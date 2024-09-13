https://sarabic.ae/20240913/استطلاع-رأي-41--من-الإسرائيليين-يعتبرون-نتنياهو-الأنسب-لرئاسة-الحكومة-و40-يفضلون-غانتس-1092661314.html

استطلاع رأي: 41 % من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و40% يفضلون غانتس

استطلاع رأي: 41 % من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و40% يفضلون غانتس

سبوتنيك عربي

كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغريمه التقليدي بيني غانتس، بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T07:12+0000

2024-09-13T07:12+0000

2024-09-13T07:12+0000

الأخبار

العالم العربي

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

غزة

حركة حماس

طوفان الأقصى

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092409156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09744e2627073dd3a30daca9c2c10830.jpg

وأظهر استطلاع رأي قامت به صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تقليص الفجوة بين نتنياهو وغانتس يزداد بنسبة 1% فقط لصالح غانتس، بعد أن كانت تزيد عن الرقم بكثير.فقد أوضح الاستطلاع أن 41 % من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 40 % لغانتس، مشيرًا إلى أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس سيحصل على 21 مقعدا، حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 24 للحزب الحاكم "الليكود" بقيادة نتنياهو.وبيّّن الاستطلاع نفسه أن 47% من الإسرائيليين يعتبرون بنيامين نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، و34% يفضلون زعيم المعارضة يائير لابيد.وكان استطلاع رأي إسرائيلي قد أظهر، في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، أن 70 % من المواطنين الإسرائيليين يطالبون بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.وأفادت "القناة الـ 12" الإسرائيلية بأن استطلاع رأي إسرائيلي قد بيَّن أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من بينهم 44 % يؤيدون استقالته فورا.فيما أكد 28 % أنه يجب إقالته فور نهاية الحرب الدائرة على قطاع غزة، فيما أوضح 40% من المستطلع آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الرئيسي المسؤول عن فشل الحكومة.يذكر أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 11 أشهر، تسببت في نزوح قرابة 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريبا، وأثارت الحرب أزمة إنسانية كارثية خانقة شملت النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.

https://sarabic.ae/20240802/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يكشف-تقلص-الفجوة-بين-نتنياهو-وغانتس-بشأن-الأنسب-لرئاسة-الحكومة-1091339713.html

https://sarabic.ae/20240912/الأونروا-تكشف-لـسبوتنيك-عن-مخططات-لاستكمال-التطعيم-ضد-شلل-الأطفال-في-غزة-1092654013.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل