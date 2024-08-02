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استطلاع رأي إسرائيلي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة
استطلاع رأي إسرائيلي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة
سبوتنيك عربي
كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغريمه التقليدي بيني غانتس، بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T05:48+0000
2024-08-02T05:48+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بيني غانتس
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وأظهر استطلاع رأي قامت به صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تقليص الفجوة بين نتنياهو وغانتس تزداد بنسبة 2% فقط لصالح غانتس، بعد أن كانت تزيد عن الرقم بكثير.وأوضح الاستطلاع أن 41 % من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% لنتنياهو، مشيرا إلى أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس سيحصل على 22 مقعدا، حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 21 للحزب الحاكم "الليكود" بقيادة نتنياهو.أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، أن 70 % من المواطنين الإسرائيليين يطالبون بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن استطلاع رأي إسرائيلي قد بيَّن أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من بينهم 44 % يؤيدون استقالته فورا.فيما أكد 28 % أنه يجب إقالته فور نهاية الحرب الدائرة على قطاع غزة، فيما اوضح 40 % من المستطلع آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الرئيسي المسؤول عن فشل الحكومة.وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح يوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه ليس لديه تعليق على وفاة هنية أو الدور المزعوم لإسرائيل فيها. وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التعليق على اغتيال هنية.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240712/تصاعد-لنجمه-استطلاع-رأي-إسرائيلي-بن-غفير-خليفة-محتمل-لنتنياهو-في-رئاسة-كتلة-اليمين-1090731139.html
https://sarabic.ae/20240731/تقرير-إسرائيل-كسرت-حاجز-الخوف-باغتيالها-هنية-وشكر-1091300804.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس

استطلاع رأي إسرائيلي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة

05:48 GMT 02.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZعضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس
عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغريمه التقليدي بيني غانتس، بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة.
وأظهر استطلاع رأي قامت به صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تقليص الفجوة بين نتنياهو وغانتس تزداد بنسبة 2% فقط لصالح غانتس، بعد أن كانت تزيد عن الرقم بكثير.
وأوضح الاستطلاع أن 41 % من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% لنتنياهو، مشيرا إلى أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس سيحصل على 22 مقعدا، حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 21 للحزب الحاكم "الليكود" بقيادة نتنياهو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
"تصاعد لنجمه".. استطلاع رأي إسرائيلي: بن غفير خليفة محتمل لنتنياهو في رئاسة كتلة اليمين
12 يوليو, 11:25 GMT
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، أن 70 % من المواطنين الإسرائيليين يطالبون بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن استطلاع رأي إسرائيلي قد بيَّن أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من بينهم 44 % يؤيدون استقالته فورا.
فيما أكد 28 % أنه يجب إقالته فور نهاية الحرب الدائرة على قطاع غزة، فيما اوضح 40 % من المستطلع آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الرئيسي المسؤول عن فشل الحكومة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح يوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
تقرير: إسرائيل كسرت حاجز الخوف باغتيالها هنية وشكر
31 يوليو, 20:24 GMT
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه ليس لديه تعليق على وفاة هنية أو الدور المزعوم لإسرائيل فيها. وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التعليق على اغتيال هنية.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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