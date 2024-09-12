https://sarabic.ae/20240912/50-ألف-عام-من-العزلة-اكتشاف-معلومة-صادمة-عن-إنسان-ثورين--1092651298.html

50 ألف عام من العزلة... اكتشاف معلومة صادمة عن إنسان "ثورين"

50 ألف عام من العزلة... اكتشاف معلومة صادمة عن إنسان "ثورين"

سبوتنيك عربي

تقول الدراسات التي تعنى بالبحث عن أسلاف الإنسان، إن "ثورين" وهو أحد آخر إنسان من النياندرتال، سار على الكوكب، حيث تم العثور على آثار من أسنانه وجمجمته عام 2015... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T16:31+0000

2024-09-12T16:31+0000

2024-09-12T16:32+0000

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واكتشف فريق من الباحثين بقيادة العالم، لودوفيك سليماك، من مركز علم الجينوم الخلوي الأنثروبوبيولوجيا في فرنسا بعد إجراء تحليل الجينوم الخاص بثورين لفهم متى وكيف اختفى إنسان النياندرتال بدقة، حيث تبيّن أنه من سلالة غير معروفة سابقًا، تعرضت لعزلة استمرت لمدة 50 ألف عام دون تبادل جينات مع مجموعات أخرى، عاشت في مكان قريب. واستعمل الباحثون جزءًا من جذر أحد أضراس ثورين لتحديد أنه ذكر، ولإنشاء تسلسل كامل للجينوم. بالمقارنة مع جينومات إنسان نياندرتال الأوروبي المتأخر المنشورة سابقًا، ووجدوا أن ثورين لديه تماثل جيني عالي ومتغيرات جينية متطابقة غالبًا ما تشير إلى زواج الأقارب الحديث، لكن ولا يوجد دليل على التزاوج مع الإنسان الحديث.ويذكر أن أسباب انقراض إنسان نياندرتال غير معروفة بدقة، حيث يرى البعض أن البشر كانوا مسؤولين عن انقراضه، الإ أن البعض الآخر، يرجح أن يكون الانقراض ناجماً عن أوبئة وتغيّرات مناخية، لكنّ عينة الدراسة السابقة من وادي رون، تطرح احتمال أن يكون الانقراض نتيجة العزلة الجينية لسلالة قضت 50 ألف سنة من دون تبادل جينات مع مجموعات أخرى.

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