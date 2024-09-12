https://sarabic.ae/20240912/50-ألف-عام-من-العزلة-اكتشاف-معلومة-صادمة-عن-إنسان-ثورين--1092651298.html
50 ألف عام من العزلة... اكتشاف معلومة صادمة عن إنسان "ثورين"
50 ألف عام من العزلة... اكتشاف معلومة صادمة عن إنسان "ثورين"
سبوتنيك عربي
تقول الدراسات التي تعنى بالبحث عن أسلاف الإنسان، إن "ثورين" وهو أحد آخر إنسان من النياندرتال، سار على الكوكب، حيث تم العثور على آثار من أسنانه وجمجمته عام 2015... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T16:31+0000
2024-09-12T16:31+0000
2024-09-12T16:32+0000
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واكتشف فريق من الباحثين بقيادة العالم، لودوفيك سليماك، من مركز علم الجينوم الخلوي الأنثروبوبيولوجيا في فرنسا بعد إجراء تحليل الجينوم الخاص بثورين لفهم متى وكيف اختفى إنسان النياندرتال بدقة، حيث تبيّن أنه من سلالة غير معروفة سابقًا، تعرضت لعزلة استمرت لمدة 50 ألف عام دون تبادل جينات مع مجموعات أخرى، عاشت في مكان قريب. واستعمل الباحثون جزءًا من جذر أحد أضراس ثورين لتحديد أنه ذكر، ولإنشاء تسلسل كامل للجينوم. بالمقارنة مع جينومات إنسان نياندرتال الأوروبي المتأخر المنشورة سابقًا، ووجدوا أن ثورين لديه تماثل جيني عالي ومتغيرات جينية متطابقة غالبًا ما تشير إلى زواج الأقارب الحديث، لكن ولا يوجد دليل على التزاوج مع الإنسان الحديث.ويذكر أن أسباب انقراض إنسان نياندرتال غير معروفة بدقة، حيث يرى البعض أن البشر كانوا مسؤولين عن انقراضه، الإ أن البعض الآخر، يرجح أن يكون الانقراض ناجماً عن أوبئة وتغيّرات مناخية، لكنّ عينة الدراسة السابقة من وادي رون، تطرح احتمال أن يكون الانقراض نتيجة العزلة الجينية لسلالة قضت 50 ألف سنة من دون تبادل جينات مع مجموعات أخرى.
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علوم, منوعات
50 ألف عام من العزلة... اكتشاف معلومة صادمة عن إنسان "ثورين"
16:31 GMT 12.09.2024 (تم التحديث: 16:32 GMT 12.09.2024)
تقول الدراسات التي تعنى بالبحث عن أسلاف الإنسان، إن "ثورين" وهو أحد آخر إنسان من النياندرتال، سار على الكوكب، حيث تم العثور على آثار من أسنانه وجمجمته عام 2015 عند مدخل ملجأ غروت ماندرين الصخري في وادي نهر الرون بفرنسا.
واكتشف فريق من الباحثين بقيادة العالم، لودوفيك سليماك، من مركز علم الجينوم الخلوي الأنثروبوبيولوجيا في فرنسا بعد إجراء تحليل الجينوم الخاص بثورين لفهم متى وكيف اختفى إنسان النياندرتال بدقة، حيث تبيّن أنه من سلالة غير معروفة سابقًا، تعرضت لعزلة استمرت لمدة 50 ألف عام دون تبادل جينات مع مجموعات أخرى، عاشت في مكان قريب.
وأكد سليماك، أن إنسان النياندرتال في وادي الرون كان متميزًا عن أولئك الذين يعيشون في المناطق المجاورة، بناءً على الاختلافات التي لاحظها في الأدوات الحجرية في غروت ماندرين، مفترضا أن ثورين وأقاربه لم يستخدموا أسلوب صنع الأدوات الجديد الذي شوهد في المواقع المعاصرة الأخرى.
وقال سليماك في دراسة نُشرت في مجلة "العلوم الحية"، "إن ما اقترحته قبل 20 عامًا كان تنبؤيًا، لقد قضى سكان ثورين 50 ألف سنة دون تبادل جين واحد مع سكان النياندرتال الكلاسيكيين".
واستعمل الباحثون جزءًا من جذر أحد أضراس ثورين لتحديد أنه ذكر، ولإنشاء تسلسل كامل للجينوم. بالمقارنة مع جينومات إنسان نياندرتال الأوروبي المتأخر المنشورة سابقًا، ووجدوا أن ثورين لديه تماثل جيني عالي ومتغيرات جينية متطابقة غالبًا ما تشير إلى زواج الأقارب الحديث، لكن ولا يوجد دليل على التزاوج مع الإنسان الحديث.
ووجد فريق البحث أيضا، باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك التأريخ بالكربون المشع وتقييم الطبقات الجيولوجية في الكهف، أن ثورين توفي منذ ما بين 52000 و42000 عام، ومع ذلك، وفقًا للدراسة، تشير الأدلة التي تم الكشف عنها حديثًا في عام 2023 إلى أنه من المرجح أن يكون عمر ثورين 42000 عام، وبالتالي فهو من بين آخر إنسان نياندرتال.
ويذكر أن أسباب انقراض إنسان نياندرتال غير معروفة بدقة، حيث يرى البعض أن البشر كانوا مسؤولين عن انقراضه، الإ أن البعض الآخر، يرجح أن يكون الانقراض ناجماً عن أوبئة وتغيّرات مناخية، لكنّ عينة الدراسة السابقة من وادي رون، تطرح احتمال أن يكون الانقراض نتيجة العزلة الجينية لسلالة قضت 50 ألف سنة من دون تبادل جينات مع مجموعات أخرى.