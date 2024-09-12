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منظمة إسرائيلية تنشر فيديو مثيرا للجدل يحاكي "احتراق المسجد الأقصى"
منظمة إسرائيلية تنشر فيديو مثيرا للجدل يحاكي "احتراق المسجد الأقصى"
سبوتنيك عربي
نشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، اليوم الخميس، "مشاهد افتراضية، تظهر احتراق المسجد الأقصى. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T11:12+0000
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ونشرت المنظمة الإسرائيلية، الفديدو بعنوان "قريبًا في هذه الأيام.. هذا هو النصر المطلق"، على حد قولها.وتأسست المنظمة اليهودية المتطرفة على يد ضابط في الجيش الإسرائيلي جيرشون سالمون، عام 1967. ويدعو أعضاء المنظمة اليمينية، إلى هدم المسجد الأقصى، وكذلك طرد المسلمين والمسيحيين خارج ما يسمونه بـ "أرض إسرائيل".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد قال إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أنه بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتعرض بن غفير، لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، فقد دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى التحرك فورا ضد تصريحات بن غفير، معتبرًا أن "كلماته غير المسؤولة تختبر تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني".كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بن غفير، بسبب تصريحاته عن المسجد الأقصى.وشدد لابيد عبر منصة "إكس"، بأن "المنطقة بأسرها ترى ضعف نتنياهو في مواجهة بن غفير، فهو غير قادر على السيطرة على الحكومة، حتى عندما تكون هذه محاولة واضحة لتقويض أمننا القومي. لا توجد سياسة ولا استراتيجية، وفي الواقع لا توجد حكومة".يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".
https://sarabic.ae/20240826/بن-غفير-يتلقى-هجوما-حادا-من-داخل-إسرائيل-بسبب-تصريحات-عن-المسجد-الأقصى--1092098284.html
https://sarabic.ae/20240814/الخارجية-الروسية-موسكو-تشعر-بقلق-بالغ-إزاء-زيارة-بن-غفير-الاستفزازية-إلى-المسجد-الأقصى-1091745997.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

منظمة إسرائيلية تنشر فيديو مثيرا للجدل يحاكي "احتراق المسجد الأقصى"

11:12 GMT 12.09.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 12.09.2024)
© AP Photo / Maya Alleruzzoالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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نشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، اليوم الخميس، "مشاهد افتراضية، تظهر احتراق المسجد الأقصى.
ونشرت المنظمة الإسرائيلية، الفديدو بعنوان "قريبًا في هذه الأيام.. هذا هو النصر المطلق"، على حد قولها.
وتأسست المنظمة اليهودية المتطرفة على يد ضابط في الجيش الإسرائيلي جيرشون سالمون، عام 1967. ويدعو أعضاء المنظمة اليمينية، إلى هدم المسجد الأقصى، وكذلك طرد المسلمين والمسيحيين خارج ما يسمونه بـ "أرض إسرائيل".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد قال إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أنه بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
بن غفير يتلقى هجوما حادا من داخل إسرائيل بسبب تصريحات عن المسجد الأقصى
26 أغسطس, 07:56 GMT
وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتعرض بن غفير، لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، فقد دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى التحرك فورا ضد تصريحات بن غفير، معتبرًا أن "كلماته غير المسؤولة تختبر تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني".
كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بن غفير، بسبب تصريحاته عن المسجد الأقصى.
وشدد لابيد عبر منصة "إكس"، بأن "المنطقة بأسرها ترى ضعف نتنياهو في مواجهة بن غفير، فهو غير قادر على السيطرة على الحكومة، حتى عندما تكون هذه محاولة واضحة لتقويض أمننا القومي. لا توجد سياسة ولا استراتيجية، وفي الواقع لا توجد حكومة".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء زيارة بن غفير الاستفزازية إلى المسجد الأقصى
14 أغسطس, 17:51 GMT
يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".
وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".
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