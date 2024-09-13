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https://sarabic.ae/20240913/استطلاع-رأي-41--من-الإسرائيليين-يعتبرون-نتنياهو-الأنسب-لرئاسة-الحكومة-و40-يفضلون-غانتس-1092661314.html
استطلاع رأي: 41 % من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و40% يفضلون غانتس
استطلاع رأي: 41 % من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و40% يفضلون غانتس
سبوتنيك عربي
كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغريمه التقليدي بيني غانتس، بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T07:12+0000
2024-09-13T07:12+0000
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وأظهر استطلاع رأي قامت به صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تقليص الفجوة بين نتنياهو وغانتس يزداد بنسبة 1% فقط لصالح غانتس، بعد أن كانت تزيد عن الرقم بكثير.فقد أوضح الاستطلاع أن 41 % من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 40 % لغانتس، مشيرًا إلى أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس سيحصل على 21 مقعدا، حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 24 للحزب الحاكم "الليكود" بقيادة نتنياهو.وبيّّن الاستطلاع نفسه أن 47% من الإسرائيليين يعتبرون بنيامين نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، و34% يفضلون زعيم المعارضة يائير لابيد.وكان استطلاع رأي إسرائيلي قد أظهر، في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، أن 70 % من المواطنين الإسرائيليين يطالبون بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.وأفادت "القناة الـ 12" الإسرائيلية بأن استطلاع رأي إسرائيلي قد بيَّن أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من بينهم 44 % يؤيدون استقالته فورا.فيما أكد 28 % أنه يجب إقالته فور نهاية الحرب الدائرة على قطاع غزة، فيما أوضح 40% من المستطلع آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الرئيسي المسؤول عن فشل الحكومة.يذكر أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 11 أشهر، تسببت في نزوح قرابة 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريبا، وأثارت الحرب أزمة إنسانية كارثية خانقة شملت النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.
https://sarabic.ae/20240802/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يكشف-تقلص-الفجوة-بين-نتنياهو-وغانتس-بشأن-الأنسب-لرئاسة-الحكومة-1091339713.html
https://sarabic.ae/20240912/الأونروا-تكشف-لـسبوتنيك-عن-مخططات-لاستكمال-التطعيم-ضد-شلل-الأطفال-في-غزة-1092654013.html
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الأخبار, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الأخبار, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

استطلاع رأي: 41 % من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و40% يفضلون غانتس

07:12 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Abir Sultan
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كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغريمه التقليدي بيني غانتس، بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة.
وأظهر استطلاع رأي قامت به صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تقليص الفجوة بين نتنياهو وغانتس يزداد بنسبة 1% فقط لصالح غانتس، بعد أن كانت تزيد عن الرقم بكثير.
فقد أوضح الاستطلاع أن 41 % من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 40 % لغانتس، مشيرًا إلى أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس سيحصل على 21 مقعدا، حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 24 للحزب الحاكم "الليكود" بقيادة نتنياهو.
عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
استطلاع رأي إسرائيلي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة
2 أغسطس, 05:48 GMT
وبيّّن الاستطلاع نفسه أن 47% من الإسرائيليين يعتبرون بنيامين نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، و34% يفضلون زعيم المعارضة يائير لابيد.
وكان استطلاع رأي إسرائيلي قد أظهر، في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، أن 70 % من المواطنين الإسرائيليين يطالبون بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وأفادت "القناة الـ 12" الإسرائيلية بأن استطلاع رأي إسرائيلي قد بيَّن أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من بينهم 44 % يؤيدون استقالته فورا.
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
الأونروا تكشف لـ"سبوتنيك" عن مخططات لاستكمال التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
أمس, 17:30 GMT
فيما أكد 28 % أنه يجب إقالته فور نهاية الحرب الدائرة على قطاع غزة، فيما أوضح 40% من المستطلع آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الرئيسي المسؤول عن فشل الحكومة.
يذكر أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 11 أشهر، تسببت في نزوح قرابة 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريبا، وأثارت الحرب أزمة إنسانية كارثية خانقة شملت النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.
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