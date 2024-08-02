https://sarabic.ae/20240802/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يكشف-تقلص-الفجوة-بين-نتنياهو-وغانتس-بشأن-الأنسب-لرئاسة-الحكومة-1091339713.html

استطلاع رأي إسرائيلي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة

استطلاع رأي إسرائيلي يكشف تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة

سبوتنيك عربي

كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغريمه التقليدي بيني غانتس، بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T05:48+0000

2024-08-02T05:48+0000

2024-08-02T05:48+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

بيني غانتس

بنيامين نتنياهو

العالم العربي

الأخبار

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089735591_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3b8061284bb97f0a7b737b70dfe3400a.jpg

وأظهر استطلاع رأي قامت به صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تقليص الفجوة بين نتنياهو وغانتس تزداد بنسبة 2% فقط لصالح غانتس، بعد أن كانت تزيد عن الرقم بكثير.وأوضح الاستطلاع أن 41 % من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% لنتنياهو، مشيرا إلى أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس سيحصل على 22 مقعدا، حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 21 للحزب الحاكم "الليكود" بقيادة نتنياهو.أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، في الثالث عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، أن 70 % من المواطنين الإسرائيليين يطالبون بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن استطلاع رأي إسرائيلي قد بيَّن أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من بينهم 44 % يؤيدون استقالته فورا.فيما أكد 28 % أنه يجب إقالته فور نهاية الحرب الدائرة على قطاع غزة، فيما اوضح 40 % من المستطلع آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الرئيسي المسؤول عن فشل الحكومة.وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح يوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه ليس لديه تعليق على وفاة هنية أو الدور المزعوم لإسرائيل فيها. وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التعليق على اغتيال هنية.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sarabic.ae/20240712/تصاعد-لنجمه-استطلاع-رأي-إسرائيلي-بن-غفير-خليفة-محتمل-لنتنياهو-في-رئاسة-كتلة-اليمين-1090731139.html

https://sarabic.ae/20240731/تقرير-إسرائيل-كسرت-حاجز-الخوف-باغتيالها-هنية-وشكر-1091300804.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس