التخصصي على ابتكار ممارسات طبية تعزز نتائج العلاج وتجربة المريض".ونفّذ العملية الجراحية فريق طبي استثنائي، بقيادة استشاري جراحة القلب، ورئيس قسم جراحة القلب، الجراح السعودي، الطبيب فراس خليل، وذلك عقب تحضيرات استمرت لأسابيع، بدأت بالتخطيط النظري المفصل لضمان الدقة، وتقليل المخاطر المحتملة، وابتكار منهجية جراحية للوصول إلى القلب، وإتمام عملية الاستئصال وزراعة القلب للمريض بدون شق القفص الصدري، تلا ذلك تطبيقها افتراضيا لسبع مرات متتالية خلال 3 أيام للتثبت من نجاعة المنهجية المبتكرة.وعن الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ العملية غير المسبوقة، أوضح بيان المستشفى أنه "تم في البداية الحصول على موافقة اللجنة الطبية بالمستشفى، وكذلك موافقة ذوي المريض، ثم شرع الطبيب فراس خليل بتشكيل فريق طبي لإنجاز المهمة، متخذا من الانسجام والتناغم بين أفراد الفريق أولوية، وقبل الدخول إلى غرف العمليات، قدم قائد الفريق شرحا تفصيليا لخطة العملية، موضحا أدوار كل فرد بدقة، بما يضمن سلامة المريض ونجاح العملية".وأضاف أن "الإنجاز يمثل تحوّلا نوعيا في الممارسات الجراحية لزراعة القلب، من شق القفص الصدري الذي يفرض على المريض فترة تعاف طويلة تمتد لأسابيع وربما أشهر، تقيّده من ممارسة أبسط أنشطته اليومية، إلى استخدام تقنيات الروبوت التي تتيح إجراء العملية بأقل تدخل جراحي ممكن، مما يقلل من الألم، ويختصر مدة التعافي، ويحد من احتمالات الإصابة بالمضاعفات، محققاً بذلك قفزة نوعية في تحسين جودة حياة المرضى وتسريع استعادة صحتهم".وأشار الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد الفياض، إلى أن "نجاح أول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت يمثل تحولا، ليس فقط في مسيرة التخصصي، وإنما أيضا في مسار المملكة نحو الريادة العالمية في الطب التخصصي، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تضع الابتكار في صميم جهودها لتحسين جودة الحياة".
https://sarabic.ae/20240910/بفنجان-من-القهوة-روبوت-يستقبل-الزوار-في-السعودية-فيديو-1092586808.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101668/68/1016686890_190:0:2254:1548_1920x0_80_0_0_cbab424c92f93edd36bace6f13740508.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الصحة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الصحة

مستشفى سعودي يحقق اختراقا طبيا غير مسبوق على مستوى العالم

14:22 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammarالرياض
الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
الرياض
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن مستشفى في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن نجاحها في "إنجاز نوعي غير مسبوق عالميا"، وفق تعبيرها.
وقال مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إنها أجرت أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم، متجاوزاً بذلك كافة التحديات الطبية والتعقيدات التي تصحب هذا النوع من العمليات، وفقا لبيان رسمي.
وأشار إلى أن العملية أجريت لمريض لم يتجاوز الـ16 من العمر، والذي كان يعانى من فشل القلب من الدرجة الرابعة، واستغرقت 3 ساعات.
واعتبر مستشفى الملك فيصل التخصص ومركز الأبحاث في بيانه، أن الإنجاز هو "سابقة نوعية تعزز مكانة المملكة كرائدة في مجال الرعاية الصحية، وتبرز قدرة التخصصي على ابتكار ممارسات طبية تعزز نتائج العلاج وتجربة المريض".
ونفّذ العملية الجراحية فريق طبي استثنائي، بقيادة استشاري جراحة القلب، ورئيس قسم جراحة القلب، الجراح السعودي، الطبيب فراس خليل، وذلك عقب تحضيرات استمرت لأسابيع، بدأت بالتخطيط النظري المفصل لضمان الدقة، وتقليل المخاطر المحتملة، وابتكار منهجية جراحية للوصول إلى القلب، وإتمام عملية الاستئصال وزراعة القلب للمريض بدون شق القفص الصدري، تلا ذلك تطبيقها افتراضيا لسبع مرات متتالية خلال 3 أيام للتثبت من نجاعة المنهجية المبتكرة.
وعن الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ العملية غير المسبوقة، أوضح بيان المستشفى أنه "تم في البداية الحصول على موافقة اللجنة الطبية بالمستشفى، وكذلك موافقة ذوي المريض، ثم شرع الطبيب فراس خليل بتشكيل فريق طبي لإنجاز المهمة، متخذا من الانسجام والتناغم بين أفراد الفريق أولوية، وقبل الدخول إلى غرف العمليات، قدم قائد الفريق شرحا تفصيليا لخطة العملية، موضحا أدوار كل فرد بدقة، بما يضمن سلامة المريض ونجاح العملية".
روبوت يتجول بين الزوار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
مجتمع
بفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
10 سبتمبر, 15:45 GMT
وأضاف أن "الإنجاز يمثل تحوّلا نوعيا في الممارسات الجراحية لزراعة القلب، من شق القفص الصدري الذي يفرض على المريض فترة تعاف طويلة تمتد لأسابيع وربما أشهر، تقيّده من ممارسة أبسط أنشطته اليومية، إلى استخدام تقنيات الروبوت التي تتيح إجراء العملية بأقل تدخل جراحي ممكن، مما يقلل من الألم، ويختصر مدة التعافي، ويحد من احتمالات الإصابة بالمضاعفات، محققاً بذلك قفزة نوعية في تحسين جودة حياة المرضى وتسريع استعادة صحتهم".
وأشار الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد الفياض، إلى أن "نجاح أول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت يمثل تحولا، ليس فقط في مسيرة التخصصي، وإنما أيضا في مسار المملكة نحو الريادة العالمية في الطب التخصصي، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تضع الابتكار في صميم جهودها لتحسين جودة الحياة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 6 من موظفي "الأونروا" في غزة14:09 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала