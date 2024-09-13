https://sarabic.ae/20240913/الخارجية-الروسية-السفارة-البريطانية-تجاوزت-الحدود-التي-حددتها-اتفاقيات-فيينا-1092667915.html

الخارجية الروسية: السفارة البريطانية تجاوزت الحدود التي حددتها اتفاقيات فيينا

الخارجية الروسية: السفارة البريطانية تجاوزت الحدود التي حددتها اتفاقيات فيينا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية تؤيد بشكل كامل تقييمات جهاز الأمن الفيدرالي بشأن أنشطة "الدبلوماسيين... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T08:49+0000

2024-09-13T08:49+0000

2024-09-13T08:49+0000

روسيا

العالم

بريطانيا

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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نشارك بشكل تام التقييمات التي أعرب عنها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن أنشطة "الدبلوماسيين البريطانيين المزعومين".وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه حصل على وثائق تؤكد على تنسيق لندن لتصعيد الوضع العسكري السياسي الدولي، وأن الهيكل الرئيسي الذي ينسق السياسات التخريبية في الاتجاه الروسي وفي رابطة الدول المستقلة هو، إدارة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، والتي أصبحت هيئة استخباراتية مهمتها الرئيسية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.كما أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم إنهاء اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين لدى روسيا، بسبب انخراطهم في نشاطات استخبارية وتخريبية تجاه روسيا.وليست هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حقائق عن أعمال استخبارية وتخريبية يقوم بها بريطانيون في روسيا متخفين في شكل أنشطة أخرى. على سبيل المثال، في فبراير/شباط من هذا العام، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم الكشف عن أنشطة "المجلس البريطاني على أراضي مقاطعة خيرسون، والذي كان يقوم بأعمال استخبارية لصالح نظام كييف من خلال منظمات خاضعة لسيطرته. وعلى وجه الخصوص، ثبت أن "المجلس البريطاني" كان يستخدم اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في أراضي المملكة المتحدة للحصول على معلومات استخبارية ذات طابع سياسي - عسكري من خلال اتصالات وثيقة في مقاطعة خيرسون.وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن الأهداف المعلنة رسميًا للمجلس الثقافي البريطاني هي تطوير التعاون في مجال التعليم والثقافة والفن بين بريطانيا العظمى والدول الأخرى، ولكن في الواقع هذا ليس سوى غطاء لعمل أجهزة المخابرات البريطانية.الأمن الفيدرالي الروسي يضبط قناة لتوريد المتفجرات من ألمانيا وإيطاليا... فيديو

https://sarabic.ae/20240913/الأمن-الفيدرالي-الروسي-تلقينا-وثائق-تؤكد-تنسيق-لندن-لتصعيد-الوضع-العسكري-والسياسي-الدولي-1092660281.html

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